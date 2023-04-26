Семак о «Зените»: «Самый успешный сезон по результату и качеству игры на сегодня. Держим уровень, делаем максимум из того, что можем»

Сергей Семак считает текущий сезон «Зенита» самым успешным по качеству игры.

–Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры?

– На сегодня – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.

Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определенный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками.

В первую зиму пригласили Ракицкого, , . Еще через полгода пришли еще несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идет шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше, – сказал главный тренер « ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол