Тухель впечатлен навыками Каземиро. Если купить хавбека «МЮ» не выйдет, он хочет схожего игрока

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Каземиро Йозуа Киммих Футбол

Томас Тухель заинтересован в работе с Каземиро.

Как сообщает Kicker, главный тренер «Баварии» хочет подписать ориентированного на оборону полузащитника, действующего в роли «шестерки».

Специалист впечатлен способностями бразильского хавбека «Манчестер Юнайтед». Если подписать его не удастся, Тухель хочет видеть в команде игрока с аналогичными качествами.

Одна из задач – разгрузить Йозуа Киммиха, которого в «Баварии» считают скорее «восьмеркой».

Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» минувшим летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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аdidаs
тюхель то каземиро хочет купить, то зоммера хочет поменять, а в итоге Бавария поменяет тренера
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Дима Берин
Руки прочь! Канте пусть из Челси забирает
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anti4ex
А я Меган Фокс хочу, если не выйдет то девку с похожему характеристиками.
+37
-2
+35
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ОлегГуннар
Сейчас бы МЮ, который только начинает глобальную перестройку под новым тренером, отдавать ключевого игрока центра поля, уровня которого не было со времён пожалуй Кина. Тухель замечтался немного.
+35
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cruyff_14
Он пьяный что ли ?!
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Алексей Максимов
Пусть приходит помощником тренера в МЮ, будет у него Каземиро))))
+29
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Сергей Лимонников
Ответ red hikkikomori
Меган Фокс - мечта моей юности, но теперь она уже старая)
ты тоже))
+16
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Руслан Узденов
Звучит так, будто Каземиро лет 19 и мир его только узнаёт. Вообще-то всё футбольное сообщество впечатлено им уже десятилетие.
+14
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+13
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red hikkikomori
Ответ Сергей Лимонников
ты тоже))
да) жаль что мы состарились одновременно с ней, но не вместе)
+11
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red hikkikomori
Ответ anti4ex
А я Меган Фокс хочу, если не выйдет то девку с похожему характеристиками.
Меган Фокс - мечта моей юности, но теперь она уже старая)
+12
-1
+11
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евГений
Ответ аdidаs
тюхель то каземиро хочет купить, то зоммера хочет поменять, а в итоге Бавария поменяет тренера
Тухлого гнать пора из баварии, опозорился на сезон вперед. Чисто засланный казачок Дортмунда
+15
-5
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Дима Берин
Ответ skywalker96
уровень реала впечатляет! маню и бавария, типа главные клуб своих стран, гоняются за тем, кого рм просто выставил за дверь.
Он сам ушёл
+9
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Damir Alayev
"Дырку от бублика , он получит, а не Шарапова ! "
+6
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Дима Берин
Ответ NURIK RAKHMETOLLA
Пусть забирает Каземиро. Тебе что жалко что ли?
Да!
+7
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Лимит Лимитович
Так написано, как будто Тухель только узнал об этом игроке
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гилберт
Ответ Damir Alayev
"Дырку от бублика , он получит, а не Шарапова ! "
Бублик, Шарапова...Это же не теннисный раздел?
+3
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MBE MBE
Ответ skywalker96
уровень реала впечатляет! маню и бавария, типа главные клуб своих стран, гоняются за тем, кого рм просто выставил за дверь.
так он сам ушёл!
+2
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Andrew Moiseev
Ответ anti4ex
А я Меган Фокс хочу, если не выйдет то девку с похожему характеристиками.
Рекомендую Ану Де Армас, тем более что Бен Аффлек уже слился)
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А.В.Бубнов
Каземиро просто недостоин выступать под руководством гнусного тухлого физрука. Совершенно разные уровни интеллекта и понимания футбола
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Андрей Букин
Интересно, когда Каземиро бетонировал центр Сливочных в ЛЧ , год назад, Томас не заметил?)
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Наим Олимов
Мю не отдаст)
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a2wai
Юнайтед явно не дураки отдавать человека, который своим приездом забетонировал центр поля для клуба.

Придется искать опорника.
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maxdux81
Ответ Руслан Узденов
Звучит так, будто Каземиро лет 19 и мир его только узнаёт. Вообще-то всё футбольное сообщество впечатлено им уже десятилетие.
согласен, звучит бредово.
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Football Forever
Каземиро и сам не захочет. Адаптация хорошая, мотивация тоже, смысл переезжать туда-сюда?!
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ман сити фейк
Райса пусть забирает
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