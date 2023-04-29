Директор «Дортмунда» Кель об 1:1 с «Бохумом»: «Исход матча решил судья»

Себастьян Кель недоволен судейством матча «Бохум» – «Боруссия» Дортмунд (1:1) в Бундеслиге.

«Исход матча решил судья. Почему он не замечает [фолы]? А ведь на кону очень многое…

Он был у нас в раздевалке, и у нас состоялся открытый разговор. Ему пришлось многое выслушать», – сказал спортивный директор «Боруссии».

«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»