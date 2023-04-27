Алан Смит: «У «Ман Сити» лучший тренер мира, лучший тактик. Команда вышла на пик в подходящий момент, и сложно представить, что она не выиграет АПЛ»

Теги Алан Смит Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Алан Смит уверен в чемпионстве «Манчестер Сити» после разгрома «Арсенала» (4:1).

«Для «Арсенала» поражение стало разочарованием, но не сюрпризом. Он долгое время возглавлял таблицу, но все мы знаем, что между ним и «Манчестер Сити» есть разрыв. И итоговый счет его отражает.

«Сити» вышел на пик в самый подходящий момент. Но гонка за титулом еще не закончена.

Однако в лице Пепа Гвардиолы у «Манчестер Сити» есть лучший тренер мира, лучший тактик. При таком богатстве возможностей сложно представить, что «Сити» допустит осечку. Он голоден, у него есть преимущество. Жаль, но «Арсенал» вряд ли обгонит «Сити», – заявил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария

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Буручага
Алан Смит. Феерил в свое время за Лидс и мю
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ChipsRobber
Еще сложнее представить, что Арсенал не допустит осечек.
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onegin2007
Скорее Зенит не станет чемпионом, чем Сити.
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