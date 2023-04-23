Бензема одержал 437-ю победу с «Реалом» и догнал Рамоса. Больше только у Касильяса – 463
Карим Бензема одержал 437-ю победу в составе «Реала».
Мадридский клуб обыграл «Сельту» в 30-м туре Ла Лиги (2:0). После этого матча Бензема сравнялся с Серхио Рамосом в списке игроков с наибольшим количеством побед в составе «Реала» во всех турнирах.
Бензема и Рамос делят второе место в этом рейтинге. Больше побед с «Реалом» одержал только бывший вратарь команды Икер Касильяс – 463.
Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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