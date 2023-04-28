Личка ответил Карпину про поле в Оренбурге: «А на каком газоне в Лиге чемпионов играют «Янг Бойз», «Астана»? Некоторые ищут отговорки. Не плачь, а показывай игру на поле»
Марцел Личка ответил на претензии Валерия Карпина к синтетическому полю «Оренбурга».
– Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?
– Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играют «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном.
Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина.
Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле, – сказал главный тренер «Оренбурга».
«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»
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Если бы так было на самом деле,то результаты команды в гостевых матчах были бы совершенно иными,не правда ли, Личка?
https://m.sports.ru/football/1067072881.html
Вообще да, причем постоянно и после любых результатов. Играть на искусственном газоне в жару - это как по углям бегать, в холод - как по бетону. Но Валера все равно нытик, тут не поспоришь)