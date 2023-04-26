Сергей Семак: «Зениту» легко не бывает, мы не на 2-3 головы выше других. Качество лиги стало ниже, но не конкуренция»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак не считает «Зенит» командой, значительно превосходящей конкурентов по Мир РПЛ.

«Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов.

Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», – отметил главный тренер «Зенита».

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15 комментариев

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Nogoi89
Ответ Иван Новиков
Когда играл и молчал, создавал впечатление хорошего человека.
Да, и сейчас он всегда адекватно общается. Только пострадавшим не нравится)
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Вратарь Бага
Глядя на состав Зенита, в целом раньше их состав был сильнее, до приезда Халка и Витцеля, ну и во время их прибытия, иностранцы были мощные, вдобавок очень сильное поколение российских игроков, типа Широкова, Анюкова и Шатова. Может конечно всё в кучу, по годам, но думаю все поняли.
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Nogoi89
Ответ Дворовый футболист
Многим моим знакомым питерцам, как и мне, он не нравится
Твое право. А, мне и многим моим знакомым, тоже питерцам он нравится. К нему есть вопросы определенные, но лучше сейчас не найти, тем более без ЕК будем ещё сидеть долго.
Но, я действительно не против вашего мнения. Если не нравится вам за 8 туров чемпионами становится, то, конечно, Семак вам не будет нравиться.
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Истинный зенитовец
Ответ Злодей Спб
Лига автобусов выпрашивающих пенальти.
Парадокс, но автобусов в РПЛ почти не осталось. Только Торпедо, но они скорее от безысходности. Да и у них весной этого меньше стало
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Nogoi89
Ответ Дворовый футболист
Его нытье и трусливый до ужаса футбол (в 90% матчей) в еврокубках мне не нравится Спасибо большое, что феерит в рпл Это действительно достижение
Насчёт Европы, мы, уже 2 год там не играем. Вы бы ещё до Ленина докопались, что он не дышит. Насчёт трусливого футбола, это вообще очень смешно, особенно в этом сезоне. Статистику откройте, кто больше забил и меньше пропустил найдите, и на этом все.
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JoaoMoutinho
Под прессингом проблемы есть у Зенита. Дерзайте, не ставьте автобусы
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hulk&boloto
Ответ hulk&boloto
Не буду ничего писать, шесть сыновей Семака и газпрома всё раз’яснят....
Во, один не спит)
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