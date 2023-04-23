Эрик тен Хаг: «Я не узнавал «МЮ» в игре с «Севильей», но с «Брайтоном» мы были собой. Де Хеа впечатлил»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Брайтон Каземиро Люк Шоу Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил бойцовский дух «Манчестер Юнайтед» после игры с «Брайтоном».

В полуфинале Кубка Англии манкунианцы выиграли по пенальти после 0:0 в игровое время.

«В четверг [в матче против «Севильи»] я видел команду, которую не могу узнать, сегодня же мы снова стали собой. Были видны и решимость, и стойкость. Мы бились за каждый ярд, сражались в каждом единоборстве. У нас были хорошие моменты.

Виктор Линделеф и Люк Шоу великолепно сыграли и отлично взаимодействовали с Каземиро. Виктор достаточно спокоен, когда дело касается пенальти, да и вообще спокойный человек.

Де Хеа меня впечатлил. Он совершил несколько отличных сэйвов. В четверг же ошибки причиняли боль. Обычно вратаря наказывают за ошибки. Мы его подвели, мы не ответили его обидчикам. Но сегодня мы смогли себя проявить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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75 комментариев

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Donald J. Trump
Де Хеа действительно впечатлил. Угадал аж один угол во время пенальти. От этого Марч офигел и пробил мимо.
+78
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+65
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Donald J. Trump
Ответ llolishe
Миллиардные трансферы МЮ окупились пахахаха
Трансфер Де Хеа стоял меньше, чем ляпы Кариеса в финале ЛЧ
+44
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Леонид Ботвинник
Не согласен с Эриком . До 65 ой минуты полностью проиграли центр поля. И это основой. После выхода Фреда и Санчо начали хоть цепляться за мяч. Да и Брайтон подсел физически.
странно, да? ведь они отдыхали 8 дней, а не 3, как МЮ
+33
-6
+27
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munkz
Вот именно "были собой". Быть собой в данный момент - это не пропустить авоську голов. Сегодня было тяжело смотреть на потуги со стороны Ман Юнайтед, я примерно с 70й минуты уже стал думать что единственный шанс выиграть - это выиграть по пенальти.

Де Хеа - тоже конечно "впечатлятор", блин. Флешбеки с "Вильярреалом" словил. Было ощущение, что если мы и выиграем по пенальти, то только потому что игроки "Брайтона" промажут, а не Де Хеа выручит. Так и вышло, к счастью.
+23
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Donald J. Trump
Ответ llolishe
Тен Хаг отскочил от выскочек из Брайтона 7 забитых пеналей это отсылка к 7 голов Ливерпуля МЮшку
Счет 0-0 - это отсылка к количеству трофеев ПФК Ливерпуль в этом сезоне
+9
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Artem Vuatkin
В серии пенальти был плох, хотя вроде перед каждым ударом смотрел подсказки. но в игре выдал 3 отличных сейва , так что достойный матч провёл. Кстати, это первая выигранная серия пенальти МЮ, когда стоял Де Хеа. Последняя победная серия была с Ромеро на воротах, 3 года назад:) а до этого аж с Фостером!

фраза про то, что они не ответили обидчикам вратаря, красивая)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ llolishe
Второсортные турниры участь Манчеста Ведь юбилеи лет без АПЛ и ЛЧ уже близко
это кто пишет? фан клуба с 1 титулом АПЛ за 40 лет? и тот - ковидный.
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-4
+6
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Konstantin Meerov
Хороший сезон вырисовывается. Лысый принес трофей и поборется еще за один на радость борцу из Аравии
+5
-1
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
насколько же МЮ спокойнее играет, когда Макгуайр не на поле. совпадение? не думаю
+4
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ManUtd8082
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
это кто пишет? фан клуба с 1 титулом АПЛ за 40 лет? и тот - ковидный.
Эти ливерные в прошлом году автобусный парад устроили в честь Кубка Карабао 🤣 теперь это второсортные турниры. В след сезоне они будут нам рассказывать что Лига Конференции лучше чем ЛЧ
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Today I feel Qatari
Что теперь Де Хеа таки получит свой контракт на 250 тысяч?
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Мукунку хороший
Ответ Today I feel Qatari
Что теперь Де Хеа таки получит свой контракт на 250 тысяч?
250 уже маловато..) всё таки финалист кубка Англии)
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Master Slova
надо громить ситю в финале, по другому никак
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Леонид Ботвинник
А ведь не нужно было играть в футбол Брайтона. Санчо, кстати это и показал, придерживал, сбивал наскок свежих ))) игроков противника. А тот же Бруно, Рэшфорд, с шашками наголо пытались на встречных курсах играть после трех дней отдыха, тут ты прав.
удары 15-15 🤷‍♂️ причем, у МЮ намного более опасные моменты были
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Руслан И
Ответ munkz
Вот именно "были собой". Быть собой в данный момент - это не пропустить авоську голов. Сегодня было тяжело смотреть на потуги со стороны Ман Юнайтед, я примерно с 70й минуты уже стал думать что единственный шанс выиграть - это выиграть по пенальти. Де Хеа - тоже конечно "впечатлятор", блин. Флешбеки с "Вильярреалом" словил. Было ощущение, что если мы и выиграем по пенальти, то только потому что игроки "Брайтона" промажут, а не Де Хеа выручит. Так и вышло, к счастью.
Согласен,МЮ к сожалению был собой, какой он уже много лет.Де Хея тоже был собой, упорно заваливался влево ,а игроки били вправо
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United_LP
Ответ Мукунку хороший
Эрик- кто тебя одевает? Поменяй шмот))
Не в первый раз вижу, как после обращения люди ставят дефис, а не запятую. Зачем?
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Spaten
Поддержал кипера. Психолог! 💪
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Romanian_Daddy
Ответ Эль Иберико
Всё просто: Севилья вас просто размазала на Писхуане.
И Барселона с Бетисом))
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SLEVIN
Ответ llolishe
Миллиардные траты)))
Еще 38 раз напиши это
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Марат Кусаинов
Ответ Donald J. Trump
Де Хеа действительно впечатлил. Угадал аж один угол во время пенальти. От этого Марч офигел и пробил мимо.
Без Де Хея этой серии и не было…
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Today I feel Qatari
Последний раз когда МЮ выигрывал серию пенальти мы играли против Рочдейла в 2019 году и вратарем Рочдейла был как раз стоявший сегодня за Брайтон Санчес. Счастливый для нас вратарь, хорошо бы его купить
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United_LP
Ответ QWertY
До замены Днориксена Брайтон вел игру, но уже после выхода Фреда выровняли. А так унылые нули
Не перестану писать, что Эриксен ужасен
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Гектор Печорин
А чего все на де хеа накинулись, мол ни одного пенальти не взял. Санчес так то тоже не взял пенальти, хотя он можно сказать вместо де хеа в сборную вызывается а пенки не тащит
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MU-SAF. Scorp.
А ведь он говорит правильные вещи !!
Команда должна реагировать на ошибки вратаря, пытаясь отыграться, и таким образом быть единым организмом !!
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United_LP
Решфорд был худшим игроком в матче. Не понимаю, почему его не меняет ЭТХ. Ноль выигранных единоборств, ноль проходов на дриблинге, ноль обостряющих передач, воздух ни разу не выиграл. Раза 4-5 1в1 у штрафной пытался пройти игрока и каждый раз будто хотел сквозь пройти. Режим депутата вернулся, короче. Даже Марс с его ростом умудрялся в воздухе бороться и доставать мяч, и мяч хоть не терял бездарно, как реш. И всё еще неясно, что делает на поле Далот, только ауты бросает? И левый фланг и центр защищал Шоу. Во втором тайме был наглядный момент, когда Шоу в левом фланге прошел двоих отдал пас на Далота, а тот точно, как решфорд, уткнулся в игрока Брайтона, а подчищать пришлось опять-таки Люку.
МЮ остро нуждается в нападающем умеющий цепляться за мяч, коим были РвП, Руни, Ибра, Кавани и даже Роналду второй этаж хоть отчасти выигрывал, что вовсе не умеет делать Ваут с его то ростом. Проблема МЮ в том, что вратарь и защитники не умеют разыгрывать мяч, выходить из под прессинга, а при дальнем выносе мяча напы не могут взять верховой мяч, обработать, дать головой пас, а не просто задеть мяч головой для статистики.
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