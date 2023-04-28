Семак о доминировании «Зенита»: «Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас каждый год есть серьезный конкурент – или даже несколько»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак считает, что «Зенит» нельзя назвать гегемоном российского футбола.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в таблице Мир РПЛ после 24 туров с 58 очками. Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 баллов. 

«Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моем понимании гегемония – это отсутствие конкуренции.

Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьезный конкурент – или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень непросто, как многим кажется.

У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные – смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами», – сказал главный тренер «Зенита». 

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19 комментариев

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Злобный Конь
На словах клубов пять в начале каждого сезона обещают бороться за чемпионство.
Потом,по ходу сезона, они съезжают : " ну уж в следующем сезоне мы то точно ого го!"
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Юрий Кечко
Ответ Бухгалтер2021
фламенго сан паоло,флуминенсе?
Сантос и Коринтианс смотрят на тебя как на гавно
+10
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Юрий Кечко
Когда нибудь Семак не будет таким политкорректным
Психанет и скажет что другие клубы гавно , у нас тупо самый сильный состав и бюджет , Спартак в пердив , и съест шашлык прямо перед камерой , но это совсем другая история
+9
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Бухгалтер2021
фламенго сан паоло,флуминенсе?
+9
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+2
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Очки Дани Алвеса
Да ну серьезно? И кто же в конкурентах? Прошлогоднее сырое Динамо или еще более сырой Спартак этого года?
Ладно уж, Богданович, привирать. Нет у вас конкурентов ни по составу, ни по игре. Можете проиграть только самим себе.
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Виктор
Ответ Iuasamotu
Семаку повезло с такими "конкурентами"
Это проблемы Семака или конкурентов?
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Hong Kil
Самый яркий конкурент сам Зенит.
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OldRedWhite
Ответ Злобный Конь
На словах клубов пять в начале каждого сезона обещают бороться за чемпионство. Потом,по ходу сезона, они съезжают : " ну уж в следующем сезоне мы то точно ого го!"
Все , включая Семака , говорят то , что и должны говорить в мире спорта !
Как же иначе ?
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OldRedWhite
Ответ Юрий Кечко
Когда нибудь Семак не будет таким политкорректным Психанет и скажет что другие клубы гавно , у нас тупо самый сильный состав и бюджет , Спартак в пердив , и съест шашлык прямо перед камерой , но это совсем другая история
Ждём , надеемся и верим !
А то последние годы жизнь какая-то пресная …
Прямо никаких неожиданностей !
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SMART789
Ответ Юрий Кечко
Когда нибудь Семак не будет таким политкорректным Психанет и скажет что другие клубы гавно , у нас тупо самый сильный состав и бюджет , Спартак в пердив , и съест шашлык прямо перед камерой , но это совсем другая история
Зачем? Думаю здесь нет такой уж корректности, просто в начале сезона действительно многие играют хорошо и тот же Спартак например взял титул по итогам 5 туров
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KOTOV71
Ответ Алексей Ненахов
Нет ни какой конкуренции, просто стоит посмотреть с каким отрывом Зенит побеждает , и здесь не их вина , что мешало Спартаку и ЦСКА после перерыва хорошо играть , ну были пару игр где судьи напортачили так и Зенит очки терял
А почему акцент именно на Спартак и ЦСКА? Ростов на 2- м месте.
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Iuasamotu
Ответ Виктор
Это проблемы Семака или конкурентов?
Какие могут быть претензии к Семаку? Он тренер средней руки, футболист средней ноги, которому повезло очутиться в нужном месте, в нужное время. Я даже искренне рад, что так повезло именно ему, ибо у него многодетная семья и все заработанные им деньги пойдут впрок.
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ЗЕНИТ65
Ответ Iuasamotu
Какие могут быть претензии к Семаку? Он тренер средней руки, футболист средней ноги, которому повезло очутиться в нужном месте, в нужное время. Я даже искренне рад, что так повезло именно ему, ибо у него многодетная семья и все заработанные им деньги пойдут впрок.
Тренер средней руки вряд ли выиграет пять чемпионств подряд.
Луческу, Манчини ни о чём не говорят? Причём составы у них были далеко не самые слабые.
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