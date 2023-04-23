Эрик тен Хаг: «Я не узнавал «МЮ» в игре с «Севильей», но с «Брайтоном» мы были собой. Де Хеа впечатлил»

Эрик тен Хаг отметил бойцовский дух «Манчестер Юнайтед» после игры с «Брайтоном».

В полуфинале Кубка Англии манкунианцы выиграли по пенальти после 0:0 в игровое время.

«В четверг [в матче против «Севильи»] я видел команду, которую не могу узнать, сегодня же мы снова стали собой. Были видны и решимость, и стойкость. Мы бились за каждый ярд, сражались в каждом единоборстве. У нас были хорошие моменты.

и Люк Шоу великолепно сыграли и отлично взаимодействовали с . Виктор достаточно спокоен, когда дело касается пенальти, да и вообще спокойный человек.

Де Хеа меня впечатлил. Он совершил несколько отличных сэйвов. В четверг же ошибки причиняли боль. Обычно вратаря наказывают за ошибки. Мы его подвели, мы не ответили его обидчикам. Но сегодня мы смогли себя проявить», – сказал главный тренер « ».

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