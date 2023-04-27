Бускетс после ужина с Месси и Альбой решил остаться в «Барсе». Ему предлагают контракт по схеме «1+1» со снижением зарплаты (As)

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Серджи Бускетс решил продлить контракт с «Барселоной».

Как сообщает As, полузащитник «Барселоны» сообщил партнерам в раздевалке, что намерен принять предложение клуба. Ему предложили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата игрока будет существенно снижена. 

Отмечается, что ключевую роль в решении Бускетса сыграл недавний ужин с Лионелем Месси и Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в «Барсу» повлияло на планы хавбека.

«Барселона» хочет узнать окончательное решение Бускетса как можно быстрее, чтобы разработать план на следующий сезон. Главный тренер «блауграны» Хави в последнее время строил планы, исходя из предположения, что хавбек останется в команде.

В текущем сезоне Ла Лиги Серджи провел 25 матчей. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь

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81 комментарий

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Пенс
центр поля месся-бускетс-гиви просто уничтожит ЛЕ в след. сезоне.
+127
-60
+67
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Екн Лор
Отличный состав у Барсы вырисовывается для чемпионата по спортивной ходьбе
+80
-27
+53
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dreamstep
Уже представляю как Бускетса и Альбу в следующем сезоне рвут быстрые Винисиус с Родриго, а Лео стоит смотрит на это уставший после спортивной ходьбы.
+61
-27
+34
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Ришад Хайруллин
Ответ dreamstep
Уже представляю как Бускетса и Альбу в следующем сезоне рвут быстрые Винисиус с Родриго, а Лео стоит смотрит на это уставший после спортивной ходьбы.
ахах вы в этом сезоне представляли а по итоге вини проиграл араухо родриго это вообще не футболист
+28
-11
+17
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Ришад Хайруллин
Ответ Пенс
центр поля месся-бускетс-гиви просто уничтожит ЛЕ в след. сезоне.
в этом сезоне хорошо так реал уничтожили)
+36
-23
+13
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Ришад Хайруллин
Ответ Zemanuha
0:4
а что в этом сезоне была одна игра только? пиши счета всех матчей,хотя понимаю статистика будет в пользу барсу
+16
-6
+10
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ dreamstep
Уже представляю как Бускетса и Альбу в следующем сезоне рвут быстрые Винисиус с Родриго, а Лео стоит смотрит на это уставший после спортивной ходьбы.
Ну если Родриго будет играть в центре, а Винисиус уйдёт направо, то да, такое будет происходить. На деле же будут играть Араухо и Бальде плюс сдвоенная опорка с ФДЙ🤷‍♂️
+12
-4
+8
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Ришад Хайруллин
Ответ HI MARS
Месси нельзя подпускать к клубу ни на метр.Его приход в Барселону огромный вред
вред это подписывать криштиану, а Месси одеяло на себя не тянет
+12
-4
+8
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wmfrxwf5rq
Ответ Potomok Budulaya
там ещё Педро есть
Так Педро в Лацио же. Из Барсы в 2015 году ушел. Или ты всё ещё в прошлом времени?
+6
0
+6
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Арарат Аветян
Ответ Пенс
центр поля месся-бускетс-гиви просто уничтожит ЛЕ в след. сезоне.
гиви погиб
+6
-1
+5
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Zemanuha
Ответ Ришад Хайруллин
в этом сезоне хорошо так реал уничтожили)
0:4
+10
-7
+3
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Антон
Похоже на какой-то заговор, большевики-заговорщики, а мозг - Пике. Они какую-то революцию там мутят.
+2
0
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Итачи Учиха
Гримальдо и Субименди надо было брать прошлым летом, и провожать Альбу и Бускетса после этого сезона. Это вообще не дело. В ЛЧ с нападением Месси-Лева соперники просто разрывать будут Бускетса в центре поля.
+3
-1
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Zemanuha
Ответ barca1899messi
Ты написал счёт только одной игры из шести Что такое свобода признавать что вы лузеры по сравнению с барсой
Почему 6, посмотрим результат последних 10 игр. 6-4 пользу Реала. Короче ты обкакался.
+2
0
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Ja BRITER
Ответ HI MARS
Месси нельзя подпускать к клубу ни на метр.Его приход в Барселону огромный вред
если будет играть за еду, то хороший трансфер
+1
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Zemanuha
Ответ Ришад Хайруллин
а что в этом сезоне была одна игра только? пиши счета всех матчей,хотя понимаю статистика будет в пользу барсу
Если брать матчи этого сезона 3-2 в пользу барсы. На один матч больше выиграли. 9-7 по забитам в пользу Реала.
+1
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Абдул Абакаев
Ответ Екн Лор
Отличный состав у Барсы вырисовывается для чемпионата по спортивной ходьбе
этого хватает чтобы мадрид пыль глотал
+7
-6
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Syndycate
Ответ Ришад Хайруллин
вред это подписывать криштиану, а Месси одеяло на себя не тянет
Да, все лишь втихую интриги плетет в раздевалках
+1
0
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Wild Plum
Помню, как Агуэро выбрал Барселону весной 2021-го, чтобы наконец-то поиграть в одном клубе с Месси, а всего через 2 месяца Лионель перестал быть игроком Барселоны. Так что, товарищ Бускетс, Вы поторопились
+1
0
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Zemanuha
Ответ barca1899messi
А почему 10??? Давай посмотрим последние 20!!!! 9 побед Барселоны, 3 ничьи , 8 побед Реала. Так что ты обкакался!!!
Почему 20? Возьмем за всю историю 103-100 в пользу Реала. Шах и Мат.
+1
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Валерий Ковальчук
В очередной раз тупорылым ! Мяч быстрее футболиста ! Лео не надо бегать. Его передачи всё сделают за него.
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Greatest Of All Time
Опять тут фанаты Аль Насра.
Ребята это ветка клубов и игроков ЕВРОПЫ.
Вам надо на ветку пустыни и Азии.
+5
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нелюбитель футбола
Ответ HI MARS
Месси нельзя подпускать к клубу ни на метр.Его приход в Барселону огромный вред
У тебя не спросили...
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Вячеслав Пустохин
Ответ Валерий Ковальчук
В Барсе не тупее тебя, диван.
Да мы знаем, что там гении, которые поставили клуб на грань банкротства, а в ЛЧ провал за провалом
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Пенс
Ответ Greatest Of All Time
Хотя бы ЛЕ. Но не Лигу Верблюдов же. Где играют не футболисты, а днари про которых мир низнает.
ну низнает и низнает. Про кюрасао с анжером тоже многие низнают.
+3
-3
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