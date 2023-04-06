Пименов о желании Малкома играть в еврокубках: «Будет представлять Россию в Европе, если уедет. Для «Зенита» это может стать проблемой»

Руслан Пименов считает нормальным желание Малкома выступать в еврокубках

Ранее в интервью изданию Relevo бразильский хавбек «Зенита» признался, что думает о возможности «вернуться в лиги, выступающие в еврокубках». В феврале было предоставлено гражданство РФ.

– Желание уйти в клуб, выступающий в еврокубках? Этого стоило ожидать. Конечно, он смотрит Лигу чемпионов и хочет выступать в еврокубках. Тяжело искать мотивацию [во внутреннем чемпионате] для игроков уровня Малкома, , . Для « » возможный отъезд таких футболистов может стать проблемой.

– Но как его возможный отъезд выглядит с морально‑этической стороны? Футболист недавно получил российское гражданство.

– Это будет выглядеть нормально, потому что если Малком уедет, он будет представлять Россию в Европе, – сказал экс-игрок « » и сборной России.