Пеп о борьбе за титул АПЛ: «Еще ничего не закончилось, «Арсенал» не сдастся. То, что случилось с ними в последних матчах, может произойти и с «Сити»

Пеп Гвардиола считает, что «Арсенал» еще может стать чемпионом Англии.

Несколько дней назад « » разгромно проиграл «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура АПЛ. Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе.

«Еще ничего не закончилось. Все закончится, когда все будет решено.

Я отлично знаю , и игроки тоже знают, что «Арсенал» не сдастся. Они уже завоевали настоящий приз, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов, но они не сдадутся.

Когда мы будем опережать их на 10 очков, я скажу, что все уже почти решено, но на сегодняшний день реальность такова, что мы отстаем на два очка. Да, у нас две игры в запасе, но мы должны с уважением отнестись к командам, с которыми мы будем играть, и нам еще нужно победить их. После этого я соглашусь, но сейчас реальность такова, что мы позади. Если бы чемпионат закончился сегодня, то титул взял бы «Арсенал».

Все нормально относительно того, что мы делали в прошлом. «Арсенал» давно не боролся за трофеи, мы не проигрываем 17 матчей и победили в 7 последних играх .

Я сказал игрокам, что то, что случилось с «Арсеналом» в последних матчах – три ничьих и одно поражение – может произойти и с нами. Это невозможно? Нет, друзья мои, это возможно. Вы можете потерять очки за одну неделю. Мы должны это осознавать, и тогда нам будет проще не допустить этого», – сказал главный тренер « ».

30 апреля команда сыграет против «Фулхэма» в гостях. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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