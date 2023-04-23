Эрик тен Хаг: «Я не узнавал «МЮ» в игре с «Севильей», но с «Брайтоном» мы были собой. Де Хеа впечатлил»
Эрик тен Хаг отметил бойцовский дух «Манчестер Юнайтед» после игры с «Брайтоном».
В полуфинале Кубка Англии манкунианцы выиграли по пенальти после 0:0 в игровое время.
«В четверг [в матче против «Севильи»] я видел команду, которую не могу узнать, сегодня же мы снова стали собой. Были видны и решимость, и стойкость. Мы бились за каждый ярд, сражались в каждом единоборстве. У нас были хорошие моменты.
Виктор Линделеф и Люк Шоу великолепно сыграли и отлично взаимодействовали с Каземиро. Виктор достаточно спокоен, когда дело касается пенальти, да и вообще спокойный человек.
Де Хеа меня впечатлил. Он совершил несколько отличных сэйвов. В четверг же ошибки причиняли боль. Обычно вратаря наказывают за ошибки. Мы его подвели, мы не ответили его обидчикам. Но сегодня мы смогли себя проявить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Де Хеа - тоже конечно "впечатлятор", блин. Флешбеки с "Вильярреалом" словил. Было ощущение, что если мы и выиграем по пенальти, то только потому что игроки "Брайтона" промажут, а не Де Хеа выручит. Так и вышло, к счастью.
фраза про то, что они не ответили обидчикам вратаря, красивая)
Команда должна реагировать на ошибки вратаря, пытаясь отыграться, и таким образом быть единым организмом !!
МЮ остро нуждается в нападающем умеющий цепляться за мяч, коим были РвП, Руни, Ибра, Кавани и даже Роналду второй этаж хоть отчасти выигрывал, что вовсе не умеет делать Ваут с его то ростом. Проблема МЮ в том, что вратарь и защитники не умеют разыгрывать мяч, выходить из под прессинга, а при дальнем выносе мяча напы не могут взять верховой мяч, обработать, дать головой пас, а не просто задеть мяч головой для статистики.