«В РФС сумасшедшие деньги заносятся за закрытие дел. А тут решили отыграться на ком-то». Игрок «СКА-Хабаровск-2» Пидлисняк о дисквалификации за договорной матч

Дисквалифицированный за договорной матч игрок «СКА-Хабаровск-2» сообщил о коррупции в РФС.

– Ты говоришь, что не участвовал в договорняке. Джоси наверняка тоже скажет мне, что не участвовал. Скорее всего, все остальные – тоже. Но как быть с тем, что есть договорняк, который признал РФС?

– Я говорю про себя. Против меня нет ни одного факта и доказательства. Даже никакого подозрения на доказательство. И вдруг – пожизненное.

– Думаешь, в РФС сидят мифологи? Им ведь невыгодно просто так признавать договорняки и обвинять людей.

– Почему РФС невыгодно? Вы прекрасно знаете, сколько лет назад создали комитет, который отвечает за договорные матчи. И сколько дел было раскрыто. Ноль (до этого случая – одно – прим. Sports.ru)?

Когда-то же надо работать, потому что на них наседают со всех сторон: «Вы ничего не делаете». Самый главный клоун кто? Железнов (глава департамента защиты игры, созданного в 2019 году – прим. Sports.ru).

Перед нашим разговором я смотрел, кто такой Железнов, кто остальные люди. Они же сидят и ничего не делают. Им нужно что-то раскрыть. Вот они и раскрыли. Заработали плюс.

– То есть РФС придумал дело?

– Я не могу утверждать, что это случилось на ровном месте. Не могу говорить, что не было договорного матча. Но как мне видится по факту: люди, которые занимаются этими делами…

Сколько фактов уже выходило по тому же Железнову, РФС… Какие-то сумасшедшие деньги заносятся за то, что они закрывают дела. А тут решили отыграться на ком-то. Кого-то спасли, на кого-то перекинули.

– Ты про что? Какие деньги заносятся?

– Прочитайте статьи в интернете про Олега Железнова.

– На каких сайтах?

– Секунду... Вот: «Договорняки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания – от 80 тысяч долларов». Статья от 22 ноября 2022 года.

Я скину вам ссылку. Там написано, кто курирует этих всех железновых, кто закрываем им рты деньгами. Прочитав это, я перестал удивляться тому, как уверенно они говорили на КДК, несмотря на отсутствие фактов. Они не хотели слушать, просто свое решение вынесли, – заявил в интервью .ru.

Мы нашли игрока, которого пожизненно забанили за договорняк в России. Вот его версия

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол