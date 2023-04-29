Малком: «Зенит» хочет оформить титул как можно раньше. На «Спартак» выйдем с сильнейшим настроем»

Малком после покера «Крыльям» поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

– Чемпионство в матче со «Спартаком» реально?

– Думаю, возможно, но против « » мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде.

«Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше, – сказал вингер « » в интервью каналу «Матч Премьер».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура Мир . Матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

Покер Малкома! Первый в «Зените» и вообще в карьере – за час

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