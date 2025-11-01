  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алан Ширер: «Не нравится, что игроки «Ливерпуля» не борются и дезорганизованы. Команда не может позволить себе еще одно поражение, но я ставлю на «Виллу» из-за ее формы»
0

Алан Ширер: «Не нравится, что игроки «Ливерпуля» не борются и дезорганизованы. Команда не может позволить себе еще одно поражение, но я ставлю на «Виллу» из-за ее формы»

Алан Ширер: не нравится, что игроки «Ливерпуля» не борются.

Алан Ширер считает «Астон Виллу» фаворитом матча против «Ливерпуля» в АПЛ.

«Одна команда – в ужасной форме, с шестью поражениями в семи матчах. Другая – на подъеме, с шестью победами в семи играх.

Аргументы есть за обе стороны. Это действительно очень важный матч, особенно учитывая то, как «Ливерпуль» проиграл в середине недели.

«Ливерпуль» не может позволить себе еще одно поражение, и если это случится, то тревожные звоночки действительно зазвучат.

Я не знаю, чего ожидать от «Ливерпуля»: часть меня думает, что эта серия не может продолжаться вечно, потому что там столько мастерства. Но мне не нравится то, что я вижу у «Ливерпуля» сейчас: они не борются и дезорганизованы. Я думаю, что «Вилла» может воспользоваться тем давлением, под которым находится «Ливерпуль».

Когда ты идешь на риск в середине недели, последнее, чего хочешь, – это быть разгромленным. Это просачивается в клуб, и все начинают ждать, что команда даст ответ. Меня не удивит, если она это сделает, но я ставлю на «Виллу» из-за того, как порой работает футбол, и из-за ее текущей формы», – отметил экс-форвард «Ньюкасла» в интервью Betfair.

«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?454 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот уверен, что боссы «Ливерпуля» его поддерживают: «Они видят то же, что и я: мы почти не даем создавать моменты и много создаем сами. Проблема – в реализации»
сегодня, 14:17
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:04
Ван Дейк о 6 поражениях «Ливерпуля» в 7 матчах: «Наша игра недостаточно хороша. Я уверен в уровне и характере команды»
сегодня, 10:45
Главные новости
Дьокереш забил в АПЛ впервые за 6 матчей – «Бернли». У форварда «Арсенала» 6 голов в 14 играх за клуб
5 минут назад
8 голов «Арсенала» после угловых за 10 туров – рекорд АПЛ
11 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ниццу», «Монако» Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
14 минут назад
Балотелли об увольнении Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука. Бог все видит»
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью», «Реал» против «Валенсии»
24 минуты назад
Анзор Кавазашвили: «Иностранные тренеры берут легионеров, не понимая менталитет наших игроков. Так же, как европейские политики не понимают русский дух – нас не запугать и не купить»
27 минут назад
Жулио Баптиста: «Сколько темнокожих тренеров вы видите в топ-5 лиг? Я – мало. Хочется верить, что это совпадение, но я так не думаю, возможностей действительно меньше»
36 минут назад
Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Пожелаю еще много‑много лет работать. Еще 10 раз по 10»
36 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Бернли», «МЮ» против «Ноттингема», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Виллу»
40 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
55 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бернли» – «Арсенал». 0:2 – Райс и Дьокереш забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Каземиро забил. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Мостовой о реакции Шпилевского на критику от Быстрова: «Он нефутбольный человек, напоминает Абаскаля. Максимум может по книжкам что-то делать. Закрой рот и молчи!»
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с с «Аль-Хиладжем», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой»
13 минут назадLive
«ПСЖ» – «Ницца». Хвича, Барколя и Забарный в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
18 минут назад
Вьештица о Станковиче: «Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду. Он хороший тренер, у него все получится, надеюсь»
18 минут назад
«Арсенал» забил 12 голов со стандартов в АПЛ в 10 турах – больше всех
19 минут назад
«Атлетико» – «Севилья». Серлот, Симеоне и Гонсалес играют. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Семшов о шансах «Локомотива» на чемпионство: «Им нужно еще пару лет, чтобы футболисты окрепли и набрались опыта. Но они уже стучатся в эту дверь»
31 минуту назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
40 минут назадТесты и игры