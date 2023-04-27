Бускетс после ужина с Месси и Альбой решил остаться в «Барсе». Ему предлагают контракт по схеме «1+1» со снижением зарплаты (As)
Серджи Бускетс решил продлить контракт с «Барселоной».
Как сообщает As, полузащитник «Барселоны» сообщил партнерам в раздевалке, что намерен принять предложение клуба. Ему предложили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. При этом зарплата игрока будет существенно снижена.
Отмечается, что ключевую роль в решении Бускетса сыграл недавний ужин с Лионелем Месси и Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в «Барсу» повлияло на планы хавбека.
«Барселона» хочет узнать окончательное решение Бускетса как можно быстрее, чтобы разработать план на следующий сезон. Главный тренер «блауграны» Хави в последнее время строил планы, исходя из предположения, что хавбек останется в команде.
В текущем сезоне Ла Лиги Серджи провел 25 матчей. Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.
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