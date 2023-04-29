Сергеев о матче со «Спартаком»: «Это дерби. Настрой будет только на победу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев настроен на победу в матче со «Спартаком» в следующем туре Мир РПЛ.

– Для «Зенита» принципиально выиграть титул в матче со «Спартаком»?

– Мы идем от игры к игре, посмотрим, как сыграют «Спартак» с «Ростовом». И будем готовиться к матчу, это дерби. Настрой будет только на победу, а там уже посмотрим, как сложится в таблице, – сказал форвард «Зенита» после игры с «Крыльями» (5:1).

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27 комментариев

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Лёха/64
Кто включит режим "Душнила" и обьяснит Сергееву ,что такое дерби 😀
+23
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+21
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Алексей Сигаев
Сынок, дерби у тебя с Петротрестом. Не примазывайся.
+16
-10
+6
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Давид Золотов
Да лан расслабься дерби у Спартак с Динамо и ЦСКА у вас дерби с Сочи (тосно)
+8
-3
+5
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Давид Золотов
Ответ Murat77
Дерби двух столиц
Столица одна мой друг их 2 не может быть)
+2
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Nogoi89
Сейчас пацанчику объяснят, что это вообще рядовой матч. А потом будут гордиться любому результату, отличному от 7-1. А, команда будет ломать игроков Зенита, будто играет за финал Копа Дель Соль.
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Беременный малыш
Ответ Эмырхан Амиров
Унижение будет в Питере , Спартака, с такими играми Спартака 🥴. Только пазор будет, жалость только к Спартаку 🥴
Позор - это когда не умеешь писать по-русски.
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ЛексЛютый
Ответ Лёха/64
Кто включит режим "Душнила" и обьяснит Сергееву ,что такое дерби 😀
Некто Алексей Сигаев.
Вот в комментах душнит.
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Антимосковский
Ответ Алексей Сигаев
Дерби - это когда соперник принципиальный. А мы локальных провинциалов не уважаем. Каней - уважаем, а провинциальное недоразумение - нет.
хороший и показательный комментарий для адептов «народности» спартака из регионов
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Камбоджа Иванов
Ответ Алексей Сигаев
Дерби - это когда соперник принципиальный. А мы локальных провинциалов не уважаем. Каней - уважаем, а провинциальное недоразумение - нет.
Сказали челики на 12 очков ниже)
+3
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waleri
Воткнуть как можно больше, не останавливаясь...
+1
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Эмырхан Амиров
Унижение будет в Питере , Спартака, с такими играми Спартака 🥴. Только пазор будет, жалость только к Спартаку 🥴
+1
0
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Caustic
А еще я в нее ем, да? Дерби у него.
+1
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Алексей Сигаев
Ответ Камбоджа Иванов
Все верно, Спартак - это средняк, какое там дерби
Дерби - это когда соперник принципиальный. А мы локальных провинциалов не уважаем. Каней - уважаем, а провинциальное недоразумение - нет.
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qw14qw
Ответ Алексей Сигаев
Дерби - это когда соперник принципиальный. А мы локальных провинциалов не уважаем. Каней - уважаем, а провинциальное недоразумение - нет.
👍👍
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Дмитрий
Ааххаа! Спартак разрушил ваш коварный план! Не видать вам чемпионства 7 мая))
Если Ростов теряет очки с Факелом,то Зенит станет, все просто)
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qw14qw
Ответ Камбоджа Иванов
Сказали челики на 12 очков ниже)
🤡
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Ярик01
Какое дерби, некачественную соль что ли в Питер завезли
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Михаил Каплин
Ответ Алексей Сигаев
Дерби - это когда соперник принципиальный. А мы локальных провинциалов не уважаем. Каней - уважаем, а провинциальное недоразумение - нет.
Сам ты кАнь..
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Murat77
Ответ Давид Золотов
Да лан расслабься дерби у Спартак с Динамо и ЦСКА у вас дерби с Сочи (тосно)
Дерби двух столиц
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Murat77
Ответ Давид Золотов
Столица одна мой друг их 2 не может быть)
Северная столица СанктПетербург
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Andersen2010
Ответ Murat77
Дерби двух столиц
Столица одна -Москва
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Давид Золотов
Ответ Murat77
Северная столица СанктПетербург
Чья столица? Столица России Москва, страну Север я не знаю
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