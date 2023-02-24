Американские владельцы « » заинтересованы в покупке «Страсбура».

Марк Келлер, президент французского клуба, недавно осудил с боссами «синих» потенциальную продажу, сообщает L’Equipe.

и его партнеры намерены приобрести 100% акций « ». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.

«Страсбур» занимает 15-е место в Лиге 1, набрав 21 очко за 24 матча.