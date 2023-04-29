У Карпина 6 побед и 2 ничьих в 11 матчах против «Спартака»

Валерий Карпин потерпел лишь 3 поражения в матчах против «Спартака».

«Ростов» под руководством уроженца Нарвы сыграл с красно-белыми вничью (1:1) в 25-м туре Мир .

За 11 матчей против своей бывшей команды выиграл 6 раз, еще два завершились вничью. Трижды победу одерживал «Спартак», в последний раз – 4 апреля 2021 года.

«Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 баллов, от «Спартака» – на 12

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