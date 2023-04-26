Семак о «Зените»: «Самый успешный сезон по результату и качеству игры на сегодня. Держим уровень, делаем максимум из того, что можем»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Вильмар Барриос Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак считает текущий сезон «Зенита» самым успешным по качеству игры.

–Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры?

– На сегодня – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.

Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определенный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками.

В первую зиму пригласили Ракицкого, Барриоса, Азмуна. Еще через полгода пришли еще несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идет шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше, – сказал главный тренер «Зенита».

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26 комментариев

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Катя СПб
Ответ Адильхан Абдусаламов
Просто в ЛЧ не играют,чтобы снова от Брюгге или Копенгагена отлететь
Точно. Зенит в ЛЧ не выступает. То ли дело Спартак там зажигает. Англичан и испанцев разносит всухую. Только с голландцами вот проблемы..
+15
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Катя СПб
Ответ ТрактоПоктер
У них фантазии ноль! Все про Брюгге да про Брюгге .... Хотя в этой лиге чемпионов Брюгге был реально хорош .... Такому Брюгге сам великий Спартак бы проиграл
Самое смешное, что они еще и Мальмё приплетают. Видимо 5-1 для них недостаточно, они 7-1 хотели бы
+4
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+3
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Катя СПб
Ответ MikhaL
Просто в этом сезоне с Брюгге не играли.
А также с Сенкт-Галленом, Кошице, Людогорцем, Локомотивом (ТБ)
+5
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Назар Игорь
Результат впечатляет, только не надо терять очки с Химками и Ахмадом.
+4
-2
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igls54
Осталось 7 мая штук семь жирных точек поставить
+11
-10
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ТрактоПоктер
Ответ Катя СПб
Самое смешное, что они еще и Мальмё приплетают. Видимо 5-1 для них недостаточно, они 7-1 хотели бы
Им так привычнее)
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Катя СПб
Экспорт нефти сокращается, а Лукойл так и тратит на агентов деньги московских бабушек.
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-2
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Циник Петербургский
Ответ Адильхан Абдусаламов
Просто в ЛЧ не играют,чтобы снова от Брюгге или Копенгагена отлететь
Тем болельщикам клуба 7-1, которые не отличаются адекватностью, только и остается радоваться былым неудачам единственного в России обладателя Суперкубка Европы... Какая-то ущербная обреченность присутствует в их попытках подколоть Зенит. За это их и ценим ;)
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Виктор
Ответ карабашка
Иди хотя бы Ростов подними выше 8го места.Тогда признаем тебя за тренера.
Ты не представляешь, насколько нам накласть на тебя и твоё мнение.
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Катя СПб
Ответ luckyanov
Смешно когда Семак имеющий состав который в разы дороже всех остальных( Спартак (на 2 месте) имеет состав в 2 раза дешевле, а Факел (16 место ) дешевле в 16 раз) начинает кичиться внутренними успехами. И все под согласное горделивое кивание питерских болел. Неужели это не понятно: не Зенит круто играет, а остальные все сдали очень сильно. Были бы еврокубки- Сережу Семака опять бы поставили в его место. А так да, можно надменно дуть щечки дальше и уничижительно про Москву вспоминать.)
Неужели непонятно то, что остальные сдали это не проблема Зенита. Или Лукойл обанкротился? Или РЖД? Или ВТБ? Или, чур меня, ВЭБ? Почему Зенит должно волновать, что остальные сдали? Почему никого из Спартака не волновало в 90-е, что другие ботинками зарплату получали?
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Катя СПб
Ответ ТрактоПоктер
Им так привычнее)
Вот и я про то. Хотя и 5-1 им знакомо тоже.
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ТрактоПоктер
Ответ Катя СПб
А также с Сенкт-Галленом, Кошице, Людогорцем, Локомотивом (ТБ)
У них фантазии ноль!
Все про Брюгге да про Брюгге ....
Хотя в этой лиге чемпионов Брюгге был реально хорош ....
Такому Брюгге сам великий Спартак бы проиграл
+1
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Катя СПб
Ответ карабашка
Иди хотя бы Ростов подними выше 8го места.Тогда признаем тебя за тренера.
От того, признаешь конкретно ты Семака тренером или нет, никому ни тепло, ни холодно.
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schwein
Ответ карабашка
Иди хотя бы Ростов подними выше 8го места.Тогда признаем тебя за тренера.
То есть 6е место с Уфой не катит? Нужен Ростов?
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ss_podonok
доходов с лч которыми так кичились зенитовцы больше нет, а траты газпрома выросли) болейте дальше за игрушку миллера
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MikhaL
Просто в этом сезоне с Брюгге не играли.
+5
-5
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Xm.md
Жаль что Сельдереич не мог показать себя во всей красе в ЛЧ, почетное 4 место так его ждало
+9
-9
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