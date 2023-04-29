«Спартак» первым из клубов РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме: «Цифры говорят сами за себя. Спасибо болельщикам»

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги соцсети Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» первым из клубов Мир РПЛ набрал 100 тысяч подписчиков в телеграме.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал этот рекорд.

«То, что «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в телеграме, очень нас радует.

Спасибо болельщикам. Думаю, цифры говорят сами за себя», – заявил Зеленов.

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18 комментариев

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Илья Богданов
Ответ Рашпель793
Ни на что не намекаю, но у Бузовой в соц.сетях миллионы подписчиков.
Да-да, типичный зенитчик. Когда у Зенита цифры выше, причем в тиктоке, который все, кроме Зенита перестали вести уже год назад - "Красавцы, всё всем доказали, вот это круто". Когда у Спартака - "Хыы, Бузова, подумаешь"
+26
-14
+12
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Рашпель793
Ни на что не намекаю, но у Бузовой в соц.сетях миллионы подписчиков.
+22
-12
+10
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Бычара не краснодарский
Ответ Dark.Babysitter
И что теперь? Цифры на табло Открытия Арены говорят сами за себя.
И что теперь? Да ничего, просто зенитовцы от этого разнылись больше всех
+7
-2
+5
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Dark.Babysitter
И что теперь?
Цифры на табло Открытия Арены говорят сами за себя.
+9
-8
+1
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Fidelitas et virtus
Ответ Рашпель793
Ни на что не намекаю, но у Бузовой в соц.сетях миллионы подписчиков.
Причем тут вообще это?
+2
-2
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Rested
Ответ Илья Богданов
Да-да, типичный зенитчик. Когда у Зенита цифры выше, причем в тиктоке, который все, кроме Зенита перестали вести уже год назад - "Красавцы, всё всем доказали, вот это круто". Когда у Спартака - "Хыы, Бузова, подумаешь"
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alexsem69
Ответ Рашпель793
Ни на что не намекаю, но у Бузовой в соц.сетях миллионы подписчиков.
Спартак - чемпионы телеги!)))
звучит😆
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