«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» переделанным постером фильма «Драйв»
«Спартак» анонсировал предстоящий матч при помощи постера с Райаном Гослингом .
Сегодня красно-белые сыграют с «Торпедо» в 23-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Перед игрой «Спартак» опубликовал переделанный постер фильма «Драйв» Николаса Виндинга Рефна. На месте названия ленты на изображении находится надпись «Дерби».
«День дерби в Лужниках!» – подписал картинку «Спартак».
Изображение: https://twitter.com/fcsm_official/
https://ibb.co/Xy6m3JG
Бгг😁