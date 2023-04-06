Пименов о желании Малкома играть в еврокубках: «Будет представлять Россию в Европе, если уедет. Для «Зенита» это может стать проблемой»
Руслан Пименов считает нормальным желание Малкома выступать в еврокубках
Ранее в интервью изданию Relevo бразильский хавбек «Зенита» признался, что думает о возможности «вернуться в лиги, выступающие в еврокубках». В феврале Малкому было предоставлено гражданство РФ.
– Желание уйти в клуб, выступающий в еврокубках? Этого стоило ожидать. Конечно, он смотрит Лигу чемпионов и хочет выступать в еврокубках. Тяжело искать мотивацию [во внутреннем чемпионате] для игроков уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела. Для «Зенита» возможный отъезд таких футболистов может стать проблемой.
– Но как его возможный отъезд выглядит с морально‑этической стороны? Футболист недавно получил российское гражданство.
– Это будет выглядеть нормально, потому что если Малком уедет, он будет представлять Россию в Европе, – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.
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