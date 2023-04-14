Карпин о поле «Оренбурга»: «Я говорил, что нужно время для адаптации к газону. Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»

Валерий Карпин пояснил свои слова о поле «Оренбурга».

Главный тренер « » выразил мнение после матча с « » (2:2) в Мир .

— Как думаете, травма Чернова может быть как-то связана с искусственным газоном на стадионе в Оренбурге?

— Нет, с этим она не связана. Женя наступил на ногу сопернику, подвернул голеностоп. Это могло произойти на любом стадионе и на любом покрытии. Даже на тренировке.

— Но все-таки после игры вы выражали недовольство полем...

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например агроном-президент «Оренбурга».

— Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.

— А какой переход, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее, как в Оренбурге, – сказал .