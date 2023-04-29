Рубиалес о Месси: «Уникальный, фантастический игрок. Все хотят, чтобы в Ла Лиге играли лучшие»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Луис Рубиалес лига 1 Франция Ла Лига Федерация футбола Испании Футбол

Луис Рубиалес заявил, что будет рад, если Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Мне повезло сыграть против Лео Месси, но я не знаю, везение это или нет, потому что мне пришлось держать его. Это уникальный, впечатляющий, фантастический футболист, но я не буду участвовать в разговорах о его возможном возвращении.

Все испанцы и фанаты испанского футбола за пределами страны хотят, чтобы в нашем чемпионате играли лучшие. Конечно, этот вопрос касается только Месси и «Барсы», которая ведет переговоры. Или не ведет, мы не знаем.

Что бы ни случилось, Лео Месси – уникальный игрок для мирового футбола, и я всегда буду желать ему всего наилучшего», – сказал глава Королевской футбольной федерации Испании, в прошлом выступавший за «Леванте».

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20 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Barsa! bolshe chem klub
а хейтеры с Спортса в один голос: да нафиг он Барсе!!! клоуны!
А что, у людей на этот счёт не может быть двух мнений?
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RM
Ответ Hella black
Ла Лиге будет только в плюсе,что бы там Тебас не кудахтал,пытаясь угодить Королевской сюите.
да что там Ла Лига, Барселона будет в огромном отрицательном финансовом плюсе
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Raul14
лучший пешеход мира и фальшивый чемпион мира))
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Роман
Все понимают, что контракт Лео положил начало краху Барселоны.
И как они сейчас выкорабкаются все видят.
Для Ла Лиги может и хорошо, но для Барсы нет. Это утопия.
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Екн Лор
Неймар с Мбаппе будут не против, если Месси уйдёт в Барсу, а к ним в трио прийдёт настоящий топ Малком
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HI MARS
Ответ Oleg
Ну с 20 лямов, которые ему дал Бартомеу, он обязан снизить в 10 раз, как раз под свой рещультат на поле.
Он что зря забивал тот самый гол ПСЖ?
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Oleg
Ответ HI MARS
Он что зря забивал тот самый гол ПСЖ?
Ты захотела за одни гол 20 лямов?)
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Raul14
Ответ Роман
Все понимают, что контракт Лео положил начало краху Барселоны. И как они сейчас выкорабкаются все видят. Для Ла Лиги может и хорошо, но для Барсы нет. Это утопия.
пусть гномыч добьёт этот спотифой проект Нэгрейры))
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Екн Лор
Ответ Роман
Все понимают, что контракт Лео положил начало краху Барселоны. И как они сейчас выкорабкаются все видят. Для Ла Лиги может и хорошо, но для Барсы нет. Это утопия.
Жаль только адекватных фанатов каталонцев. Им теперь на ветках придется терпеть персофанов, которые всю вину будут перекидывать с их кумира на других. Но при победах писать, как же Месси тащит барсу!
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