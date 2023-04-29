Зарема о поражении «Динамо» в матче, приуроченном к 100-летию: «Выходит вратарь «Спартака» Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!»
Зарема Салихова оценила участие «Спартака» в поражении «Динамо» от «Факела» (0:2).
Бело-голубые уступили в игре 25-го тура Мир РПЛ, приуроченной к столетию клуба.
«Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие.
Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Свинов выступает за «Факел» на правах аренды.
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а у неё что-нибудь своё есть?