Радимов о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». Больше вопросов к тем, кто его за 4 млн евро привез»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Шинник Алексис Дуарте Футбол

Владислав Радимов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал.

Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром».

Но еще больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за 4 миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело?» – написал бывший полузащитник «Зенита».

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45 комментариев

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Доктор Верховцев
Ответ kidd32
Какого хрена это Радимова вообще волнует ?
Спутницу бывшего владельца Зенит волнует, так отчего бы Владику за КБ не переживать? Хотя бы из вежливости.
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Lev Kondratchik
Евсеев оценил
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internazionale_nerazzurri
Обидно за «Шинник»
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Peter Parker
Как Зобнин бросает бежать за игроком хоть с Крыльями, хоть с Акроном, это тишина, наоборот, Рома у нас трудяга, он же дает ОБЪЕМ.
Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт.
Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара.
Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает.
Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
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Микель Венгер
Адриано Челентано стар уже, да и не футболист от роду, не понимаю претензий к нему. Для артиста отыграл вполне отлично.
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stomatologbeatles
Ну в последнем матче реально КАК КЛОУН сыграл
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Aleksandr Danilov
Ответ Екн Лор
Дуарте, Бальде, Николсон - очередные слитые народные деньги
Бальде неплох, Шамар тоже вприниципе на 4 с минусом играет. Дуарте это пляжник какой то
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Дмитрий9779
Ответ ivannumber1
Питерские критикуют молодого новичка Спартака... Значит парень реально стоящий с большим потенциалом)
Это шутка?Игрок Акрона из него клоуна сделал,а в матче с Краснодаром "молодой новичок" устал через час и Бачу перестал догонять и это только из последнего.Но раз вам нравится то пожалуйста,наслаждайтесь.
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Древний спартач
Ответ Peter Parker
Как Зобнин бросает бежать за игроком хоть с Крыльями, хоть с Акроном, это тишина, наоборот, Рома у нас трудяга, он же дает ОБЪЕМ. Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт. Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара. Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает. Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
А вы что , агент Дуарте ? Не вы ли притащили этого клоуна в Спартак ? Зобнин , сколько времени в Спартаке , от силы десяток матчей набрал , когда он был совсем плохой , тем более когда Роман вышел с Краснодаром , то и игра поменялась в лучшую сторону . И по поводу "полсовывания" Денисовым мяча Дуарте . Да , неудачный пас , но что это меняет ? Проиграл борьбу на бровке ? Со всеми бывает - нападающий сильнее оказался , чем он . ничего страшного . А вы видели , как Дуарте догонял "краснодарца" (забыл фамилию) ? Это что было ? Побежал и встал - трусцой доковылял к штрафной , когда нападающий уже давно праздновал гол !? Это для вас нормально ? Такие вещи не прощаются даже в детских командах ! За такое яйца отрубают и на поле больше не выпускают . И болельщику по """" сколько времени в команде Дуарте и сколько матчей он отыграл . Даже с самолёта слез и сразу на матч . Должен отпахать до конца , а потом отдыхай . Ты профессионал и играешь не за путинскую среднюю зарплату 17 000 рублей . Ты в Спартаке , а не просраться вышел . Так что , ваш подопечный , уважаемый агент - """"""" (любое слово русское вставляйте и не ошибётесь) и забирайте его обратно , откуда его припёрли .
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Leon9
Ответ Peter Parker
Как Зобнин бросает бежать за игроком хоть с Крыльями, хоть с Акроном, это тишина, наоборот, Рома у нас трудяга, он же дает ОБЪЕМ. Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт. Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара. Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает. Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
Дуарте для всех нулевой игрок,кроме тебя.Уже кучу привез и пенальти даже и упал на ровном месте и не раз,а тебе нравится....
За одну грубую ошибку можно попасть на лавку,а он в каждом матче делает....Или ждём ещё хотя бы парочку?Потом что петь будешь?
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Ебздрогыч
Из-за одного разгильдяя, #####, мы чуть было не проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет — Гильермо Абаскаль
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Тайосич
Ответ Екн Лор
Дуарте, Бальде, Николсон - очередные слитые народные деньги
Бальде, во-первых, бесплатно перешёл, а во-вторых, уже принёс пользу.
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Ответ Ебздрогыч
Дуарте, конечно, днище. Последний раз такое представление от защитника Спартака я видел в матче с Лестером, когда Коленька Рассказов магию творил и 4 привез. Здесь один, но такой показательный!
Рассказов с Лестером отдельная история, там бородачи провалились, а шишки урвал любимчик публики нашей...
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Дмитрий9779
Ответ kidd32
Какого хрена это Радимова вообще волнует ?
Да лан тебе,от ваших ветеранов постоянно "вот убрать из Зенита Малкома,Клаудиньо,Вендела..."
Просто хочется чтобы была конкуренция,а не пассажир Дуатре.Вот я например рад что Промес с нами сыграет,Литвинов,может и Хлусевич поправится.
