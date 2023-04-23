Бензема одержал 437-ю победу с «Реалом» и догнал Рамоса. Больше только у Касильяса – 463

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Икер Касильяс Серхио Рамос Ла Лига Футбол

Карим Бензема одержал 437-ю победу в составе «Реала».

Мадридский клуб обыграл «Сельту» в 30-м туре Ла Лиги (2:0). После этого матча Бензема сравнялся с Серхио Рамосом в списке игроков с наибольшим количеством побед в составе «Реала» во всех турнирах. 

Бензема и Рамос делят второе место в этом рейтинге. Больше побед с «Реалом» одержал только бывший вратарь команды Икер Касильяс – 463. 

Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь

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27 комментариев

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Андрей Хенто
В следующем сезон выйдет на первое место. Кто бы в 2012 году мог о таком подумать и что такое наследние отставит Карим в Мадриде и станет легендой клуба, обладателем Золотого Мяча. Практически все рекорды переписал на себя.
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Биллибоб
Ответ rigobersong
Кто бы в 2000м мог подумать, что Джимми Траоре будет играть в финале Лиги Чемпионов и в противостоянии с Мальдини выйдет победителем!:))
Кто бы мог подумать, что после лета 15 года Мадрид возьмёт 4 ЛЧ за 7 лет, а Барса 0)
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Пойми ты одну простую истину, я не буду желать побед реалу где-либо, но и никогда не буду проявлять какую-то злость и ненависть от этих побед, т.к. у Барселоны от этого их больше или меньше не станет. Ведь реал представитель Ла Лиги, а чем больше побед у клубов представляющих Испанию, тем проще унижать глоров АПЛ:))
Хм, Риго ты говоришь про Мадрид, как про представителя Примеры, но почему-то всегда желаешь побед клубам «ненавистной» АПЛ в матчах против Мадрида, даже в противостоянии против Челси, который ты тоже не любишь. Парадокс.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Почему в 2012м?:) Ты рандомно год выбрал?:)
Взял именно этот год, когда Жозе назвал его котом и в тот момент стал больше доверять Игуаину. Но Карим всех пережил, доказал свою состоятельность и внес огромный вклад в победы Мадрида.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Странно, ведь он в сезонах 10/11, 11/12 и 12/13 забивал больше Игуаина:))
Спасибо, риго, хотел уточнить это в своем комментарии, но решил этого не делать. Ведь если бы я это написал, ты бы написал - спасибо кэп, это и так все знают, ну в подобном ключе)
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Андрей Хенто
Ответ MU<3
Да он тогда говорить не мог, возможно, и думать, поэтому и написал 2012 :)
Действительно, поэтому зарегистрирован на сайте в том же 2012 году. Я так понял в логику Вы не сильны.
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Granero-24
Карим легенда Реал Мадрида! Лидер! Когда он переходил в Мадрид даже не думал, что он превзойдет такие результаты! А сколько было разговоров о его продаже, критике Моуриньо. Характер мощь у него оказывется!
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MU<3
Ответ rigobersong
Кто бы в 2000м мог подумать, что Джимми Траоре будет играть в финале Лиги Чемпионов и в противостоянии с Мальдини выйдет победителем!:))
Кто бы мог подумать в 2014, что Карим Бензема из режиссёра переквалифицируется в нападающего
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Так Бензема и тогда был основным в реале и забивал на этом же уровне, плюс прибавил сейчас из-за того, что стал бить пенальти:)) Я не понимаю просто как игрок который в те годы делал стабильно около 25+10 и игравший 3000+ минут по сезону превратился у болельщиков реала в какого-то резервиста который расцвел только пару лет назад:)) Просто даже читать смешно, т.к. я в те годы очень часто матчи реала смотрел и помню все досконально:))
Риго, все помнят те года, потому что это было относительно недавно. Я тебе привел в пример про выражение Жозе, а не про выступление Карима. Причем тут статистика, если бы я хотел взять за основу статистику, я бы привел в пример сезон, где Карим забил всего 5 мячей. Я говорю о том, что Карима столько лет поливали болельщики и хотели чтобы он был продан, но он утер нос всем и доказал, что он не только в подыгрыше хорош, но также хорош, как наконечник. Ушел Роналду и Карим взял на себя ношу лидера и справляется с этой ролью превосходно.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
5 мячей он забил в Ла Лиге и по сезону сделал 12+11:) Вообще зачем ты на ходу переобуваешься, ты сам чушь про 2012 сказал ради хайпа и плюсов. Ты своими постами вводишь людей в заблуждения и у всех Бензема из какого-то ноунейма вдруг стал звездой, а я терпеть не могу вранье, причем настолько открытое:))
Где вранье? Какое заблуждение? Какой ноунейм? О Кариме знали все по выступлением за Лион и многие топ-клубы хотели его видеть у себя в составе в том числе Юнайтед и Барселона. Я тебе говорю, что в 2012 году вряд ли кто-то мог предположить, что Карим проведет столько лет в клубе и добьется такого успеха. Ты мог предположить? Сомневаюсь. Хотя ты сейчас напишешь, что видел его потенциал, всегда считал лучшим игроком в Мадриде и т.д. Знаем, ведь «дядя» Риго ( кстати, почему дядя, если возраст у тебя до 30?) все предвидел и все знает в мире футбола) люблю с тобой пообщаться, но ты зачем притянул статистические данные, хотя речь вообще велась не об этом.
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Вова Гаврилов
Легенда
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ConorNite
Легенда. Слишком много побед)) Как по мне, он уже вписал свое имя в историю как один из лучших форвардов всех времен. Раньше были проблемы с реализацией некоторые, но как же расцвел, особенно после 30. Волшебный футболист
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