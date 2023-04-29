У Бензема 17 голов в сезоне Ла Лиги после хет-трика «Альмерии» за тайм. До Левандовского – один мяч

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Альмерия Роберт Левандовски Футбол

Карим Бензема сделал хет-трик в матче против «Альмерии».

Форвард «Реала» трижды поразил ворота соперника в первом тайме – дважды с игры и один раз с пенальти. 

Теперь у Бензема 17 голов в сезоне Ла Лиги. Он идет 2-м в списке бомбардиров, до лидирующего Роберта Левандовского из «Барсы» – один мяч.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Альмерия».

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23 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Xabi Alonso78
При этом сыграл на несколько матчей меньше. 17 голов в 20 матчах
Справедливости ради, у Левандовского ни одного гола с пенальти, а у Бензема 6.
+42
-14
+28
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Андрей Хенто
Карим набрал ход к концу сезона, а Роберт во второй части вообще пропал с радаров. Надеюсь, что сможет обойти его на финишной прямой. Тем более у Карима на 7 матчей меньше проведено в чемпионате.
+29
-6
+23
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Xabi Alonso78
При этом сыграл на несколько матчей меньше.
17 голов в 20 матчах
+18
-8
+10
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dr. cage
Ответ Xabi Alonso78
При этом сыграл на несколько матчей меньше. 17 голов в 20 матчах
При этом у Бенза 6 с пенальти.. Это тоже стоит учитывать..
+9
-2
+7
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Xabi Alonso78
Ответ Lionel Andres Messi 10
Справедливости ради, у Левандовского ни одного гола с пенальти, а у Бензема 6.
Левандовски бил два пенальти. Обе не забил. Кто то виноват, что он их разучился бить?
+6
-1
+5
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Rio de Janeiro
Бензема приходил в эпоху когда Мадрид не тянули такие игроки как Кака, Роббен, Снейдер и многим тогда в 2009 казалось что затеряется и Карим а в итоге вышла легенда клуба входящая в его симфолическую сборную за всю историю и 2 бомбардир в истории Реала
+6
-3
+3
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Xabi Alonso78
Левандовски бил два пенальти. Обе не забил. Кто то виноват, что он их разучился бить?
Да я разве кого-то обвиняю? Мы с вами всего лишь поделились немаловажными фактами: вы про кол-во матчей, я про пенальти. Вот и всё.
+3
-1
+2
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takehiko
Ответ Андрей Хенто
Карим набрал ход к концу сезона, а Роберт во второй части вообще пропал с радаров. Надеюсь, что сможет обойти его на финишной прямой. Тем более у Карима на 7 матчей меньше проведено в чемпионате.
Просто Барселона с Эльче больше не играет, поэтому и голов нет
+4
-2
+2
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Алексей Смолин
Только и умеет забивать только альмериям, кадисам, барселонам и прочим клубам, которых не было в ПО ЛЧ уже два года
+12
-11
+1
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svyt
бенз не отстанавливайся,ты космос
+1
0
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Wild91688
Ответ Lionel Andres Messi 10
Справедливости ради, у Левандовского ни одного гола с пенальти, а у Бензема 6.
Справедливости ради,у Бензема меньше игр чем у Левы
+9
-8
+1
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Eziiko
Ответ Бронислав Каминский
Причем у Левы ни одной пенки,у Бенза - 6
Так у него 2 незабитых есть
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Сижу на факсах Барселоны
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hala18
Ответ Rio de Janeiro
Бензема приходил в эпоху когда Мадрид не тянули такие игроки как Кака, Роббен, Снейдер и многим тогда в 2009 казалось что затеряется и Карим а в итоге вышла легенда клуба входящая в его симфолическую сборную за всю историю и 2 бомбардир в истории Реала
Кака на лавке был с травмами и плохим уровнем всю карьеру в Реале и пришёл вместе с Бензема в 2009, а Снейдер и Роббен ушли в том сезоне, когда пришли Бензема и Кака, не понимаю что вы хотели сказать...
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Удаляй быстро)
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Murtynya
Бензема машинааааа💪
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Сикарио
Вот только у Лоховского матчей в 2 раза больше))
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Человек1991
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