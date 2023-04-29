У Карпина 6 побед и 2 ничьих в 11 матчах против «Спартака»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин потерпел лишь 3 поражения в матчах против «Спартака».

«Ростов» под руководством уроженца Нарвы сыграл с красно-белыми вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

За 11 матчей против своей бывшей команды Карпин выиграл 6 раз, еще два завершились вничью. Трижды победу одерживал «Спартак», в последний раз – 4 апреля 2021 года.

«Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 баллов, от «Спартака» – на 12

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23 комментария

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Dmitry Orlov
В концовке матча, в трансляцию попало, как Валера, уходя после удаления - "Вот 6...ь, а!"
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Lukich 161
Обидно и несправедливо, по сегодняшней игре
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Виталий
Селихов конечно удачно пришёл , Соболев красава ! Огненная концовка , а в целом матч получился очень скучным
+10
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+9
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Алексей Ненахов
1000 рублевые фанаты всегда первые на ветках Спартака
+9
-3
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Grishkevich
Непонятно как спартак второй матч подряд отскакивает
+5
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Peter Parker
Ответ Lukich 161
Обидно и несправедливо, по сегодняшней игре
А что обидного? Ростов вроде особых голевых моментов то и не имел. Удар Комарова разве что, да и гол шальным ударом от игрока, который вроде не славится своими дальними ударами.
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Итачи Учиха
Ответ Captain_Noname
Что-то Валера психанул на пустом месте
Ну да. Комиченко весь матч пенку выпрашивал, а в итоге ничего не дали. Как тут не психануть
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Алексей Ненахов
Ответ zzzeeerrrooo
Это ветка РПЛ , не ?
Признал себя
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Rio de Janeiro
Сейчас все будут обсуждать реакцию Валеры и судейское решение с голевым угловым, но, имхо, реакция Карпина неадекватна; там ключевой момент был, что на последних секундах дополнительного времени игрок Ростова зачем-то выбил головой итак уходящий в сторону мяч и таким образом дал КБ шанс на угловой продолжением которого и стал уже второй с противоположной стороны с которого и забил Соболев; если бы судья свистнул его бы не поняли ещё больше
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igls54
Лицо у Валеры, когда ты уже почти кончил, и тут тебе помешали
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artem saribekyan
Три грубых нарушения со стороны Спартака, лишняя минута в добавленное уже время- это работа судьи Левникова!
,,Зарядили" хорошо!
Что-то в этом роде я и подозревал!
Надеюсь, эту ##### $$$$$ отстранят от судейства!
Ему легче было - бы честно отсудить, лишнее время не давать, без неприятностей обойтись. - но он этого не сделал. Почему?
,,Зарядка", видимо, была большой !
Я так думаю!
+4
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Андрей Корнилов
Откровенно слабая игра спартачей, и очень неожиданно, заиграли на последних минутах, а до этого спали откровенно. Отскочили и славно, но напы ни в дугу, ни в красную армию, не забивать с метра, это же как постараться надо ! Чем они занимаются на тренировках просто непонятно!
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Николай Горнаков
Ростов отскочил. Спартак имел массу моментов
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artem saribekyan
Обидно за Карпина !
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rigobersong
Под руководством уроженца Нарвы, обожаю спортс:))
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Captain_Noname
Ответ Итачи Учиха
Ну да. Комиченко весь матч пенку выпрашивал, а в итоге ничего не дали. Как тут не психануть
Справедливо
+3
-3
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Captain_Noname
Что-то Валера психанул на пустом месте
+3
-3
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arspurs9
Ответ Lukich 161
Обидно и несправедливо, по сегодняшней игре
Почему?
0
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Колбаскер тут
7 побед, 1 ничья и 1 поражение Левникову
+5
-5
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