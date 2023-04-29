Пятибратов о 2:0 с «Динамо»: «Факел» был сильнее в реализации. Могли еще забить»

Дмитрий Пятибратов оценил победу «Факела» над «Динамо» (2:0) в Мир РПЛ.

— В чем были сильнее? В реализации. Остальные вопросы дискуссионные, у нас был план на игру, мы ему следовали. Было понятно, что « » будет атаковать при своих болельщиках. Мы немного подзакрылись и ждали шанс на быстрых атаках и стандартах.

Было достаточно моментов, могли еще забивать. «Динамо» тоже моменты создавало, хороший, плотный мужской матч. То, что мы два забили — в этом были лучше, чем «Динамо».

В перерыве спокойно разговаривали, не было никакой накачки. Не думаю, что «Динамо» не вышло на второй тайм, первый тайм сложился не так, как они хотели. Не было острых моментов, они владели территорией. Мы были готовы к тому, что они начнут агрессивно, но мы не имели права просто ждать. Нам нужно было искать моменты, потому что в нашей ситуации в каждом матче надо забирать три очка.

В плане результат игра стоит особняком, это важная победа над сильным соперником на выезде. По большому счету в последних матчах мы сильно не провалились. По результату — топ, качество игры тоже порадовало, но мы можем больше атаковать и больше времени проводить с мячом.

— Во втором тайме был отменен гол Захаряна за нарушение против Калинина.

— Эпизод сложно оценить. Я не сомневался, [что это фол] наш игрок, если бы ему никто не мешал, спокойно выбил бы мяч, — сказал главный тренер « ».

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