Зарема о поражении «Динамо» в матче, приуроченном к 100-летию: «Выходит вратарь «Спартака» Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Зарема Салихова Илья Свинов Футбол

Зарема Салихова оценила участие «Спартака» в поражении «Динамо» от «Факела» (0:2).

Бело-голубые уступили в игре 25-го тура Мир РПЛ, приуроченной к столетию клуба.

«Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие.

Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Свинов выступает за «Факел» на правах аренды.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Сами-то динамиков обыграть не смогли :) где тогда была эта барышня?
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шевченко
ну зачем? некрасиво
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
А где еще может играть игрок по фамилии Свинов, только в Спартаке.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Праздник будет в следующем туре, Заремочка. Фирменная пятёрочка в СПб.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Ответ Eric_Cartman
Сами-то динамиков обыграть не смогли :) где тогда была эта барышня?
Там же,где и всегда после поражений.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antony Klestoff
Мерзкая
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ притвиц
А где еще может играть игрок по фамилии Свинов, только в Спартаке.
Спартак Динаме Свинова подложил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
Ответ Eric_Cartman
Сами-то динамиков обыграть не смогли :) где тогда была эта барышня?
на ###
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ну хоть здесь Спартаку повезло.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
И последней по закону жанра на могилу выползает змея.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Глубокий
Берия на сковородке аж перевернулся )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Ответ Al Al
чувство стёба у Заремы не отнять.
Абсолютно, остра на язык подколоть )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
13lapa13
только вот Динамо по-настоящему 100 лет, а спартачку нет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redbalance
Спецом подобрали в «день» столетия удобного соперника в виде Факела, чтобы потом устроить пляски с Лещенко и Маликовым….,но не тут то было. Как грица Факел их отфакил.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
================================================
а у неё что-нибудь своё есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DekiB
Чувствуется, Федун не справляется! Нужен помощник, возможно не один!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
А что кухарка не вылезла после поражения нашего спартачка от Акрона. Видно тогда аж пальчики на руках перекосило от стыда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FETISH
И над кем она "пошутила"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
характерная такая фамилия спартаковского вратаря, подстать комменту заремы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chinese mafia
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ Валерий Глубокий
Берия на сковородке аж перевернулся )))
Берия был бы живой, то заставил бы переиграть этот матч, потому что тут бы нашёл кучу «неправильных решений и действий.» Такие случаи были при Берии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ redbalance
Спецом подобрали в «день» столетия удобного соперника в виде Факела, чтобы потом устроить пляски с Лещенко и Маликовым….,но не тут то было. Как грица Факел их отфакил.
Певуны резко обломались. Их за динаму приучил болеть большой начальник в муз/бизнесе ещё при СССР, фамилию забыл. Они все с ним на стадион ходили и за динаму болели хором, точнее подлизывали, а иначе нет карьеры(ни в эфире тв и эстраде). Маликов был, который отец Димы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий