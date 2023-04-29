Мостовой о Йокановиче: «Непозволительно на юбилей проиграть, но нельзя винить иностранцев, что не знают историю. Отработают года два и уедут. Нужно давать шанс своим»

Александр Мостовой раскритиковал «Динамо» за поражение в день столетия от «Факела» (0:2).

«Я ничего против не имею. Он сам был хорошим футболистом. Говорят, что он мягкий. А что, Анчелотти грозный или Зидан? Они все были в футболе и свою энергию давно выплеснули.

Да, так складывается ситуация, что в «Динамо» из года в год происходит то, что мы видим: начинают восхвалять, а потом оказываются там, где сейчас находятся. Непозволительно в юбилейный матч проиграть. Это даже необъяснимо.

Нельзя винить иностранца, что он не знает историю клуба. Зачем им вообще знать? Они понимают, что отработают года два и уедут.

Нужно давать шанс своим специалистам. Тот же подходит по всем требованиям. Был выдающимся футболистом в «Динамо», десять лет играл в Италии. Сейчас уже много лет работает тренером. Выводил команды в Премьер-лигу. Но удивительно то, что его никто не рассматривает. Конечно, было бы здорово, если это произойдет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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