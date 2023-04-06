Пименов о желании Малкома играть в еврокубках: «Будет представлять Россию в Европе, если уедет. Для «Зенита» это может стать проблемой»

Теги Локомотив Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Малком Матч ТВ Клаудиньо Вендел Футбол

Руслан Пименов считает нормальным желание Малкома выступать в еврокубках

Ранее в интервью изданию Relevo бразильский хавбек «Зенита» признался, что думает о возможности «вернуться в лиги, выступающие в еврокубках». В феврале Малкому было предоставлено гражданство РФ.

– Желание уйти в клуб, выступающий в еврокубках? Этого стоило ожидать. Конечно, он смотрит Лигу чемпионов и хочет выступать в еврокубках. Тяжело искать мотивацию [во внутреннем чемпионате] для игроков уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела. Для «Зенита» возможный отъезд таких футболистов может стать проблемой.

– Но как его возможный отъезд выглядит с морально‑этической стороны? Футболист недавно получил российское гражданство.

– Это будет выглядеть нормально, потому что если Малком уедет, он будет представлять Россию в Европе, – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.

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6 комментариев

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avcgloronalduMU
прям гордость его берет? воспитанник рос футбола, прошел все этапы развития, дитя дубля зенита
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Злодей Спб
Если уйдет за хорошие деньги - то это не проблема, а новые возможности. При наличии средств на бразильском рынке всегда есть кем усилить команду, тем более клуб зарекомендует себя как трамплин в Европу для потенциальных новичков.
+1
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maks44
В чем проблема для Зенита, если Малком будет представлять Россию?
+1
0
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Zenith forever
Ответ Ебздрогыч
Годно троллит питерских!
Не выдавай каждый раз желаемое тебе за действительное.
+3
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Ебздрогыч
Ну, кстати, сейчас россиянам не всегда европейские визы выдают, так что может Малком никуда и не уедет
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Ебздрогыч
Годно троллит питерских!
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