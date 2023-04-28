Личка ответил Карпину про поле в Оренбурге: «А на каком газоне в Лиге чемпионов играют «Янг Бойз», «Астана»? Некоторые ищут отговорки. Не плачь, а показывай игру на поле»

Теги Ростов премьер-лига Россия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Валерий Карпин высшая лига Казахстан Оренбург Астана стадион Газовик Брайан Мансилья Марцел Личка Сесар Флорентин Sports.ru - Казахстан Футбол

Марцел Личка ответил на претензии Валерия Карпина к синтетическому полю «Оренбурга».

– Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?

– Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играют «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном.

Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина.

Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле, – сказал главный тренер «Оренбурга».

«Оренбург» о словах Карпина, что их поле меньше: «Некоторым всегда кажется, что у них больше». «Ростов» ответил: «Девушки должны знать, что главное не только размер, а еще и качество»

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33 комментария

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а ты смешной
Щас адепты светлых кудряшек накидают минусов
+66
-24
+42
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Мартинелли
Хорошо ответил нытику
+54
-19
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ilyich56
«Янг Бойз» или «Астана» играют на таком же херовом искусственном поле, как и Оренбург! К чему этот пример? И тренеры и игроки в той же ЛЧ часто отмечают, что им непривычно играть на искусственном поле. То что оно дает преимущество домашней команде при прочих равных - это факт.
+32
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+16
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инок
Это тот Ростов, который недавно уволил агронома из-за своего плохого поля?
+14
-5
+9
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Максим Максюша
Ответ Кирилл.С-Пб
Сначала с гендером в анкете определись, философ)))
По делу есть что ответить или это единственное на что тебе мозгов хватило? 🤣 газовая фанатка
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skreamer
В личку ответил?
+6
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Antagonist
«Но мы действительно играем хорошо».
Если бы так было на самом деле,то результаты команды в гостевых матчах были бы совершенно иными,не правда ли, Личка?
+7
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kodgong
У Оренбурга не просто искусственное поле, а очень старого поколения. На современное денег нет? И для игроков и для картинки искусственные поля - дно.
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ilyich56
Ответ Akselson
Все ли натуральные поля хороши? Даёт ли свой стадион с натуральным покрытием преимущество домашней команде (размеры поля, длина травы)? Сколько месяцев в году в Оренбуржье благоприятная погода для роста газона? Помог ли искусственный Уфе в прошлом году? По-моему факт в том, что ФК "Оренбург" представляет собой в первую очередь хорошую команду с сильными игроками и крайне глупо пенять на газон.
100% согласен, что ФК Оренбург - это классная команда и конечно же так высоко в таблице не из-за своего поля. Согласен, что любая игра дома - это дополнительное преимущество, но искусственный газон его несомненно увеличивает. В Оренбуржье достаточно месяцев в году для роста натурального газона. Поверьте, знаю о чем говорю. Оренбуржье - это моя малая родина.
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Kirkoroff
Ответ инок
Это тот Ростов, который недавно уволил агронома из-за своего плохого поля?
Так потому и уволил что поле не устраивает
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тот самый Кадрус
Если в Оренбурге климат не позволяет иметь хорошее натуральное поле, тогда это простительно но если всё из-за экономии, тогда надо заставлять Оренбург делать натуральный газон , потому, что А) на неплохих легионеров деньги есть а на поле нет? и Б) даже без нытья, у некоторых клубов есть ведущие футболисты, которым нельзя играть на синтетике. По этой причине Локомотиву пришлось без Пиняева играть там. Следовательно поле даёт огромное преимущество Оренбургу!
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dakota01
вот что сказал Карпин? что нужно время на адаптацию, только дятел не видит,то как приезжие не стой силой бьют по мячу,мяч то сильно летит, то наоборот. Где он видит нытье? просто факт, нужно время что бы понять отскок от газона и с каким усилеем бить
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ярик01
Щас чеха научат Родину любить, обидевшись за эстонца )
ваще-то в статье говориться о многих и Карпине.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
глупому чеху сказали, что первые таймы идут на адаптацию. и да.. пластик с крошкой резиновой это #овно. Потому и очков почти никто не взял в Оренбурге. мы, кони и Самара.
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Krull
Играют. И так же жалуются. Никто не хочет играть на пластиковом поле, это нормально.
https://m.sports.ru/football/1067072881.html
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Северный болельщик
Можно было просто в личку написать
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Алексей Александрович
Кто бы что не говорил а Личка ставит Оренбургу красивый атакующий футбол
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alwes
Ответ а ты смешной
Щас адепты светлых кудряшек накидают минусов
А фанаты искусственных газонов расскажут, как полезно играть на пластиковом поле, и нужно всем перейти на него.
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Максим Максюша
Ответ Кирилл.С-Пб
У эстонца вечно всё не так и кругом враги. Не хочешь с**ть, не мучай жопу...
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Артем Алмазов
Не плачь, маленький!
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Garikus89
"Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет!"

Вообще да, причем постоянно и после любых результатов. Играть на искусственном газоне в жару - это как по углям бегать, в холод - как по бетону. Но Валера все равно нытик, тут не поспоришь)
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Tom_York
Ответ ilyich56
«Янг Бойз» или «Астана» играют на таком же херовом искусственном поле, как и Оренбург! К чему этот пример? И тренеры и игроки в той же ЛЧ часто отмечают, что им непривычно играть на искусственном поле. То что оно дает преимущество домашней команде при прочих равных - это факт.
Так вроде у Оренбурга поле последнего поколения или у вас другие данные?
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