Селихов о драке с «Зенитом»: «На 6 матчей дисквалификации не тянуло. Так много за один пендаль? Это футбол, рубка, слишком принципиальный соперник»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов вспомнил о драке с игроками «Зенита».
«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку после мачта Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге 27 ноября 2022. Гавный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому. Эти футболисты и получили дисквалификации на 6 матчей.
– Ты пропустил все матчи в Кубке этого сезона. Получилась самая длительная дисквалификация в карьере?
– Да. Хотя, по-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнесся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение.
При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер.
– А ты за дисквалификацию в Кубке после драки в Питере проставлялся?
– Я всегда вожу команду в ресторан. И по случаю дня рождения, и после переподписания контракта. Тут мне точно претензий не предъявишь, – сказал Селихов.
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Ну да, это ведь он начал хватать Барриоса за горло.