«Факел» выиграл в гостях в высшем дивизионе впервые с 2001 года

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Футбол

«Факел» победил в гостях «Динамо» (2:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Воронежцы прервали 25-матчевую безвыигрышную серию на выезде в высшем дивизионе.

Последний раз «Факел» побеждал в гостях в Высшей лиге во 2-м туре сезона-2001 против «Алании» (1:0).

Также «Факел» никогда до этого не выигрывал в Москве в чемпионатах России.

На данный момент команда Дмитрия Пятибратова занимает в таблице РПЛ 14-е место.

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2 комментария

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Барыга блинами
жизненно важная победа для воронежцев. для вылета в пердив есть более подходящие кандидаты
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Den_Gordey_1301
Ну да. Так они с 2001-го года в нем и не играли как бэ 🤣🤣🤣🤣🤣
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