Бензема одержал 437-ю победу с «Реалом» и догнал Рамоса. Больше только у Касильяса – 463

Карим Бензема одержал 437-ю победу в составе «Реала».

Мадридский клуб обыграл «Сельту» в 30-м туре (2:0). После этого матча Бензема сравнялся с в списке игроков с наибольшим количеством побед в составе « » во всех турнирах.

и Рамос делят второе место в этом рейтинге. Больше побед с «Реалом» одержал только бывший вратарь команды – 463.

Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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