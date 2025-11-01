«Арсенал-2» разгромил 9:3 «СКА-2» – это крупнейшая победа команды в сезоне. Один из мячей забили прямым ударом с углового

«Арсенал-2» разгромил «СКА-2» в Leon Второй лиге Б (9:3).

Команды встречались в 30-м туре группы 3. Хабаровская команда открыла счет на 5-й минуте, дальше туляки забили девять мячей подряд – полузащитник Алексей Колышев сделал хет-трик, у нападающего Романа Изотова дубль, Денис Григорьев, Ансор Хабибов, Михаил Козин и Артем Кузин тоже отличились.

В концовке хабаровчане сократили разницу до шести мячей благодаря голам Кирилла Мордасова и Давида Бекоева. Это крупнейшая победа «Арсенала-2» в 2025-м.

Кроме того, Денис Григорьев сравнял счет в матче прямым ударом с углового – это второй мяч защитника в сезоне.

«Арсенал-2» завершил Вторую лигу Б-2025 на 9-м месте, «СКА-2» финишировал 12-м.