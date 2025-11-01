Слот уверен, что боссы «Ливерпуля» его поддерживают: «Они видят то же, что и я: мы почти не даем создавать моменты и много создаем сами. Проблема – в реализации»

Арне Слот: в «Ливерпуле» меня поддерживают.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот убежден, что руководство клуба поддерживает его, несмотря на 6 поражений в 7 последних играх.

«Они видят то же, что вижу я, наши разговоры, по-моему, особо не изменились. Мы всегда говорим об игре. После победы говорить о ней приятнее, чем после поражения.

Мы почти не даем соперникам создавать моменты, а сами создаем много. Вот как я это вижу. Мы позволяем немного больше, чем в прошлом сезоне, но это всегда из-за того, что мы пропускаем первыми и затем вынуждены рисковать. Но в целом я не считаю, что наша проблема заключается в том, что мы даем соперникам много создавать. Проблема в том, что мы не реализуем свои моменты.

Мяч влетает в нашу сетку, мы пропускаем много голов, но разве мы позволяем создать много моментов?» – сказал Слот.