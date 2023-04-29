Малком: «Зенит» хочет оформить титул как можно раньше. На «Спартак» выйдем с сильнейшим настроем»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком после покера «Крыльям» поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

– Чемпионство в матче со «Спартаком» реально?

– Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде.

«Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше, – сказал вингер «Зенита» в интервью каналу «Матч Премьер».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура Мир РПЛ. Матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

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32 комментария

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Злодей Спб
КБ RIP
Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
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Зелёный гопник
Как бы новый рекорд не оформили 😅
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Юрий Кечко
На Спартак и настрой и премиальные по-любому конские
Боюсь 4-5 минимум влетит)))

Хотелось бы 5-2, колоколов давненько слышно не было
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Роман Ковачевич
Ответ Caledon Hockley
А я бы не спешил, Зенит и перегореть может, зная что матч может принести чемпионство. Да и москвичи с удовольствием приедут портить нам праздник. Одно знаю точно - будет огненно! Люблю матчи Зенит-Спартак, скучно бывает очень редко.
Перегореть на 5 чемпионстве подряд? Бред, у них даже волнения никакого не будет, наоборот будут играть в удовольствие, только в атаку, даже если проиграют никто не будет париться, но врятли такое случиться. Матч просто очень принципиальный с спартаком и поэтому будет мотивация сильная, но никак этот матч на чемпионство не влияет, даже если проиграют
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Hong Kil
На празднование чемпионства Зенит пригласил такие известные группы, как Тату и Спартак.
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Сергей Рукавцов
Ответ Viktor Prise
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тогда Зенит уже и был чемпионом и в турнирном отношении этот матч ничего неизначил. а так да праздник испортили заслуженно.
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Rundatgame
Ответ трахтенберг месть коней
обычно после таких слов летят от трех...
Каких таких? Про настрой на потенциально чемпионский матч? Или про желание стать чемпионом как можно раньше?
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Nick Crosier
Сегодня показал выдающийся матч. А в СПб Зенит всегда мощно играет.
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Мечтать не вредно, как с ЦСКА.
Ты серьезно сравниваешь Зенит на выезде и дома ? Мотивацию на Цска и на Спартак ??))
Ты с какой планеты , чудо?))
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Antonio Gaudi
Ответ Злодей Спб
КБ RIP Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
Думаю гоп говорить не стоит. Во втором матче Кубка они вышли отстоять ничью или хотя бы не опозориться, и весь матч оборонялись, добившись своей цели.
В этот раз они будут делать то же самое, поэтому у меня нет никакой уверенности в итоговой победе, а уж тем более в победе крупной.
Аббаскаль понял, что с Зенитом лучше не играть в открытый футбол.
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Юрий Кечко
Ответ Злодей Спб
КБ RIP Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
Учитывая что Спартак от всех пропускает по 2-3 каждый матч даже играя дома , думаю в Питере влетит ну очень много
Буду ставить на индивидуальный тб 3.5
Больше все таки совесть не позволяет рисковать но там может и больше будет )))
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Остап Бендер Сгибальщик
эль магико с левой ногой.
всех наших с победой.
но хочу отдать должное крылышкам!
боролись и создавали
отдельное спасибо удаленному бейлу!ушел как мужик.знает косяк не плакал не кричал.
достойное поведение.
+2
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Наталья Ларионова
Ответ Злодей Спб
КБ RIP Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
Частенько бывает, когда такие бравурные речи перед матчем, всё наоборот. Лучше молча держать кулачки за Зенит. Бахвальство ещё никого до добра не доводило.
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Макс Дунаевский
Ответ Antonio Romangoli
А почему Малком хочет быстрее , чтобы чемпионство было , отдыхать уже хочет? Он видимо забыл какую ему ЗП дают , и если он здоровый, то пусть отрабатывает до конца .
Я думаю, что в любом виде спорта, командном или одиночном, абсолютно любой спортсмен хотел бы одержать победу или стать чемпионом досрочно!!!
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Caledon Hockley
А я бы не спешил, Зенит и перегореть может, зная что матч может принести чемпионство. Да и москвичи с удовольствием приедут портить нам праздник. Одно знаю точно - будет огненно! Люблю матчи Зенит-Спартак, скучно бывает очень редко.
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Nogoi89
Спартаку лучше сниматься.
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Илья Румянцев
Если Спартак начнет играть в атаку,то получит не один гол,оборона дырявая,для Малкома и Клаудиньо вообще проходной двор.Будут легко ловить на контратаках.Спартаку нужно играть условно в автобус.
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Николай Правосудов
Ответ Злодей Спб
КБ RIP Может им лучше дома остаться и согласиться на скромное техническое поражение 3-0, чем на очередные 7 пробоин? Ну и Зенит сразу сможет начать мероприятие с концерта, банкета и вкучения кубка. Сэкономим два часа времени 8)
Не зарекайся.
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vendigo
Ответ Hong Kil
На празднование чемпионства Зенит пригласил такие известные группы, как Тату и Спартак.
ну вторые после 80-х ничего не создали, выезжая на древнем материале
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sprmn
У Крыльев в обороне был свой dream team из Евгеньева и Рассказова
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rusichi
Таким макаром Малком скоро Холланда догонит)
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Юрий Кечко
Ответ Viktor Prise
Это ты чудо, если мечтаешь о победе! 😄
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bengalsckyzh
Вот что Париж животворящий делает... От одной мысли что он парень из Сан-Паулу будет играть в одной команде с золотым Кили толкает его вперёд и в оставшихся пяти матчах он доведёт свой счёт забитых мячей до тридцати.
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Катя СПб
Ответ трахтенберг месть коней
обычно после таких слов летят от трех...
Но чаще от семи.
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Viktor Prise
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