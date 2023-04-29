В среду, 3 мая, сыграют Краснодар и Акрон в первом раунде финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Акрон

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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