Пеп Гвардиола: «Говорят, «Ман Сити» победит в АПЛ, но матч с «Арсеналом» ничего не значит. Я и подумать не мог, что они потеряют очки в 4 играх подряд»

Пеп Гвардиола не считает, что «Ман Сити» уже гарантировал себе победу в АПЛ.

Несколько дней назад «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1) в матче 33-го тура . Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе.

«Люди говорят, что « » победит, глядя на то, что случилось с « » или «Ливерпулем». Но это не означает, что мы сделаем то же самое в игре с «Фулхэмом» в воскресенье или в матчах с «Вест Хэмом» или «Лидсом».

В этом и заключается тайна футбола. Месяц назад я и подумать не мог, что «Арсенал» потеряет очки в четырех матчах подряд. Это просто невозможно. Но это случилось.

Нужно лучше заботиться о себе. Тогда мы будем ближе», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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