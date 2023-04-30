Ташуев о судействе с ЦСКА: «В некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали. Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Ташуев Алексей Амелин Футбол

Сергей Ташуев оценил судейство в матче «Ахмата» с ЦСКА (1:3) в Мир РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

«Что касается судейства, то в некоторых эпизодах была простая борьба, а судьи реагировали.

Баскетбол сейчас более жесткая игра, чем футбол. Я очень расстроен этим», — сказал главный тренер «Ахмата».

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4 комментария

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korablev
Зато в эпизодах, когда разбили в кровь лицо Чалову и Ермакову судьи вообще никак не прореагировали. Ахмат в целом армейцам тумаков как следует раздал, за что судьями не карался.
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Санитар-волк
Баскет всегда был в первую очередь гораздо более грязной игрой.
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Sergey Mamoshin
Ответ Санитар-волк
Баскет всегда был в первую очередь гораздо более грязной игрой.
Засчет чего?
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<~Inter~>
Ответ Sergey Mamoshin
Засчет чего?
Игра более контактная и травмировать игрока в разы проще. 10 игроков бегают, прыгают и толкаются на маленьком участке и всегда есть вероятность "случайно" наступить, упасть или просто задеть кого-то во время высокого прыжка.
Сейчас подобного меньше, но если посмотреть как раньше играли против того же Шака которого откровенно могли бить весь матч то футбол покажется ерундой
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