Аморим про «МЮ»: «Мы уверены в себе. Но нам нужно забыть о прошлом. Надо начинать сначала»

Аморим про «МЮ»: Мы уверены в себе, но нам нужно забыть о прошлом.

Тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался перед матчем с «Ноттингемом».

«Мы уверены в себе как команда и как клуб. Наши болельщики стали немного увереннее, но нам нужно забыть о том, что мы делали в прошлом.

Когда я говорю «в прошлом», я имею в виду последние три недели. Надо начинать сначала», – сказал Аморим.