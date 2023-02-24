Боули хочет купить «Страсбур». Игроков «Челси» могут отдавать туда в аренду в случае покупки
Американские владельцы «Челси» заинтересованы в покупке «Страсбура».
Марк Келлер, президент французского клуба, недавно осудил с боссами «синих» потенциальную продажу, сообщает L’Equipe.
Тодд Боули и его партнеры намерены приобрести 100% акций «Страсбура». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.
«Страсбур» занимает 15-е место в Лиге 1, набрав 21 очко за 24 матча.
PS Закупки Абрамовича на заре его владения забыли? А смены тренеров?
Чтобы не было обидно !
Что б и Эльзас и Лотарингия !