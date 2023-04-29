Сергеев о матче со «Спартаком»: «Это дерби. Настрой будет только на победу»

Иван Сергеев настроен на победу в матче со «Спартаком» в следующем туре Мир РПЛ.

– Для «Зенита» принципиально выиграть титул в матче со «Спартаком»?

– Мы идем от игры к игре, посмотрим, как сыграют «Спартак» с «Ростовом». И будем готовиться к матчу, это дерби. Настрой будет только на победу, а там уже посмотрим, как сложится в таблице, – сказал форвард «Зенита» после игры с «Крыльями» (5:1).

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