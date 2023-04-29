Директор «Дортмунда» Кель об 1:1 с «Бохумом»: «Исход матча решил судья»

Теги Боруссия Дортмунд Бохум Себастьян Кель бундеслига Германия судьи Саша Штегеманн Футбол

Себастьян Кель недоволен судейством матча «Бохум» – «Боруссия» Дортмунд (1:1) в Бундеслиге.

«Исход матча решил судья. Почему он не замечает [фолы]? А ведь на кону очень многое…

Он был у нас в раздевалке, и у нас состоялся открытый разговор. Ему пришлось многое выслушать», – сказал спортивный директор «Боруссии».

«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А забивать в очевидных ситуациях видимо тоже судья мешал :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denbodrov
Штегемана отправили посмотреть в глаза ребятам. Надо было еще и Хартмана туда сводить, но он в обнимку с телевизором был далеко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Директор «Дортмунда» Кель об 1:1 с «Бохумом»: «Исход матча решил Админресурс Бавар проекта»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diger499
Ответ deadjoker
А забивать в очевидных ситуациях видимо тоже судья мешал :)
А как это отменяет тот факт, что судья не поставил очевидный пенальти и в ряде эпизодов, которые тянули на ЖК для игроков Бохума не дал даже фола?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ответ diger499
А как это отменяет тот факт, что судья не поставил очевидный пенальти и в ряде эпизодов, которые тянули на ЖК для игроков Бохума не дал даже фола?
Я, к сожалению, успел только второй тайм посмотреть. В конце были 2 руки в штрафной у обеих, но с отскоком от тела. Такие обычно не свистят. А косячил он, на мой взгляд, в обе стороны. Просто слабый матч судья провел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий