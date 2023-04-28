Фомин о 0:2: «Так безвольно проигрывать дома нельзя, хотели победить в такой день. Может, перегорели»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Даниил Фомин Спорт-Экспресс Футбол

Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался о поражении от «Факела» (0:2) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Что было в раздевалке? Тишина или кто-то что-то говорил?

– Конечно, поговорили. Все расстроены. Все понимают, что так безвольно проигрывать дома нельзя. Будем готовиться. У нас пять матчей, чтобы исправиться перед болельщиками и закончить сезон на хорошем месте в таблице.

– Что скажешь о ситуации с Шуниным и Скопинцевым?

– Эмоции. Не хотели проигрывать, переживали.

– Но когда идет удар, то это не ординарно.

– Эмоции, не хотели проигрывать. Серьезно готовились к игре. Может быть, где-то перегорели. Но не было такого, чтобы кто-то не хотел выиграть. Это эмоции, хотели выиграть в такой день.

– После такого случая болельщики думают, что в команде не здоровая атмосфера.

– Это вообще не показатель. Было бы хуже, если бы все молчали и все безвольно играли. Все старались и создавали моменты. Сейчас будет хуже расстраиваться и играть хуже. Надо собраться и перебороть ситуацию и двигаться вперед, – сказал Фомин.

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17 комментариев

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Anton Ovi
Вы бл**ь уже когда-нибудь перегорите полностью и начнете нормально играть?
У вас что не матч, то что-то происходит!
Опозорились как обычно…
+11
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Максим Новиков
Ответ Anton Ovi
Вы бл**ь уже когда-нибудь перегорите полностью и начнете нормально играть? У вас что не матч, то что-то происходит! Опозорились как обычно…
Скажи как болельщик Динамо - какого это быть фаном Динамо? Когда ты последний раз радовался по итогам сезона?
+8
-1
+7
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serhio_ramos_
А может обосрались.
+3
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Невский баклан
Ну 100 лет, ретро форма, домашний стадион. А тут Факел и обсёр. В этом вся суть Динамо в настоящем. Как говорил Аленичев про Спартак, всех иностранцев в чартер и нахвер отсюда. С Динамо нужен такой же чартер, только не иностранцев, а всех без исключения, включая руководство, персонал, уборщиков. Как по-другому если не понимают что этот тур из кожи вон надо выигрывать, не хотят напрягаться, нахвуйпош отсюда.
+3
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igls54
Перегорели от Факела
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psixyec
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Forte Live
Вы не загорались ещё...
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Олег Щёголев
Особенно перегорели Шунин и Скопинцев. Тот случай, когда "напихал" не нужно закавычивать.
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Антон Фалафель
Просто Фукелу была нужней эта победа
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Mitya26
Факел поджёг, Динамо получило ожог.
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Smaga_inc
Каждый раз одно и тоже
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Shamarin
Так динамо отлетело от Зенита 3:9 и ничего. Сегодня один юбилей справили через 3 года другой будет..
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