Радимов о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». Больше вопросов к тем, кто его за 4 млн евро привез»
Владислав Радимов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал.
Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром».
Но еще больше вопросов к тем, кто этого Дуарте за 4 миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело?» – написал бывший полузащитник «Зенита».
«Из-за разгильдяя проиграли. Его больше нет в команде». Евсеев выгнал игрока прямо на пресс-конференции
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Селихов все больше и больше лажает, но с трибун скандируют его фамилию, Ребров пишет оправдательные посты, ведь Сашенька же плакал после возвращения и вообще, у него опыт.
Тоже самое про Джикию, вроде и капитан, вроде и в сборной, если здоров. Уже 200 матчей у человека в Спартаке, а ошибки как во времена Амкара.
Эти люди лажают в Спартаке годами, но всех почему-то это устраивает.
Леон провалил матч с Краснодаром, Денисов вообще подставил Дуарте с этим эпизодом, подсунув мяч в полупозиции. Но все откровенно поливают грязью Алексиса, который пятый официальный матч сыграл за команду. При этом выиграв 3/4 единоборств и лично сделав половину командных отборов.
За одну грубую ошибку можно попасть на лавку,а он в каждом матче делает....Или ждём ещё хотя бы парочку?Потом что петь будешь?
Просто хочется чтобы была конкуренция,а не пассажир Дуатре.Вот я например рад что Промес с нами сыграет,Литвинов,может и Хлусевич поправится.
Про невыдуманный спасения Селихова вообще лучше не говорить. Человек карьеру спас тем, что Пекхарт и Варди плохо пенальти пробили.