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Мегамизантроп
Редкий случай когда полностью согласен с сабжем
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kidd32
Ответ Дмитрий9779
Да лан тебе,от ваших ветеранов постоянно "вот убрать из Зенита Малкома,Клаудиньо,Вендела..." Просто хочется чтобы была конкуренция,а не пассажир Дуатре.Вот я например рад что Промес с нами сыграет,Литвинов,может и Хлусевич поправится.
На то они и ветераны , что слушать их многих не надо. Говорят , чтобы говорить . Я думаю мы все за конкуренцию
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kidd32
Ответ Доктор Верховцев
Спутницу бывшего владельца Зенит волнует, так отчего бы Владику за КБ не переживать? Хотя бы из вежливости.
То есть они равные оппоненты ?
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Дмитрий9779
Ответ kidd32
На то они и ветераны , что слушать их многих не надо. Говорят , чтобы говорить . Я думаю мы все за конкуренцию
Многих не надо,но здесь Радимов прав,может адаптация затянулась конечно,Вендел тоже далеко не с первого матча заиграл конечно,но здесь уже и чемпионат заканчивается,а выхлопа всё нет.
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Misha Rosenberg
Дуарте это уровень медиа-лиги ему за амкал хорошо играть, верните Жиго!!!!
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
из ваших топов разных тоже много клоунов делал, что теперь...игрок пару месяцев в команде, не разговаривает от слова совсем ни на одном языке кроме родного, есть сложности, нужно смотреть на дистанции дальше...
Например?Акрон стоит на вылет в первой лиге и так молодой игрок уходит от защитника Спартака...Да ладно бы это было единожды ..Но если нравится такая игра Дуатре то нет вопросов.
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Peter Parker
Ответ </c/>
уже много лет нет надёжного защитника у нас, не смотря на постоянную закупку этого материала...команда играет в высокий прессинг, т.е оставляет большие расстояния за спиной и защитникам в первую очередь нужно обладать хорошим чтением игры и скоростью...как Дуарте будет выглядеть при игре вторым номером покажет дерби и матч в питере, вот после него можно будет делать выводы если сыграет, пока впечатление спорное по нему, но без греха у нас в составе нет...
Да, тут я согласен. Многие проблемы в обороне от высокой линии. Руй в свое время быстро смекнул и команда стала играть ниже, но даже так постоянно были ошибки. Надежный защитник вообще штучный товар, и тут нужно искать игрока с меньшим количеством компромиссов. Я считаю, что Дуарте нужно больше времени на адаптацию и что Абаскаль способен выжать из него большее, гораздо большее. Бегать он быстрее не станет, но уверенность обрести может.
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Дмитрий9779
Ответ Peter Parker
Как Зобнин бросает бежать за игроком хоть с Крыльями, хоть с Акроном, это тишина, наоборот, Рома у нас трудяга, он же дает ОБЪЕМ. Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт. Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара. Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает. Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
На Зобнине много фолят,он собирает ЖК для соперников,Селихов много спасает,по Классену и Денисову согласен,полностью чемпионат не тянут,Джикия с позиции КБ все делает правильно(упадет когда надо,борется не жалея себя и соперника...)По Дуатре,есть ошибки не заметные,а есть как с Акроном,вот у него таких достаточно,они бросаются в глаза и приводят к голам в ваши ворота(Акрон,Краснодар,пенальти с Уралом).
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защитников нам при Мележикове возят что надо, то Кофрие, то Дуартэ, а ведь это всё замены Жиго...страшно представить, что может быть летом...
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Жил был пес
Ответ Peter Parker
Как Зобнин бросает бежать за игроком хоть с Крыльями, хоть с Акроном, это тишина, наоборот, Рома у нас трудяга, он же дает ОБЪЕМ. Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт. Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара. Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает. Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
согласен, умяров зобнин глушенков зинковский и тд не бежали просто смотрели этот старался, а толку его обрезали и оббежали, там кажется даже сфолить не было возможности. У него какие-то проблемы кажется с физикой или здоровьем. у промеса было так при Витории не бежал, все как в замедленной сьемке, зато после сборов совсем другой промес был уже
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Peter Parker
Ответ Дмитрий9779
На Зобнине много фолят,он собирает ЖК для соперников,Селихов много спасает,по Классену и Денисову согласен,полностью чемпионат не тянут,Джикия с позиции КБ все делает правильно(упадет когда надо,борется не жалея себя и соперника...)По Дуатре,есть ошибки не заметные,а есть как с Акроном,вот у него таких достаточно,они бросаются в глаза и приводят к голам в ваши ворота(Акрон,Краснодар,пенальти с Уралом).
Не помню такой статистики по Зобнину и визуально подтвердить не могу. Прогресса у человека нет. Да, тяжелые травмы, понимаю. Но человек голову не поднимает, удара нет, паса по сути тоже. Была бы скорость, как у Хлусевича, было бы о чем говорить. Но он для фланга медленный, для центра не хватает навыков и игрового интеллекта, для обороны он слишком большие пространства оставляет за собой и не добегает. Посмотри тот же гол Крыльев в исполнении Ежова полугодичной давности. Какой рывок там сделал Хлусевич и как стоял Зобнин, который должен был страховать эту зону.
Про невыдуманный спасения Селихова вообще лучше не говорить. Человек карьеру спас тем, что Пекхарт и Варди плохо пенальти пробили.
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