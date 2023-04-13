Клубы АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок с 2026-го, чтобы меньше промотировать ставки

Клубы АПЛ решили не демонстрировать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок.

Сегодня клубы Лиги объявили о решении убрать рекламу букмекерских контор с передней части футболок формы. Причина – желание уменьшить объем рекламы ставок.

Договор вступит в силу в конце сезона-2025/26, чтобы дать клубам время пересмотреть нынешние соглашения.

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, за проголосовали 18 клубов из 20, еще 2 команды воздержались. При этом по-прежнему будет разрешена реклама на рукавах футболок.