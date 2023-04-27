Дембеле и Кристенсен будут в заявке «Барселоны» на игру с «Бетисом». Андреас может выйти в старте

Теги Барселона Бетис Ла Лига Андреас Кристенсен Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле может сыграть за «Барселону» впервые с 28 января.

По данным As, вингер вернется в состав 29 апреля, когда «блауграна» в рамках 32-го тура Ла Лиги встретится с «Бетисом».

Также в состав будет включен защитник Андреас Кристенсен, пропустивший месяц. Он может попасть в стартовый состав, в то время как французский полузащитник, скорее всего, выйдет на 20-25 минут по ходу матча.

Начало игры «Барселоны» с «Бетисом» – в 22:00 по московскому времени.

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10 комментариев

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Тимирлан Набиев
Нужно спокойно забирать лалигу! Вперёд, Барса
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Михаил Зобнин
Ну все, теперь Примера точно наша))
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Parce
Продать чтобы что? За нормального защитника просят по 70 млн€, а Гарсия и Алонсо слишком часто привозят
"3 месяца в лазарете"
Неужели сложно понять, что речь про Усмана?🤓
+2
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atomio
3 месяца в лазарете. Я бы его летом продавал за хорошие деньги и благополучно перекрестился.
+1
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Bek Shadykanov
Года не прошло...
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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
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Parce
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"3 месяца в лазарете" Неужели сложно понять, что речь про Усмана?🤓
Ты наверное не мне это хотел написать)
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Дмитрий Керпатенко
Ответ atomio
3 месяца в лазарете. Я бы его летом продавал за хорошие деньги и благополучно перекрестился.
ты шикарен, я бы его летом продал)))), уххх, Барса без тебя скучает, ты им пиши иногда, пожалуйста?
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