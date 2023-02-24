Боули хочет купить «Страсбур». Игроков «Челси» могут отдавать туда в аренду в случае покупки

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Страсбур Тодд Боули Футбол

Американские владельцы «Челси» заинтересованы в покупке «Страсбура».

Марк Келлер, президент французского клуба, недавно осудил с боссами «синих» потенциальную продажу, сообщает L’Equipe.

Тодд Боули и его партнеры намерены приобрести 100% акций «Страсбура». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.

«Страсбур» занимает 15-е место в Лиге 1, набрав 21 очко за 24 матча.

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38 комментариев

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Arty K.
УЕФА САСАТ, ФФП САСАТ
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DolJun
отличный план. хоть будет повод смотреть лигу 1
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Vitto
Ответ The Best
Это было при Абрамовиче,а потом у него считай всё просто так отжали и уже тогда стало понятно что ждут Челси тяжёлые времена.Правительство Англии сделало большую ошибку.
Он сам отдал.
PS Закупки Абрамовича на заре его владения забыли? А смены тренеров?
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che kaif
Ответ Febos_
Лион с лого льва больше подходит для Челси , но там похоже сказали что клуб не продается
Тогда сам челси станет фармом Лиона
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OldRedWhite
А нельзя ли половину в Страсбург и половину в Метц ?
Чтобы не было обидно !
Что б и Эльзас и Лотарингия !
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Пакаев
Дно
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OldRedWhite
Ответ deadjoker
Может лучше тренера и нападающего купить?
Пока можно ограничиться только тренером )))
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Аккайын Жасов
Всё по проверенным схемам
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Lindeman
Ответ Адепт Суперлиги
Ахахах, ещё одна схема обхода ФФП) Будут потом провалившихся Мудриков сами себе же в Страсбур продавать, в то время как Кефирка их только похвалит за такую хитрую схему) мерзость
Чувак фарм клубы всегда были и это ни для кого не секрет. У того же Челси был Витесс (возможно и сейчас есть), у МС - Жирона, у МЮ когда-то Антверпен был
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The Best
Ответ HellLight
была же команда нормальная. титулы брали, не позоридись. все было тихо мирно. и трансферы точечные подходиди в основном норм. что сейчас происходит я хз. но смотреть на это не возможно.
Это было при Абрамовиче,а потом у него считай всё просто так отжали и уже тогда стало понятно что ждут Челси тяжёлые времена.Правительство Англии сделало большую ошибку.
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Marc Maron
Пусть Валенсию купит, уж лучше самодур с деньгами, чем самодур, сливающий клуб в испанский подвал...
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Акира_1
Боэли топ. Сначала куча трансферов, потом целые клубы покупает, дальше, наверное, целые лиги. А своём клубе физрук из Брайтона тем временем. 🤷‍♂️
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Илья Гутарев
Ответ FEF2
Чел, возьми Милан что-ли
милан фарм-клуб?
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The Best
Ответ Football Forever
Неплохо так Страсбург усилится скоро: Мудрик, Фернандес, Мадуэке
Фернандеса можно оставить,он хорош)
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FEF2
Чел, возьми Милан что-ли
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Michael none
Похоже весь футбол сейчас представляет из себя игру в футбольный менеджер нескольких миллиардеров, а остальные во всем этом просто зрители даже не футбола а этих игроков в футбольный менеджер. Ни от развития футбола в стране, ни от болельщиков клубов уже вообще ничего не зависит, все определяется исключительно мимолетными желаниями какого-нибудь шейха или американского бизнесмена.
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Amalfitano
Одного Страмбурга мало. Надо купить до кучи и Анжер с Лансом. Так, про запас. Они наверное стоят не дороже Мундрика.
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Адам Оздоев
У Боули будет хотя бы один клуб со здоровым финансовым состоянием
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Febos_
Лион с лого льва больше подходит для Челси , но там похоже сказали что клуб не продается
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Сергей Александрович
Есть такая поговорка :"У него денег как у дурака фантиков". Тут оба героя сошлись в одном человеке.
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Екн Лор
Ответ Адепт Суперлиги
Ахахах, ещё одна схема обхода ФФП) Будут потом провалившихся Мудриков сами себе же в Страсбур продавать, в то время как Кефирка их только похвалит за такую хитрую схему) мерзость
Ну Сити же отправлял в Жирону пачками молодняк. К тому же у Челси уже Витесс был до этого. Такое чувство, будто фарм-клубы - это что-то ненормальное в футболе
+7
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Адепт Суперлиги
Пендосы вертят не только Англию, но и Францию, вероятно..
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Febos_
Ответ Адепт Суперлиги
Ахахах, ещё одна схема обхода ФФП) Будут потом провалившихся Мудриков сами себе же в Страсбур продавать, в то время как Кефирка их только похвалит за такую хитрую схему) мерзость
чел мне коррумпированные чиновники уефа тоже не нравятся, но какая связь между уефа и юве когда вас нагибают прокуратура из Италии?
+19
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AlexKhokhlov
Видимо, посчитали свои 3 с половиной состава и о чем-то задумались)
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Любезный Коссутий
да, мне тоже иногда кажется, что дачу я купил только для того, чтобы свозить туда ненужные вещи 🤣
+3
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