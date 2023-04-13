Клубы АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок с 2026-го, чтобы меньше промотировать ставки
Клубы АПЛ решили не демонстрировать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок.
Сегодня клубы Лиги объявили о решении убрать рекламу букмекерских контор с передней части футболок формы. Причина – желание уменьшить объем рекламы ставок.
Договор вступит в силу в конце сезона-2025/26, чтобы дать клубам время пересмотреть нынешние соглашения.
По информации журналиста The Times Мартина Циглера, за проголосовали 18 клубов из 20, еще 2 команды воздержались. При этом по-прежнему будет разрешена реклама на рукавах футболок.
Ибо согласно заказам по акцизным товарам в магазинах - продажа сигарет в моём городе только увеличилась (и это не смотря на плачевное состояние экономики и растущие цены на курево).
Любая дичь в заголовке спортс - кликбейт классический
Уже на ветке много возмущения, знач работает
Так было и с Халлом Слуцкого, Монако Головина и пр, так и даже в элементарных случаях, когда один раз кто-то написал Габриэля Барбозу не называть Габиголом - все следующий заголовки стати Габиголом, Габигол, Габигол😂🤦🏻♂️
Как и алкоголь, надо регулировать и по минимуму рекламировать.
Запретите на законодательном уровне.