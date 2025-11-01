Игорь Корнеев: «Батраков ментально сильнее Глушенкова. Алексей – без слабых мест, если прибавит еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду. Сейчас он стоит не больше 20 млн евро»

Игорь Корнеев: Батраков ментально сильнее Глушенкова.

Игорь Корнеев сравнил Алексея Батракова и Максима Глушенкова перед матчем «Локомотива» с «Зенитом » в Мир РПЛ .

– Ожидали такого прорыва от Воробьева в этом сезоне – 7+2 в 12 турах?

– Не скрою, его игра стала для меня сюрпризом. Конкуренция с Комличенко явно пошла Воробьеву на пользу, повлияла на такую статистику.

– Батраков – игрок без слабых мест? Или все-таки какие-то недостатки у него есть?

– Соглашусь с первой частью вашего вопроса. Это игрок без слабых мест! При этом Алексей обладает огромным потенциалом для роста. Батраков сам определит, до какого уровня он хочет долететь. Пока потолка я у него не вижу. Если он сможет резко прибавить еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду.

– Можете сравнить его по уровню с Глушенковым? Кто более классный футболист?

– Да они оба художники высшего полета, которые сами определяют, как высоко они смогут взлететь.

– Но хоть в чем-то один другого сейчас превосходит?

– Пока Глушенков превосходит Батракова по цифрам в зарплате. Но это явление временное. В остальном они вполне сопоставимы. Единственное – на мой взгляд, Батраков ментально сильнее Глушенкова.

– Верите, что Батраковым интересуются «Интер» и «Ювентус»? Не слишком ли высокая для него планка?

– Не знаю, попал ли он в шорт-листы миланцев и туринцев. Но Батраков по своему уровню точно игрок для топ-клубов Европы.

– Сколько он сейчас стоит на европейском рынке?

– С учетом нынешней ситуации, думаю, не больше 20 миллионов, – отметил экс-спортдиректор «Зенита» и «Локомотива».