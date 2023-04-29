«Факел» выиграл в гостях в высшем дивизионе впервые с 2001 года
«Факел» победил в гостях «Динамо» (2:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Воронежцы прервали 25-матчевую безвыигрышную серию на выезде в высшем дивизионе.
Последний раз «Факел» побеждал в гостях в Высшей лиге во 2-м туре сезона-2001 против «Алании» (1:0).
Также «Факел» никогда до этого не выигрывал в Москве в чемпионатах России.
На данный момент команда Дмитрия Пятибратова занимает в таблице РПЛ 14-е место.
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