Ташуев о судействе с ЦСКА: «В некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали. Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол»

Сергей Ташуев оценил судейство в матче «Ахмата» с ЦСКА (1:3) в Мир РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

«Что касается судейства, то в некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали.

Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол. Я очень расстроен этим», — сказал главный тренер « ».

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