Карпин о поле «Оренбурга»: «Я говорил, что нужно время для адаптации к газону. Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург стадион Газовик стадионы Василий Еремякин Футбол

Валерий Карпин пояснил свои слова о поле «Оренбурга».

Главный тренер «Ростова» выразил мнение после матча с «Оренбургом» (2:2) в Мир РПЛ.

— Как думаете, травма Чернова может быть как-то связана с искусственным газоном на стадионе в Оренбурге?

— Нет, с этим она не связана. Женя наступил на ногу сопернику, подвернул голеностоп. Это могло произойти на любом стадионе и на любом покрытии. Даже на тренировке.

— Но все-таки после игры вы выражали недовольство полем...

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например агроном-президент «Оренбурга».

— Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.

— А какой переход, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее, как в Оренбурге, – сказал Карпин.

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35 комментариев

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Tom_York
Ответ Ярик01
Хамоватый Валерка, как всегда. Но секта в восторге будет пищать.
Надо просто после Аскабаля в Спартак Карпина назначить, увидим шоу «Переобувание»)))
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counsel
Ответ Вадим Симонов
Президент-агроном только в нашей стране такое сочетание возможно!
Европейскую комиссию возглавляет гинеколог …
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Alexander Baskakov
Ответ Tom_York
Самое смешное, что в Ростове, в начале марта был просто "идеальный" газон)))
В Ростове всегда идеальный ))) и самое смешное что Том так и не научился читать правильно 😂
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RusSelMash
Ответ Ярик01
Хамоватый Валерка, как всегда. Но секта в восторге будет пищать.
Нежного Ярика обидело то, что Георгич по-мужски прямолинейно, а не по-витиеватому, высказался про газон в Оренбурге!!!
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xomamb
Валеру давно пора в шопито. Такой кловун в колхозе прозябает.
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Alexander Baskakov
Ответ гога11
Мог бы постелить... ты, Валера как на Луне живешь, этот то газон чудом урвали во время санкций, в Оренбург не вкладывали миллиарды к чемпионату мира. Попробуй поиграть тогда на Олимп-2 или на СКА.
На Олимп 2 с 88 года газон был и есть идеальный и играют там и ничего ) в Олимп 2 тоже не вкладывали до Мира однако же и МЮ и Спарта с Андерлехтом играли и не ничего
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Tom_York
Ответ ALEKS66
Оренбург за счет пластика больше половины очков набрал-что им не нравиться то?
А до этого как интересно вылетал, если ему всегда поле помогает?
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Дмитрий
Синий агроном, сказал, что он еще и президент
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Ярик01
Хамоватый Валерка, как всегда.
Но секта в восторге будет пищать.
+2
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гога11
Мог бы постелить... ты, Валера как на Луне живешь, этот то газон чудом урвали во время санкций, в Оренбург не вкладывали миллиарды к чемпионату мира. Попробуй поиграть тогда на Олимп-2 или на СКА.
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Severfan
Агровалера Агрокарпин
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ну как не лучший? Он во втором месте в РПЛ, пр этом бюджет разы ниже Зенита
Так что пока лучший тренер Карпин. Лучшая команда Зенит. Вот так.
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Павел Набатников
Прочитал интервью снизу вверх, тоже довольно увлекательно получилось
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Spartakus1984
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ну да, один из лучших игроков в истории Росси,тренер команды РПЛ,тренер сборной,конечно ему нужно в космос слетать, что бы быть одним из лучших по мнению других
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Tom_York
Самое смешное, что в Ростове, в начале марта был просто "идеальный" газон)))
+2
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ALEKS66
Оренбург за счет пластика больше половины очков набрал-что им не нравиться то?
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Кеша
Ответ Вадим Симонов
Президент-агроном только в нашей стране такое сочетание возможно!
Да ты что ! Как тебе гинеколог - председатель Европейской комиссии? А почтальон - футболист ? А как тебе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель у которого жена Готье Дестен 🤣🤣🤣. Это другое , правда же ?)))
+5
-3
+2
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Stas Efimov
Ответ Рустам Микогазиев
без шансов для агронома
Агронома-президента прошу заметить :)))
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Михаил1970
Карпин что-то хорошее только о себе может сказать.
+2
-3
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Tun
Ответ Вадим Симонов
Президент-агроном только в нашей стране такое сочетание возможно!
У нас президента с какими словами только не сочетают)
+1
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Tun
Ответ Мосгорсуд
Карпин--гроза агрономов)))
Именно что агрономов)
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Ринат Гимадеев
Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

Действительно несправедливо, заставлять играть на нормальном поле команду, которая на пластике набрала 26 очков, а на натуральном 7
+7
-1
+6
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дронреш
Жалко того агронома
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kolokolo22
Агроном же не президентом был у Гоблина...а королем.
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