Леонид Федун считает, что Квинси Промес вошел в историю «Спартака».

Бывший владелец « » отреагировал на 85 забитых голов Промеса в Мир .

«Он звезда. Он один из лучших легионеров за всю историю «Спартака» и таковым останется.

За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба», – сказал .

Следующий гол в РПЛ сделает его лучшим бомбардиром среди легионеров в истории Премьер-лиги.

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