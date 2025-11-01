Алан Ширер: «Не нравится, что игроки «Ливерпуля» не борются и дезорганизованы. Команда не может позволить себе еще одно поражение, но я ставлю на «Виллу» из-за ее формы»

Алан Ширер: не нравится, что игроки «Ливерпуля» не борются.

Алан Ширер считает «Астон Виллу » фаворитом матча против «Ливерпуля» в АПЛ .

«Одна команда – в ужасной форме, с шестью поражениями в семи матчах. Другая – на подъеме, с шестью победами в семи играх.

Аргументы есть за обе стороны. Это действительно очень важный матч, особенно учитывая то, как «Ливерпуль» проиграл в середине недели.

«Ливерпуль» не может позволить себе еще одно поражение, и если это случится, то тревожные звоночки действительно зазвучат.

Я не знаю, чего ожидать от «Ливерпуля »: часть меня думает, что эта серия не может продолжаться вечно, потому что там столько мастерства. Но мне не нравится то, что я вижу у «Ливерпуля» сейчас: они не борются и дезорганизованы. Я думаю, что «Вилла» может воспользоваться тем давлением, под которым находится «Ливерпуль».

Когда ты идешь на риск в середине недели, последнее, чего хочешь, – это быть разгромленным. Это просачивается в клуб, и все начинают ждать, что команда даст ответ. Меня не удивит, если она это сделает, но я ставлю на «Виллу» из-за того, как порой работает футбол, и из-за ее текущей формы», – отметил экс-форвард «Ньюкасла» в интервью Betfair.

