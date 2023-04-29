Мостовой о Йокановиче: «Непозволительно на юбилей проиграть, но нельзя винить иностранцев, что не знают историю. Отработают года два и уедут. Нужно давать шанс своим»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Колыванов Александр Мостовой Текстильщик Вторая лига Факел Славиша Йоканович Футбол

Александр Мостовой раскритиковал «Динамо» за поражение в день столетия от «Факела» (0:2).

«Я ничего против Йокановича не имею. Он сам был хорошим футболистом. Говорят, что он мягкий. А что, Анчелотти грозный или Зидан? Они все были в футболе и свою энергию давно выплеснули.

Да, так складывается ситуация, что в «Динамо» из года в год происходит то, что мы видим: начинают восхвалять, а потом оказываются там, где сейчас находятся. Непозволительно в юбилейный матч проиграть. Это даже необъяснимо.

Нельзя винить иностранца, что он не знает историю клуба. Зачем им вообще знать? Они понимают, что отработают года два и уедут.

Нужно давать шанс своим специалистам. Тот же Колыванов подходит по всем требованиям. Был выдающимся футболистом в «Динамо», десять лет играл в Италии. Сейчас уже много лет работает тренером. Выводил команды в Премьер-лигу. Но удивительно то, что его никто не рассматривает. Конечно, было бы здорово, если это произойдет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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14 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
То есть, если бы Йоканович знал историю Динамо, они б гарантированно не проиграли?
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Рагнар Лодброк
Мостовой: -"шанс,шанс,дайте шанс"
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-1
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Илья Храбров
Как будто в другой день проиграть Факелу было бы нормально?
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lionel Andres Messi 10
То есть, если бы Йоканович знал историю Динамо, они б гарантированно не проиграли?
Логика 80 lvl
+2
0
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Evgeny Trifonov
Спартаковец Мостовой уже готов возглавить Динамо, осталось за малым. Получить лицензию
+1
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Vatikan
... Например мне, добавил Царь
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Дмитрий Иванов
Кстати вот такие поражения в юбилеи Спартака, Динамо дают повод надеятся что матчи в РПЛ не покупаются. Иначе в такие дни этим пользовались бы точно
+1
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Zagaman86
Т.е. в Испании ему шанс давать не должны были я так понимаю?? Надо было Сельте своих подтягивать и натаскивать??
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babajaro
Мостовой знает об иностранцах по себе
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Игорь Пичугин
Кто о чем, а Саша с грязными волосами о ванне.
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TC@ER18
Ох уж эти популисты. А где были остальные тренеры за 20+- лет что тренировали динамо, которые не выиграли в общем счете ничего или выигрывать надо только на юбилей?
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tolstiy
саша надеется, что хоть в д...мо позовут....
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Валера Синюков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Свои специалисты хуже. Ветераны пытаются себе так работу выбить
Посмотри, как работает в Локо Галактионов, а он ведь динамовец!
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