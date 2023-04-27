Гути о возвращении Месси: «В спортивном плане это будет не очень хорошо для «Барсы». Это будет означать возвращение в прошлое, когда команда зависела от одного игрока»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Гути лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Гути считает, что возвращение Лионеля Месси негативно скажется на «Барселоне» в спортивном плане.

«Я думаю, что для «Барселоны» это будет не очень хорошо в спортивном плане, потому что это будет означать возвращение в прошлое, когда команда зависела от одного игрока, в то время как они сформировали новый состав с новыми игроками и новыми лицами.

Я думаю, что в спортивном плане это будет не очень хорошо для них, тем более что я вижу Левандовского и не знаю, как они друг другу подойдут. Но, конечно, возвращение Месси и то, что он может завершить карьеру там, вызывает у них большие надежды», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito.

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15 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Iuasamotu
Лео мудро отнесётся к возвращению в команду своей мечты и не будет тянуть одеяло на себя. Но, конфликт с Хави - очень вероятен
Месси уже не может играть по другому. В сборная все остальные полевые игроки делают всё для комфорта Месси на поле. Проблема лишь в том, что такое работает лишь на уровне сборных. Клубы в разы более организованные команды и на топ уровне 90 минут должны бегать все игроки на поле как было в матче Бавария-Сити
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M.H.S
Правильно.
+4
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Итачи Учиха
Все правильно говорит. Я так понял Лапорта делает ставку на привлечение новых спонсоров, нежели усиление проблемных позиций более молодыми игроками.
+2
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Мовсар Германия
Ответ Iuasamotu
Лео мудро отнесётся к возвращению в команду своей мечты и не будет тянуть одеяло на себя. Но, конфликт с Хави - очень вероятен
думаю переход в Барсу маловероятен
+1
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Иван Иванов
Полностью согласен с Гути, конечно сейчас подхалимы Месси понаставят мне минусы,но Месси оставил барсу в полной разрухе с бартомеу и куманом а сейчас хочет вернуться на всё готовенькое, когда Хави уже все построил.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
А кто Гути сказал про зависимость? Пусть посмотрит на Аргентину, по образу и подобию можно строить игру с Месси, когда все подчинены одному делу и одной цели, мир получает Чемпионов.
Так сборная и клуб это разное, в сборной игроки не работают 8-9 месяцев в режиме 2 матча в неделю
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<~Inter~>
Ответ Oleg
А кто Гути сказал про зависимость? Пусть посмотрит на Аргентину, по образу и подобию можно строить игру с Месси, когда все подчинены одному делу и одной цели, мир получает Чемпионов.
Уровень турнира сборных в разы ниже чем клубный. Стратегия где вся команда играет на одного игрока в клубном футболе давно уже не работает. В последние годы лучшими командами мира были Сити, Ливерпуль и Реал где все игроки выкладываются 90 минут. Такие команды просто задавят прессингом и темпом клуб в котором играет Месси
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