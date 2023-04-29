«Спартак» первым из клубов РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме: «Цифры говорят сами за себя. Спасибо болельщикам»
«Спартак» первым из клубов Мир РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме.
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал этот рекорд.
«То, что «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в телеграме, очень нас радует.
Спасибо болельщикам. Думаю, цифры говорят сами за себя», – заявил Зеленов.
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Цифры на табло Открытия Арены говорят сами за себя.
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