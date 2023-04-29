У Бензема 17 голов в сезоне Ла Лиги после хет-трика «Альмерии» за тайм. До Левандовского – один мяч
Карим Бензема сделал хет-трик в матче против «Альмерии».
Форвард «Реала» трижды поразил ворота соперника в первом тайме – дважды с игры и один раз с пенальти.
Теперь у Бензема 17 голов в сезоне Ла Лиги. Он идет 2-м в списке бомбардиров, до лидирующего Роберта Левандовского из «Барсы» – один мяч.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Альмерия».
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17 голов в 20 матчах