«Барса» опережает «Реал» на 11 очков за 6 туров до конца Ла Лиги и может стать чемпионом через 2 тура
«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» по итогам 32-го тура Ла Лиги.
Команда Хави разгромила «Бетис» (4:0). Теперь на ее счету 79 очков – на 11 больше, чем у идущего вторым «Реала».
Третью строчку занимает «Атлетико», у которого 63 балла и игра в запасе.
«Барселона» в случае, если «Реал» будет терять очки, имеет возможность оформить чемпионство в 34-м туре – в игре с «Эспаньолом».
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Рафинья красавчик - очередные гол + пас, Леву с голом во втором матче подряд, Ансу совершил голевое действие хоть и автогол был )
Усмана с возвращением на поле )
Ну и, конечно, Ямаля с дебютом во взрослом футболе, крутой карьеры в Барселоне и без травм !
Надо продолжать в том же духе !
Чемпионство становится на один матч ближе )
Реал потеряет минимум 2 очка из 6 матчей.
Пора бы уже глорам зеротребольным признать своего нового хозяина после Вальверде, Энрике, Пепа ( тот который поставит на колени в очерелной раз мчк 9 мая)