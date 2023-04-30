Леонид Федун: «Промес вошел в историю в «Спартака». Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун считает, что Квинси Промес вошел в историю «Спартака».

Бывший владелец «Спартака» отреагировал на 85 забитых голов Промеса в Мир РПЛ.

«Он звезда. Он один из лучших легионеров за всю историю «Спартака» и таковым останется.

За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба», – сказал Федун .

Следующий гол Промеса в РПЛ сделает его лучшим бомбардиром среди легионеров в истории Премьер-лиги.

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26 комментариев

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Hazell37
Ну хоть где-то у спартака будет золото
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инок
На табличке будет фото и подпись - "Внимание, розыск"
И это все золотыми буквами..)
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angry horse
Ответ SMART789
Бронзовыми буквами 😏
Рано медали вешаете 😎
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WelcomeBackPURE
Сидеть должен, а вписывается в историю КБ. Феерическое шапито
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Sobachkin
Преступник легенда Спартака...
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angry horse
Беглец "Золотая финка" 😁
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SMART789
Будет хотя бы что то золотое для клубного музея в новейшей истории 😏
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юра георгиевский
Не смешите людей своим загорелым бегунком.
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Senchas
Ответ Hazell37
Ну хоть где-то у спартака будет золото
медали 2017 переплавят)
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-DF-
Кстати, Спортц, а где стопицот новостей с видео и скриншотами, как Промес всему тренерскому штабу с перекошенным от счастья лицом пятюни отбивал после замены во вчерашнем матче?
Или за такие новости желудей не отсыпают? ))
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Архитектор Мендисабаль
Когда нечего вписывать золотыми буквами, сойдёт и фамилия промеса
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Спартак-лучшая команда России
Ответ WelcomeBackPURE
Сидеть должен, а вписывается в историю КБ. Феерическое шапито
В отличии от Влута , он никого не убивал
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юра георгиевский
Загорелыми буквами.
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Спартак-лучшая команда России
Ответ angry horse
Беглец "Золотая финка" 😁
Лучше нюхать три носка, чем болеть за цска!
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юра георгиевский
Ответ Jii Gee
Интересно какими буквами вписан Федун, ######.
Наверное через букву «Ф».
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Иван Поречный
Лёня прав, конечно, но вчерашняя выходка Антохи это что-то. Понятно, что лидер, хочется играть и т. п, но команда проигрывает, у самого игра не идёт, а он на замену 3 при минуты, весь недовольный, уходит
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igls54
В розыске лучшего легионера совершенно справедливо остановились на Промесе
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Jii Gee
Интересно какими буквами вписан Федун, ######.
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Ильдар Фарукшин
Ещё гол, он точно будет. Антошка в пишет себя в историю российского футбола. В наше время думаю надолго
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