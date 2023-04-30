Глебов о голе «Спартака»: «Скажу, что судья не должен был его засчитывать, и что поменяется? Пусть разбираются компетентные люди»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Данил Глебов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

«Думаю, что 80-85 минут в нашем исполнении были неплохие. В концовке мы подсели, из-за этого у «Спартака» появились моменты.

Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? У меня вопросов нет. Пусть люди, которые занимаются судейством решают, наше дело играть. Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется? Пусть разбираются в этом компетентные люди.

Да, я был эмоционален после игры. Это нормально – повысился градус, непонятные решения судьи. Но претензии к судье я не высказывал. Просто спросил, за что мне дали желтую», – сказал хавбек «Ростова». 

Напомним, матч «Спартак» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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28 комментариев

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chupakabras72
О как, ещё и не должны были засчитывать.
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Ебздрогыч
Ростовские ребята решили поваляться в конце матча и время потянуть, а негодяй судья заставил играть
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Egobrain
Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется(с)
простите великодушно, а с каких это хренов не должен быть засчитан гол?
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Мукунку хороший
Ответ Удар Кержакова
Спартаку больше всего фартит с судейством. вопрос только почему? 2 место кроме деревянных медалей ничего не даёт.
А первое.. что вам даст? Кроме картонных медалей))
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Андрей Александров
А по какой причине не должен, потому что Глебову так хочется, или Валера все купил?)
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Стефан Семейко
Ответ Ебздрогыч
Ростовские ребята решили поваляться в конце матча и время потянуть, а негодяй судья заставил играть
посмотри как европейские гранды,да и зенит со спартаком также валяются за милую душу,в собственном глазу бревна не видно?
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Стефан Семейко
Ответ Мукунку хороший
Валера был пижоном всегда,ну а после назначения гл тренером сборной зазвездился.. ну и игрочки его подстать.. один глубоководный ныряльщик.. другой капитан- нытик.. Не надо так ребятки..- В спорте надо жить ярко, Надо побеждать честно(с)
что жаба душит,что ростов неплохо играет или в мозгу не складывается что кроме москвы и питера играть хорошо никому не дано?
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Мукунку хороший
Ответ Стефан Семейко
что жаба душит,что ростов неплохо играет или в мозгу не складывается что кроме москвы и питера играть хорошо никому не дано?
Неплохо играют КС.., Урал..а Ростов играет плохо.. где то судьи.. где то везение..и вуаля- пока второе место))
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Владимир Иванов
Ответ Alex Chernov
Единственный повтор гола Ростова так и не дал понимания где был Комличенко во время наброса, это да. 🙃
Да Матч ТВ такие эпизоды не рассматривает под микроскопом, вот если бы в другие ворота, то полемика была бы знатная, даже после матча бы разбирали, а тут что разбирать, все куплено и все куплены еще до начала сезона
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леннорыч-абрамович
Не всё коту пенальти!
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Максим Сандрыкин
У меня реально ощущение, комличенко должен любым образом и способом получить ((выманить))) пенальти. Не зря, Ростов лидер по этому вопросу...
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TheSportNik
Что не нравится Ростову?
А когда Колян валяется в штрафной и потом ставят туфтовые пенальти и Ростов идет на 2 месте за счет этого, то всем это должно нравится.
Ну понятно, что эти все продажные журналисты Гутцайт,Генич,Казанский вой поднимут, мол засудили Ростов и Спартаку помог арбитр, хотя по игре прав Абаскаль, что его команда сильней.
ЭСК конечно смешной, но посмотрим, что они придумают.
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Arti22
А говорят, что Спартак плачет много о судьях
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Mrtg
Ответ Удар Кержакова
Спартаку больше всего фартит с судейством. вопрос только почему? 2 место кроме деревянных медалей ничего не даёт.
С Уралом особенно фартило
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Удар Кержакова
Ответ Мукунку хороший
А первое.. что вам даст? Кроме картонных медалей))
Так написал как будто Спартак выигрывал трофей круче чем чемпионат страны) Ау, это ваше наивысшее достижение в истории.
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Eugene88
Ответ Egobrain
Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется(с) простите великодушно, а с каких это хренов не должен быть засчитан гол?
Что б тренера сборной не выставлять в очередной раз истеричным пуделем!! 🤗
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