Зарема о поражении «Динамо» в матче, приуроченном к 100-летию: «Выходит вратарь «Спартака» Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!»

Зарема Салихова оценила участие «Спартака» в поражении «Динамо» от «Факела» (0:2).

Бело-голубые уступили в игре 25-го тура Мир , приуроченной к столетию клуба.

«Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие.

Но выходит вратарь «Спартака» , и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», — сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

Свинов выступает за «Факел» на правах аренды.

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