Малком: «Зенит» хочет оформить титул как можно раньше. На «Спартак» выйдем с сильнейшим настроем»
Малком после покера «Крыльям» поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».
– Чемпионство в матче со «Спартаком» реально?
– Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде.
«Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше, – сказал вингер «Зенита» в интервью каналу «Матч Премьер».
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура Мир РПЛ. Матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.
Покер Малкома! Первый в «Зените» и вообще в карьере – за час
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
Боюсь 4-5 минимум влетит)))
Хотелось бы 5-2, колоколов давненько слышно не было
Ты с какой планеты , чудо?))
В этот раз они будут делать то же самое, поэтому у меня нет никакой уверенности в итоговой победе, а уж тем более в победе крупной.
Аббаскаль понял, что с Зенитом лучше не играть в открытый футбол.
Буду ставить на индивидуальный тб 3.5
Больше все таки совесть не позволяет рисковать но там может и больше будет )))
всех наших с победой.
но хочу отдать должное крылышкам!
боролись и создавали
отдельное спасибо удаленному бейлу!ушел как мужик.знает косяк не плакал не кричал.
достойное поведение.