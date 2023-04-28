Семак о доминировании «Зенита»: «Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас каждый год есть серьезный конкурент – или даже несколько»

Сергей Семак считает, что «Зенит» нельзя назвать гегемоном российского футбола.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в таблице Мир после 24 туров с 58 очками. Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 баллов.

«Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моем понимании гегемония – это отсутствие конкуренции.

Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьезный конкурент – или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень непросто, как многим кажется.

У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные – смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами», – сказал главный тренер « ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол