«Барса» опережает «Реал» на 11 очков за 6 туров до конца Ла Лиги и может стать чемпионом через 2 тура

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» по итогам 32-го тура Ла Лиги.

Команда Хави разгромила « » (4:0). Теперь на ее счету 79 очков – на 11 больше, чем у идущего вторым « ».

Третью строчку занимает « », у которого 63 балла и игра в запасе.

« » в случае, если «Реал» будет терять очки, имеет возможность оформить чемпионство в 34-м туре – в игре с «Эспаньолом».

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