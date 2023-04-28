Пеп о борьбе за титул АПЛ: «Еще ничего не закончилось, «Арсенал» не сдастся. То, что случилось с ними в последних матчах, может произойти и с «Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Арсенал» еще может стать чемпионом Англии.

Несколько дней назад «Арсенал» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура АПЛ. Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе.

«Еще ничего не закончилось. Все закончится, когда все будет решено.

Я отлично знаю Микеля, и игроки тоже знают, что «Арсенал» не сдастся. Они уже завоевали настоящий приз, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов, но они не сдадутся.

Когда мы будем опережать их на 10 очков, я скажу, что все уже почти решено, но на сегодняшний день реальность такова, что мы отстаем на два очка. Да, у нас две игры в запасе, но мы должны с уважением отнестись к командам, с которыми мы будем играть, и нам еще нужно победить их. После этого я соглашусь, но сейчас реальность такова, что мы позади. Если бы чемпионат закончился сегодня, то титул взял бы «Арсенал».

Все нормально относительно того, что мы делали в прошлом. «Арсенал» давно не боролся за трофеи, мы не проигрываем 17 матчей и победили в 7 последних играх АПЛ.

Я сказал игрокам, что то, что случилось с «Арсеналом» в последних матчах – три ничьих и одно поражение – может произойти и с нами. Это невозможно? Нет, друзья мои, это возможно. Вы можете потерять очки за одну неделю. Мы должны это осознавать, и тогда нам будет проще не допустить этого», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

30 апреля команда Гвардиолы сыграет против «Фулхэма» в гостях. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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24 комментария

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Los Galácticos
Может МС очки и потеряет, но Арсенал все равно потеряет их еще больше.
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Арсен Талант-Уулу
теперь сити может проиграть чемпионство лишь сами себе
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#SharkTeam
Ответ DolJun
физручок понимает, что с лч параллельно у голубого вагона надежда только на судей и на биста холанда
за кого в следующем матче болеть будеш?
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#SharkTeam
Интересно, найдутся синебусники, которые зашкварятся болением против своих лишь бы помочь Арсеналу? Или это только портовый удел
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Пирс Морган
Слова профессионала
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igls54
Впечатление, что Пеп уговаривает сам себя
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#SharkTeam
Ответ DolJun
челси может в шип вылететь, 39 очков. сам-то как думаешь?
мне же интересно знать насколько низко ты пал в хейте Гвардиолы
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#SharkTeam
Ответ DolJun
опять ты слился получается?
живи в своем мирке, пока нормально отвечать не научишься, не жди и ответки
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#SharkTeam
Ответ DolJun
всмысле? посмотри выше, я четко ответил тебе что буду за челси. потом задал вопрос: за кого ты топил за сити - за арсенал? но в ответ лишь твои слезы (предположительно) гунерка.
че ты мне тут лепишь, четко он ответил. Четкий ответ это "За челси".
И то наверное вранье
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#SharkTeam
Ответ DolJun
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класека от дешевого хейерка стрелочника. Ничего однозначного не сказать, задать вопрос в ответ и начать обвинять в этом
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Я тебя четко и ясно спросил, а ты увиливаеш, как дешевый хейтерок
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#SharkTeam
Ответ DolJun
тебе интересно лишь попытаться неумело задеть) кстати, а ты тоже до глорства за голубой вагон был гунерком как местный ман сити?
Я тебя четко и ясно спросил, а ты увиливаеш, как дешевый хейтерок
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Arman FCSM
Ответ Los Galácticos
Может МС очки и потеряет, но Арсенал все равно потеряет их еще больше.
"Боруссия": "Я такая ##йня"
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KTK
Хитрый лысый лис
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#SharkTeam
Разве поражение Пепа не важнее вылета синебуса в шип для идейного хейтера?
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Большое сердце Неймара
Пеп должен оформлять требл. эту машину сейчас никто не остановит
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Экспертное мнение
...готовь чемпионский коридор, синебус», – добавил шепотом Пеп Гвардиола
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Галым Нуркеев
Сказал Пеп и улыбнулся
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