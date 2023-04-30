Леонид Федун: «Промес вошел в историю в «Спартака». Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба»
Леонид Федун считает, что Квинси Промес вошел в историю «Спартака».
Бывший владелец «Спартака» отреагировал на 85 забитых голов Промеса в Мир РПЛ.
«Он звезда. Он один из лучших легионеров за всю историю «Спартака» и таковым останется.
За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба», – сказал Федун .
Следующий гол Промеса в РПЛ сделает его лучшим бомбардиром среди легионеров в истории Премьер-лиги.
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И это все золотыми буквами..)
Или за такие новости желудей не отсыпают? ))