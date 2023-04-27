«10 очков при Тухеле – единственная причина, по которой «Челси» не борется за выживание. Не думаю, что мы еще хоть очко наберем». Экс-защитник Канди о «синих»
Джейсон Канди отметил заслугу Томаса Тухеля в том, что «Челси» избежит вылета.
«Мои чувства уже притупились, я уже не так остро воспринимаю происходящее на «Стэмфорд Бридж». В этом клубе слишком многое неправильно, сверху донизу.
Я думал, что ничья – это лучшее на что, мы могли рассчитывать в игре с «Брентфордом». В клубе беспорядок. Забудьте об игроках, беспорядок в самом клубе. И от этого никуда не деться.
Я не думаю, что мы наберем хоть очко в оставшихся матчах. Лучшее, что может произойти в этом сезоне, это его завершение, после которого можно будет перезагрузиться и начать все сначала. Если только мы не вылетим.
У нас 39 очков, но я не думаю, что мы наберем хотя бы еще одно. Честно, я так не думаю.
Если бы оставалось еще 12 туров, нам пришлось бы бороться за место в АПЛ.
Томас Тухель – единственная причина, по которой мы в безопасности. Если бы мы при нем не набрали 10 очков, сейчас боролись бы за место в АПЛ», – сказал бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма» в эфире Talksport.
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И строить команду под себя.
Боули видимо думал, что если у тебя 35 игроков, 3 разных тренера и все такое, то команда сама по себе выстрелит. При этом он не додумался купить форварда имея 600 миллионов.
Мне интересно, кто ему помогает руководить, походу там все профаны полные.
Нужно отдать контроль тренеру с опытом, и просто смотреть матчи.