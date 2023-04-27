Тухель впечатлен навыками Каземиро. Если купить хавбека «МЮ» не выйдет, он хочет схожего игрока

Томас Тухель заинтересован в работе с Каземиро.

Как сообщает Kicker, главный тренер «Баварии» хочет подписать ориентированного на оборону полузащитника, действующего в роли «шестерки».

Специалист впечатлен способностями бразильского хавбека «Манчестер Юнайтед». Если подписать его не удастся, Тухель хочет видеть в команде игрока с аналогичными качествами.

Одна из задач – разгрузить Йозуа Киммиха, которого в «Баварии» считают скорее «восьмеркой».

Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» минувшим летом. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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