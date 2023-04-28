Фомин о 0:2: «Так безвольно проигрывать дома нельзя, хотели победить в такой день. Может, перегорели»
Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался о поражении от «Факела» (0:2) в 25-м туре Мир РПЛ.
– Что было в раздевалке? Тишина или кто-то что-то говорил?
– Конечно, поговорили. Все расстроены. Все понимают, что так безвольно проигрывать дома нельзя. Будем готовиться. У нас пять матчей, чтобы исправиться перед болельщиками и закончить сезон на хорошем месте в таблице.
– Что скажешь о ситуации с Шуниным и Скопинцевым?
– Эмоции. Не хотели проигрывать, переживали.
– Но когда идет удар, то это не ординарно.
– Эмоции, не хотели проигрывать. Серьезно готовились к игре. Может быть, где-то перегорели. Но не было такого, чтобы кто-то не хотел выиграть. Это эмоции, хотели выиграть в такой день.
– После такого случая болельщики думают, что в команде не здоровая атмосфера.
– Это вообще не показатель. Было бы хуже, если бы все молчали и все безвольно играли. Все старались и создавали моменты. Сейчас будет хуже расстраиваться и играть хуже. Надо собраться и перебороть ситуацию и двигаться вперед, – сказал Фомин.
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