«Спартак» первым из клубов РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме: «Цифры говорят сами за себя. Спасибо болельщикам»

«Спартак» первым из клубов Мир РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме.

Руководитель пресс-службы « » прокомментировал этот рекорд.

«То, что «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в телеграме, очень нас радует.

Спасибо болельщикам. Думаю, цифры говорят сами за себя», – заявил Зеленов.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд