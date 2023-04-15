«Спартак» анонсировал матч с «Торпедо» переделанным постером фильма «Драйв»

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«Спартак» анонсировал предстоящий матч при помощи постера с Райаном Гослингом .

Сегодня красно-белые сыграют с «Торпедо» в 23-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. 

Перед игрой «Спартак» опубликовал переделанный постер фильма «Драйв» Николаса Виндинга Рефна. На месте названия ленты на изображении находится надпись «Дерби». 

«День дерби в Лужниках!» – подписал картинку «Спартак». 

Изображение: https://twitter.com/fcsm_official/

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14 комментариев

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Трусики Бочкаревой
Радужное дерби
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Dimario
Кринж
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Константин Михайлович
да не умер он в конце дерби
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Ростов-на-Дону
Это же Володка, Быстров!
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Roman_ello
Прочитав заголовок, думаешь: «Фигасе! Они там Марка Дакаска помнят». Открываешь — тут отстой😆
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avcgloronalduMU
даже плакат не могут придумать
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angry horse
Ответ Крэнг
Кринж
это ж спартак😎
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angry horse
Враньё, там должен быть этот постер под песню Титомира - Лондон, гудбай

https://ibb.co/Xy6m3JG
Бгг😁
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Крэнг
Кринж
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-10
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mr.snooker
Импортозамещение 🤡 #рюсь
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Иван Рыбаков
Ответ Shadow1882
Умрёт в конце матча
Я ждал этот комментарий, спасибо вам за него.
+5
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Guy4resh
Ответ Shadow1882
Умрёт в конце матча
Да не умер он!!!
+15
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Твой любимый хейтер
Ответ Shadow1882
Умрёт в конце матча
Да не умер он в конце матча!
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Shadow1882
Умрёт в конце матча
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