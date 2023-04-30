Ташуев о судействе с ЦСКА: «В некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали. Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол»
Сергей Ташуев оценил судейство в матче «Ахмата» с ЦСКА (1:3) в Мир РПЛ.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
«Что касается судейства, то в некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали.
Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол. Я очень расстроен этим», — сказал главный тренер «Ахмата».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Сейчас подобного меньше, но если посмотреть как раньше играли против того же Шака которого откровенно могли бить весь матч то футбол покажется ерундой