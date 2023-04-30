«Барса» опережает «Реал» на 11 очков за 6 туров до конца Ла Лиги и может стать чемпионом через 2 тура

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Хави Ла Лига рейтинги Футбол

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» по итогам 32-го тура Ла Лиги.

Команда Хави разгромила «Бетис» (4:0). Теперь на ее счету 79 очков – на 11 больше, чем у идущего вторым «Реала».

Третью строчку занимает «Атлетико», у которого 63 балла и игра в запасе.

«Барселона» в случае, если «Реал» будет терять очки, имеет возможность оформить чемпионство в 34-м туре – в игре с «Эспаньолом».

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26 комментариев

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Кирилл
Барселона сделала всю игру в первом тайме и методично доводила матч до конца )

Рафинья красавчик - очередные гол + пас, Леву с голом во втором матче подряд, Ансу совершил голевое действие хоть и автогол был )
Усмана с возвращением на поле )
Ну и, конечно, Ямаля с дебютом во взрослом футболе, крутой карьеры в Барселоне и без травм !

Надо продолжать в том же духе !
Чемпионство становится на один матч ближе )
+19
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+18
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Игорь Климов
"Роману" для информации - это при Зидане твой Реал несколько раз занимал третьи места)
+19
-3
+16
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Alejandro_27
Ответ Роман
Радуйтесь, радуйтесь. Скоро вернётся Месси, тогда вернётесь на свои 3 места.
Так Барса с Месси в подавляющем большинстве была на 1 месте
+19
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Виктор Кашшаи
Ответ Игорь Климов
"Роману" для информации - это при Зидане твой Реал несколько раз занимал третьи места)
Это что получается, реал не вечно второй, вечно третий)
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Виктор Кашшаи
Роман тяф-тяф
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Виктор Кашшаи
Опять вечно вторые на своем законном месте
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Игорь Климов
Ответ Goofts
Думаю и 6 очков хватит для чемпионства. Реал потеряет минимум 2 очка из 6 матчей.
Реал может в следующем туре вообще проиграть.
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barca1899messi
Ответ Кирилл
Барселона сделала всю игру в первом тайме и методично доводила матч до конца ) Рафинья красавчик - очередные гол + пас, Леву с голом во втором матче подряд, Ансу совершил голевое действие хоть и автогол был ) Усмана с возвращением на поле ) Ну и, конечно, Ямаля с дебютом во взрослом футболе, крутой карьеры в Барселоне и без травм ! Надо продолжать в том же духе ! Чемпионство становится на один матч ближе )
Надеюсь ещё Атлетико Мадрид займёт второе место вообще будет шикарно А если и Реал вылетит из Лиги Чемпионов от Манчестер Сити А я в этом уверен на 99 процентов то считаю это самым лучшим сезоном
+5
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ДЖИН
Уничтожим Эспаньол 🤣🤣 и станем чемпионами.
+2
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Goofts
Думаю и 6 очков хватит для чемпионства.
Реал потеряет минимум 2 очка из 6 матчей.
+1
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Игорь Климов
Барселона резво мчится к своему чемпионству!
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jonnysilverhand01
Барса стала чемпионом еще туров 7-8 назад … хороший чемпионат провели, особенно радует их игра в защите, прям какое то Атлетико Мадрид Симеоне в лучшие годы
+2
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huzayfa
Ответ barca1899messi
Надеюсь ещё Атлетико Мадрид займёт второе место вообще будет шикарно А если и Реал вылетит из Лиги Чемпионов от Манчестер Сити А я в этом уверен на 99 процентов то считаю это самым лучшим сезоном
То что Реал не выиграет ЛЧ для вас успех да? А ведь барса не скоро выиграет ЛЧ
+3
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Игорь Климов
Победа Барселоны в этом сезоне в Ла Лиге неизбежна!
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vladosthebest
Ответ GuruFutbola
Хави пришел, проводит первый полный сезон без денег с затянутым поясом и уже ставит на колени по словам глоров мчк «маэстро» 🤣🤣🤣 великий тренер Пора бы уже глорам зеротребольным признать своего нового хозяина после Вальверде, Энрике, Пепа ( тот который поставит на колени в очерелной раз мчк 9 мая)
Зидан пришел, не проведя и полсезона, без трансферов и с отвратным растренированным Реалом после Бенитеса, с ходу выиграл Лигу чемпионов(первую из трех), а в Лалиге , в играх под руководством Зизу , Реал с запасом +7 стал лучшей командой, обыграв к слову, бчк на Спотифай, играя в меньшинстве) так что, хави*поклонники*-вам есть с чем сравнивать)
+1
-1
0
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Эльдар Сулейманов
Ответ vladosthebest
Зидан пришел, не проведя и полсезона, без трансферов и с отвратным растренированным Реалом после Бенитеса, с ходу выиграл Лигу чемпионов(первую из трех), а в Лалиге , в играх под руководством Зизу , Реал с запасом +7 стал лучшей командой, обыграв к слову, бчк на Спотифай, играя в меньшинстве) так что, хави*поклонники*-вам есть с чем сравнивать)
Они свое только видят такие мерзости считаю с фанатами Барселоны вообще не стоит касается мерзкие жалкие люди, сидят у себя в угрюминске не шеи у мамы и говорят и пытаются кому то что то доказать до сих пор разговоры о судьях не заканчиваются, хотя свою команду в упор не видят, конечно же Барселона великая команда одна из сильнейших в мире, топ команда и удачи им во всем, не понимаю имбицилов этих одноклеточных, мерзопакостью несёт от них
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GuruFutbola
Хави пришел, проводит первый полный сезон без денег с затянутым поясом и уже ставит на колени по словам глоров мчк «маэстро» 🤣🤣🤣 великий тренер
Пора бы уже глорам зеротребольным признать своего нового хозяина после Вальверде, Энрике, Пепа ( тот который поставит на колени в очерелной раз мчк 9 мая)
+7
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Игорь Климов
Барселона в этом сезоне должна стать Чемпионом Испании досрочно!
+3
-3
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