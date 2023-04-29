Владислав Радимов: «Ростов» – явный фаворит, учитывая игру «Спартака». Он точно будет 2-м в РПЛ, заслужил»

Теги Спартак ЦСКА Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Валерий Карпин Михаил Игнатов Алексис Дуарте Футбол

Владислав Радимов считает «Ростов» фаворитом в игре со «Спартаком».

– Мне «Ростов» нравится в этом году – с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит. И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты – ростовчане.

Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть... 

– Валерий Карпин может пойти в Москве ва-банк или сыграет так же осторожно, как, например, с «Зенитом»?

– Я думаю, может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет. Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак».

Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее...

– Значит ли это, что «Спартак» – наименее вероятный претендент на тройку?

– Я думаю, что вторым точно будет «Ростов» – они заслужили это в этом году, и качество их игры гораздо выше, чем у всех остальных.

– А армейцы?

– Армейцы сейчас выглядят неплохо, но у них были спады на протяжении всего чемпионата, а «Ростов» как раз прошел дистанцию почти без спадов.

– Фаворит в борьбе за третье место?

– «Спартаку» и ЦСКА еще играть между собой, в этом очном матче они и решат, кто будет третьим, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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8 комментариев

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Hafiz
Посмотрим, что ты скажешь после игры.
+8
-4
+4
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Илья Храбров
Нет фаворита в этом матче
+5
-1
+4
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Колбаскер тут
Вперед, Валера! Вся Россия за тебя!
+9
-6
+3
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Юрий Кечко
Ля ну какой явный фаворит
Спартак это всегда на три результата матч
Обе забьют будут точно остальное неизвестно
0
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Александр Курочко
Красавец ... Родимов прав. Ростовчане заслужили 2 место👌
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