Хави о 4:0 с «Бетисом»: «Барселона» должна была отреагировать после 1:2 с «Райо». Еще шаг к цели»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Райо Вальекано Серджи Роберто Андреас Кристенсен Усман Дембеле Эдгар Гонсалес Футбол

Хави рад, что после поражения в прошлой игре «Барселона» разгромила «Бетис» (4:0).

«После заслуженного поражения от «Райо Вальекано» (1:2) мы должны были отреагировать. Команда это поняла, мы динамично действовали в начале игры, забили, потом последовало удаление, и дальше матч складывался в нашу пользу.

Отличная игра. Мы получили возможность провести ротацию, дать кому-то возможность сыграть. Мы сделали еще один шаг на пути к нашей цели.

С моей точки зрения, обе желтые карточки Эдгару были заслуженными, особенно вторая. Шли многообещающие атаки, так что карточки явные.

Было важно выпустить Дембеле, чтобы он провел какое-то время на поле. Он сказал, что хорошо себя чувствовал. Кристенсен – отличное приобретение, нам его не хватало. Теперь нужно лишь, чтобы вернулся Серджи Роберто. Через две недели все будут в порядке», – сказал главный тренер «Барселоны».

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11 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Блесящий сезон Ла Лиги. Хави монстр.
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GuruFutbola
Ответ ẞADIM TM
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Все адекватные юзеры
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GuruFutbola
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ДЖИН
Ответ ẞADIM TM
да не, не верю. у всех адекватных юзеров при твоих комментах начинается рвотный рефлекс(не фан Мадрида если чо)
Мда не фан Мадрида ты сегодня... 🤣🤣🤣 Читал бы ты свой блог со стороны. Такой бред пишешь рома.
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