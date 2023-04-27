«10 очков при Тухеле – единственная причина, по которой «Челси» не борется за выживание. Не думаю, что мы еще хоть очко наберем». Экс-защитник Канди о «синих»

Теги Бавария Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Брентфорд Футбол

Джейсон Канди отметил заслугу Томаса Тухеля в том, что «Челси» избежит вылета.

«Мои чувства уже притупились, я уже не так остро воспринимаю происходящее на «Стэмфорд Бридж». В этом клубе слишком многое неправильно, сверху донизу.

Я думал, что ничья – это лучшее на что, мы могли рассчитывать в игре с «Брентфордом». В клубе беспорядок. Забудьте об игроках, беспорядок в самом клубе. И от этого никуда не деться.

Я не думаю, что мы наберем хоть очко в оставшихся матчах. Лучшее, что может произойти в этом сезоне, это его завершение, после которого можно будет перезагрузиться и начать все сначала. Если только мы не вылетим.

У нас 39 очков, но я не думаю, что мы наберем хотя бы еще одно. Честно, я так не думаю.

Если бы оставалось еще 12 туров, нам пришлось бы бороться за место в АПЛ.

Томас Тухель – единственная причина, по которой мы в безопасности. Если бы мы при нем не набрали 10 очков, сейчас боролись бы за место в АПЛ», – сказал бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма» в эфире Talksport.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Какой у него ник на спортсе? Комменты явно почитывает
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Schiaff1no
Какой у него ник на спортсе? Комменты явно почитывает
Должун
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
если бы не Тухель, Фрэнки уже бы выводил Челси в Шип
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Как-же быстро руководство Челси разбазарили то, что создавал Абрамович. Болелы синих благодарны ему за это...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Странно, почему Должуна волнует больше первое место Барселоны, чем борьба за чемпионшип:)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Игрокам Челсе нужно учить основы футбола-как бить по воротам,не навешивать в штрафную если там нет центр напа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Schiaff1no
Какой у него ник на спортсе? Комменты явно почитывает
SHOCKKKK
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eyshon
Самая огромная ошибка Челси, это отставка Тухеля. Это просто неблагодарный клуб, просто человек выигрывает ЛЧ, который им снится только во снах, а его берут и убирают, без доверия никакого прогресса и быть не может.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SlaYeR
я не вижу имени,кто сказал то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ну и то что клубы которые как раз находятся в зоне вылета тоже теряют очки это спасает Челси от вылета,хотя при Поттера я шутки про шип в серьёз не воспринимал но Лэмпард с Боули воплощают эту шутку в реальность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KerroChelsea
Прикольно, вчера такой же комментарий на ветке был у кого-то из юзеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Почетинно просто должен сказать - эти 20 игроков мне нужны, еще давайте купим этих 2-3, а остальных продать.
И строить команду под себя.

Боули видимо думал, что если у тебя 35 игроков, 3 разных тренера и все такое, то команда сама по себе выстрелит. При этом он не додумался купить форварда имея 600 миллионов.
Мне интересно, кто ему помогает руководить, походу там все профаны полные.
Нужно отдать контроль тренеру с опытом, и просто смотреть матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xomamb
быстро просрали багаж Абрамовича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrana_man
Ответ rigobersong
Странно, почему Должуна волнует больше первое место Барселоны, чем борьба за чемпионшип:)
Должуны с пенсами никуда не денутся с веток Барсы, даже если синее недоразумение в шип опустится) надо же людям хоть как то утешить себя)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Folio
Ответ Жесткий Костас
Там Слуцкий же без работы! Вперёд! После Рубина и Челси загонит.
какая свежая и искромётная шутяга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Ответ инок
Как-же быстро руководство Челси разбазарили то, что создавал Абрамович. Болелы синих благодарны ему за это...
Болел синих до Абрашки практически не существовало в России
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий