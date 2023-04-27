Джейсон Канди отметил заслугу Томаса Тухеля в том, что «Челси» избежит вылета.

«Мои чувства уже притупились, я уже не так остро воспринимаю происходящее на « ». В этом клубе слишком многое неправильно, сверху донизу.

Я думал, что ничья – это лучшее на что, мы могли рассчитывать в игре с « ». В клубе беспорядок. Забудьте об игроках, беспорядок в самом клубе. И от этого никуда не деться.

Я не думаю, что мы наберем хоть очко в оставшихся матчах. Лучшее, что может произойти в этом сезоне, это его завершение, после которого можно будет перезагрузиться и начать все сначала. Если только мы не вылетим.

У нас 39 очков, но я не думаю, что мы наберем хотя бы еще одно. Честно, я так не думаю.

Если бы оставалось еще 12 туров, нам пришлось бы бороться за место в АПЛ.

– единственная причина, по которой мы в безопасности. Если бы мы при нем не набрали 10 очков, сейчас боролись бы за место в », – сказал бывший защитник « » и «Тоттенхэма» в эфире Talksport.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол