Хави о дебюте 15-летнего Ямаля за «Барсу»: «Особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе»
Хави оценил дебют 15-летнего хавбека Ламина Ямаля за «Барселону».
Главный тренер «блауграны» высказался после матча Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).
«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал. Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе.
Когда вижу его на тренировках, понимаю, что он может стать важным [для «Барсы»] игроком», – сказал Хави.
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