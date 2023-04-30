Глебов о голе «Спартака»: «Скажу, что судья не должен был его засчитывать, и что поменяется? Пусть разбираются компетентные люди»

Данил Глебов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

«Думаю, что 80-85 минут в нашем исполнении были неплохие. В концовке мы подсели, из-за этого у «Спартака» появились моменты.

Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? У меня вопросов нет. Пусть люди, которые занимаются судейством решают, наше дело играть. Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется? Пусть разбираются в этом компетентные люди.

Да, я был эмоционален после игры. Это нормально – повысился градус, непонятные решения судьи. Но претензии к судье я не высказывал. Просто спросил, за что мне дали желтую», – сказал хавбек « ».

Напомним, матч «Спартак» – «Ростов» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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