Дембеле и Кристенсен будут в заявке «Барселоны» на игру с «Бетисом». Андреас может выйти в старте
Усман Дембеле может сыграть за «Барселону» впервые с 28 января.
По данным As, вингер вернется в состав 29 апреля, когда «блауграна» в рамках 32-го тура Ла Лиги встретится с «Бетисом».
Также в состав будет включен защитник Андреас Кристенсен, пропустивший месяц. Он может попасть в стартовый состав, в то время как французский полузащитник, скорее всего, выйдет на 20-25 минут по ходу матча.
Начало игры «Барселоны» с «Бетисом» – в 22:00 по московскому времени.
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Неужели сложно понять, что речь про Усмана?🤓