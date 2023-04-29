У Карпина 6 побед и 2 ничьих в 11 матчах против «Спартака»
Валерий Карпин потерпел лишь 3 поражения в матчах против «Спартака».
«Ростов» под руководством уроженца Нарвы сыграл с красно-белыми вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
За 11 матчей против своей бывшей команды Карпин выиграл 6 раз, еще два завершились вничью. Трижды победу одерживал «Спартак», в последний раз – 4 апреля 2021 года.
«Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 баллов, от «Спартака» – на 12
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,,Зарядили" хорошо!
Что-то в этом роде я и подозревал!
Надеюсь, эту ##### $$$$$ отстранят от судейства!
Ему легче было - бы честно отсудить, лишнее время не давать, без неприятностей обойтись. - но он этого не сделал. Почему?
,,Зарядка", видимо, была большой !
Я так думаю!