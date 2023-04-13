Клубы АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок с 2026-го, чтобы меньше промотировать ставки

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Клубы АПЛ решили не демонстрировать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок.

Сегодня клубы Лиги объявили о решении убрать рекламу букмекерских контор с передней части футболок формы. Причина – желание уменьшить объем рекламы ставок.

Договор вступит в силу в конце сезона-2025/26, чтобы дать клубам время пересмотреть нынешние соглашения.

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, за проголосовали 18 клубов из 20, еще 2 команды воздержались. При этом по-прежнему будет разрешена реклама на рукавах футболок.

17 комментариев

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Мари Хуан
Ответ King_X
Да они спецом ради комментов так делают Любая дичь в заголовке спортс - кликбейт классический Уже на ветке много возмущения, знач работает Так было и с Халлом Слуцкого, Монако Головина и пр, так и даже в элементарных случаях, когда один раз кто-то написал Габриэля Барбозу не называть Габиголом - все следующий заголовки стати Габиголом, Габигол, Габигол😂🤦🏻‍♂️
Еще они очень любят слово "фигурка", зная как рвёт некоторых от него))
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Jade CAT Odessa
Ответ Андрей
мой батя бросил
Ну это частный случай. Я имел ввиду ссылку на более менее серьёзное статистическое исследование.
Ибо согласно заказам по акцизным товарам в магазинах - продажа сигарет в моём городе только увеличилась (и это не смотря на плачевное состояние экономики и растущие цены на курево).
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Андрей
Ответ Jade CAT Odessa
Подтверждение?
мой батя бросил
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Jade CAT Odessa
Ответ Андрей
изменится, перестали крутить рекламу сигарет, курить стали меньше. это факт.
Подтверждение?
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Андрей
Ответ Razrubsis
Как будто от этого что-нибудь изменится. Запретите на законодательном уровне.
изменится, перестали крутить рекламу сигарет, курить стали меньше. это факт.
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soulsavior
Клубы лиги заагриили не постить адвертайзмент букмекеров на фронте тишёртов.
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CopaAmerica
давно пора надо приравнять букмейкеров к казино
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King_X
Ответ Kanan Jarrus
слово «продвигать» хипстеры из редакции спортса не знают? промотировать 🤦🏼‍♀️
Да они спецом ради комментов так делают
Любая дичь в заголовке спортс - кликбейт классический

Уже на ветке много возмущения, знач работает
Так было и с Халлом Слуцкого, Монако Головина и пр, так и даже в элементарных случаях, когда один раз кто-то написал Габриэля Барбозу не называть Габиголом - все следующий заголовки стати Габиголом, Габигол, Габигол😂🤦🏻‍♂️
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Михаил Стентор
Ответ Kanan Jarrus
слово «продвигать» хипстеры из редакции спортса не знают? промотировать 🤦🏼‍♀️
«Выиграл» и «победил» в запасе тоже нет. Есть только «Хлопнул»
+16
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+15
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tolobas
Сегодня узнал новое слово "промотировать". Не зря спорц читал
+2
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#SharkTeam
"промотировать", facepalm
+5
-1
+4
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Ярик01
Ответ Razrubsis
Как будто от этого что-нибудь изменится. Запретите на законодательном уровне.
Уйдут все буки с доходами в ЮВА. Какой смысл.
Как и алкоголь, надо регулировать и по минимуму рекламировать.
+2
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Razrubsis
Как будто от этого что-нибудь изменится.
Запретите на законодательном уровне.
+4
-4
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Wesley
Тем временем редакторы спортса договорились с 2026-го не размещать на сайте новости спорта, чтобы меньше отвлекать от рекламы ставок
+26
-2
+24
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Wesley
Промотировали, промотировали, да не выпромотировали
+9
-2
+7
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CriminalJoint62
Неправильно написали, «чтобы меньше promotirovat betting» . Так лучше
+33
-3
+30
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Kanan Jarrus
слово «продвигать» хипстеры из редакции спортса не знают? промотировать 🤦🏼‍♀️
+51
-6
+45
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