Сергей Семак: «Зениту» легко не бывает, мы не на 2-3 головы выше других. Качество лиги стало ниже, но не конкуренция»

Сергей Семак не считает «Зенит» командой, значительно превосходящей конкурентов по Мир РПЛ.

«Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов.

Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», – отметил главный тренер « ».

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