Личка ответил Карпину про поле в Оренбурге: «А на каком газоне в Лиге чемпионов играют «Янг Бойз», «Астана»? Некоторые ищут отговорки. Не плачь, а показывай игру на поле»

Марцел Личка ответил на претензии Валерия Карпина к синтетическому полю «Оренбурга».

– Многие критикуют ваше поле в , даже . Что можете ответить?

– Задам встречный вопрос: на каком поле в играют « » или « »? На искусственном.

Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина.

Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле, – сказал главный тренер «Оренбурга».

«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

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