Дембеле и Кристенсен будут в заявке «Барселоны» на игру с «Бетисом». Андреас может выйти в старте

Усман Дембеле может сыграть за «Барселону» впервые с 28 января.

По данным As, вингер вернется в состав 29 апреля, когда «блауграна» в рамках 32-го тура встретится с «Бетисом».

Также в состав будет включен защитник , пропустивший месяц. Он может попасть в стартовый состав, в то время как французский полузащитник, скорее всего, выйдет на 20-25 минут по ходу матча.

Начало игры «Барселоны» с « » – в 22:00 по московскому времени.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол