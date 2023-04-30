Хави о дебюте 15-летнего Ямаля за «Барсу»: «Особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе»

Хави оценил дебют 15-летнего хавбека Ламина Ямаля за «Барселону».

Главный тренер «блауграны» высказался после матча с «Бетисом» (4:0).

«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал. Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе.

Когда вижу его на тренировках, понимаю, что он может стать важным [для «Барсы»] игроком», – сказал .

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