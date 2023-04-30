Хави о дебюте 15-летнего Ямаля за «Барсу»: «Особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Хави оценил дебют 15-летнего хавбека Ламина Ямаля за «Барселону».

Главный тренер «блауграны» высказался после матча Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).

«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал. Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе.

Когда вижу его на тренировках, понимаю, что он может стать важным [для «Барсы»] игроком», – сказал Хави.

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9 комментариев

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Papa Paolo
«У нас в ямало-ненецком округе, на * бале отморозил нос»
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DolJun
Ответ Alexandr Turner
тебе-то что?)
интересно. а что?
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