Глебов о голе «Спартака»: «Скажу, что судья не должен был его засчитывать, и что поменяется? Пусть разбираются компетентные люди»
Данил Глебов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
«Думаю, что 80-85 минут в нашем исполнении были неплохие. В концовке мы подсели, из-за этого у «Спартака» появились моменты.
Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? У меня вопросов нет. Пусть люди, которые занимаются судейством решают, наше дело играть. Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется? Пусть разбираются в этом компетентные люди.
Да, я был эмоционален после игры. Это нормально – повысился градус, непонятные решения судьи. Но претензии к судье я не высказывал. Просто спросил, за что мне дали желтую», – сказал хавбек «Ростова».
Напомним, матч «Спартак» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
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простите великодушно, а с каких это хренов не должен быть засчитан гол?
А когда Колян валяется в штрафной и потом ставят туфтовые пенальти и Ростов идет на 2 месте за счет этого, то всем это должно нравится.
Ну понятно, что эти все продажные журналисты Гутцайт,Генич,Казанский вой поднимут, мол засудили Ростов и Спартаку помог арбитр, хотя по игре прав Абаскаль, что его команда сильней.
ЭСК конечно смешной, но посмотрим, что они придумают.