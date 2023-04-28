Селихов о драке с «Зенитом»: «На 6 матчей дисквалификации не тянуло. Так много за один пендаль? Это футбол, рубка, слишком принципиальный соперник»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Александр Селихов Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов вспомнил о драке с игроками «Зенита».

«Спартак» и «Зенит» устроили массовую драку после мачта Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге 27 ноября 2022. Гавный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому. Эти футболисты и получили дисквалификации на 6 матчей.

– Ты пропустил все матчи в Кубке этого сезона. Получилась самая длительная дисквалификация в карьере?

– Да. Хотя, по-моему, на шесть матчей дело не тянуло. Так много за один пендаль? Но к итоговому решению отнесся с пониманием. Ко всем нужно проявлять уважение.

При этом важно понимать, что это футбол, рубка началась с самых первых минут. Слишком принципиальный соперник. Но не думаю, что эти события как-то скажутся на ближайшем выезде в Питер.

– А ты за дисквалификацию в Кубке после драки в Питере проставлялся?

– Я всегда вожу команду в ресторан. И по случаю дня рождения, и после переподписания контракта. Тут мне точно претензий не предъявишь, – сказал Селихов.

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8 комментариев

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Hong Kil
Это за смелость столько дали! Не каждый отважится подбежать и ударить со спины.
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Big Nick
Ответ Ебздрогыч
Много или мало 6 матчей - это смотря кому. Допустим, Малкому и Селихову много, они там не особо при делах, Родригао как главному провокатору мало, Шамару - в самый раз. Ну может один матч скостить за хороший удар
Это Радригао провокатор?
Ну да, это ведь он начал хватать Барриоса за горло.
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riverman1980
7-го вынет из своих ворот дежурную пятерочку ))
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Cearvm
А что, на футбольном поле играют в пендали? Есть такое правило?)
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