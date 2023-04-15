«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» переделанным постером фильма «Драйв»

«Спартак» анонсировал предстоящий матч при помощи постера с Райаном Гослингом .

Сегодня красно-белые сыграют с « » в 23-м туре Мир . Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Перед игрой «Спартак» опубликовал переделанный постер фильма «Драйв» Николаса Виндинга Рефна. На месте названия ленты на изображении находится надпись «Дерби».

«День дерби в Лужниках!» – подписал картинку « ».

Изображение: https://twitter.com/fcsm_official/