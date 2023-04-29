Карим Бензема сделал хет-трик в матче против «Альмерии».

Форвард « » трижды поразил ворота соперника в первом тайме – дважды с игры и один раз с пенальти.

Теперь у 17 голов в сезоне . Он идет 2-м в списке бомбардиров, до лидирующего Роберта Левандовского из «Барсы» – один мяч.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – « ».

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