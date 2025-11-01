  • Спортс
Аморим про «МЮ»: «Мы уверены в себе. Но нам нужно забыть о прошлом. Надо начинать сначала»

Аморим про «МЮ»: Мы уверены в себе, но нам нужно забыть о прошлом.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался перед матчем с «Ноттингемом».

«Мы уверены в себе как команда и как клуб. Наши болельщики стали немного увереннее, но нам нужно забыть о том, что мы делали в прошлом.

Когда я говорю «в прошлом», я имею в виду последние три недели. Надо начинать сначала», – сказал Аморим.

Опубликовано: Sports
Источник: The United Stand
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
