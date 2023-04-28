Семак о доминировании «Зенита»: «Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас каждый год есть серьезный конкурент – или даже несколько»
Сергей Семак считает, что «Зенит» нельзя назвать гегемоном российского футбола.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в таблице Мир РПЛ после 24 туров с 58 очками. Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 баллов.
«Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моем понимании гегемония – это отсутствие конкуренции.
Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьезный конкурент – или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень непросто, как многим кажется.
У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные – смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами», – сказал главный тренер «Зенита».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Потом,по ходу сезона, они съезжают : " ну уж в следующем сезоне мы то точно ого го!"
Психанет и скажет что другие клубы гавно , у нас тупо самый сильный состав и бюджет , Спартак в пердив , и съест шашлык прямо перед камерой , но это совсем другая история
Ладно уж, Богданович, привирать. Нет у вас конкурентов ни по составу, ни по игре. Можете проиграть только самим себе.
Как же иначе ?
А то последние годы жизнь какая-то пресная …
Прямо никаких неожиданностей !
Луческу, Манчини ни о чём не говорят? Причём составы у них были далеко не самые слабые.