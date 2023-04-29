«Факел» выиграл в гостях в высшем дивизионе впервые с 2001 года

«Факел» победил в гостях « » (2:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Воронежцы прервали 25-матчевую безвыигрышную серию на выезде в высшем дивизионе.

Последний раз « » побеждал в гостях в Высшей лиге во 2-м туре сезона-2001 против «Алании» (1:0).

Также «Факел» никогда до этого не выигрывал в Москве в чемпионатах России.

На данный момент команда Дмитрия Пятибратова занимает в таблице 14-е место.

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