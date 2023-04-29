Рубиалес о Месси: «Уникальный, фантастический игрок. Все хотят, чтобы в Ла Лиге играли лучшие»

Луис Рубиалес заявил, что будет рад, если Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Мне повезло сыграть против Лео Месси, но я не знаю, везение это или нет, потому что мне пришлось держать его. Это уникальный, впечатляющий, фантастический футболист, но я не буду участвовать в разговорах о его возможном возвращении.

Все испанцы и фанаты испанского футбола за пределами страны хотят, чтобы в нашем чемпионате играли лучшие. Конечно, этот вопрос касается только Месси и «Барсы», которая ведет переговоры. Или не ведет, мы не знаем.

Что бы ни случилось, Лео Месси – уникальный игрок для мирового футбола, и я всегда буду желать ему всего наилучшего», – сказал глава Королевской футбольной федерации Испании, в прошлом выступавший за «Леванте».

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