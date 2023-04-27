«В РФС сумасшедшие деньги заносятся за закрытие дел. А тут решили отыграться на ком-то». Игрок «СКА-Хабаровск-2» Пидлисняк о дисквалификации за договорной матч

Теги РФС происшествия КДК РФС Вторая лига Sports.ru СКА-Хабаровск-2 Салют Руслан Пидлисняк Футбол

Дисквалифицированный за договорной матч игрок «СКА-Хабаровск-2» сообщил о коррупции в РФС.

– Ты говоришь, что не участвовал в договорняке. Джоси наверняка тоже скажет мне, что не участвовал. Скорее всего, все остальные – тоже. Но как быть с тем, что есть договорняк, который признал РФС?

– Я говорю про себя. Против меня нет ни одного факта и доказательства. Даже никакого подозрения на доказательство. И вдруг – пожизненное.

– Думаешь, в РФС сидят мифологи? Им ведь невыгодно просто так признавать договорняки и обвинять людей.

– Почему РФС невыгодно? Вы прекрасно знаете, сколько лет назад создали комитет, который отвечает за договорные матчи. И сколько дел было раскрыто. Ноль (до этого случая – одно – прим. Sports.ru)?

Когда-то же надо работать, потому что на них наседают со всех сторон: «Вы ничего не делаете». Самый главный клоун кто? Железнов (глава департамента защиты игры, созданного в 2019 году – прим. Sports.ru).

Перед нашим разговором я смотрел, кто такой Железнов, кто остальные люди. Они же сидят и ничего не делают. Им нужно что-то раскрыть. Вот они и раскрыли. Заработали плюс.

– То есть РФС придумал дело?

– Я не могу утверждать, что это случилось на ровном месте. Не могу говорить, что не было договорного матча. Но как мне видится по факту: люди, которые занимаются этими делами…

Сколько фактов уже выходило по тому же Железнову, РФС… Какие-то сумасшедшие деньги заносятся за то, что они закрывают дела. А тут решили отыграться на ком-то. Кого-то спасли, на кого-то перекинули.

– Ты про что? Какие деньги заносятся?

– Прочитайте статьи в интернете про Олега Железнова.

– На каких сайтах?

– Секунду... Вот: «Договорняки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания – от 80 тысяч долларов». Статья от 22 ноября 2022 года.

Я скину вам ссылку. Там написано, кто курирует этих всех железновых, кто закрываем им рты деньгами. Прочитав это, я перестал удивляться тому, как уверенно они говорили на КДК, несмотря на отсутствие фактов. Они не хотели слушать, просто свое решение вынесли, – заявил Руслан Пидлисняк в интервью Sports.ru.

Мы нашли игрока, которого пожизненно забанили за договорняк в России. Вот его версия

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15 комментариев

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denimo21
Чуваку 22 года , а его пожизненно отстранили от футбола. То есть у него нет даже варианта отучиться на тренера и тренировать детей. Скорее всего, ничего другого он больше не умеет и чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь?
+9
-1
+8
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Только Крылья
Ответ denimo21
Чуваку 22 года , а его пожизненно отстранили от футбола. То есть у него нет даже варианта отучиться на тренера и тренировать детей. Скорее всего, ничего другого он больше не умеет и чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь?
пусть научится. пол страны, если не больше, работают не по профессии. и ничего
+10
-2
+8
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Камбоджа Иванов
Ответ denimo21
Чуваку 22 года , а его пожизненно отстранили от футбола. То есть у него нет даже варианта отучиться на тренера и тренировать детей. Скорее всего, ничего другого он больше не умеет и чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь?
В 22 года ещё не поздно пойти учиться, а можно ещё и работать, держу в курсе.
+10
-2
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Камбоджа Иванов
Я скину вам ссылку. Там написано, кто курирует этих всех железновых, кто закрываем им рты деньгами. Прочитав это, я перестал удивляться тому, как уверенно они говорили на КДК, несмотря на отсутствие фактов.

То есть, у него нет фактов, но он утверждает, прочитав статью в сети? Окей.
+4
-1
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NIK7478
Бла-бла-бла. Если не виноват в договорняке - подай в суд. Не подает, однако ...
+3
-1
+2
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Сергей К
"В РФС сидят мифологи?"
Крутой вопрос. Вершина журналистики...
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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инок
Пидлисняк похоже прав. Открыли очередную контору под руководством Железнова по заносу немерянных денег
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Дмитрий Новиков
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
звонка?? им все сказали при трудоустройве ещё
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olander
Ответ Камбоджа Иванов
В 22 года ещё не поздно пойти учиться, а можно ещё и работать, держу в курсе.
Так он работал. Это запрет на профессию.
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sega megabitovich
Ответ denimo21
Чуваку 22 года , а его пожизненно отстранили от футбола. То есть у него нет даже варианта отучиться на тренера и тренировать детей. Скорее всего, ничего другого он больше не умеет и чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь?
Ростикс открывает рестораны, чем не вариант? 🤔
0
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0
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FEZ10
Ответ Только Крылья
пусть научится. пол страны, если не больше, работают не по профессии. и ничего
А ты отучись 10 лет на механика к примеру , а потом тебе скажут что ты не можешь там работать .Потом посмотрим как легко ты пойдёшь учиться ещё на другую специальность
0
0
0
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FEZ10
Ответ Только Крылья
пусть научится. пол страны, если не больше, работают не по профессии. и ничего
А ты отучись 10 лет на механика к примеру , а потом тебе скажут что ты не можешь там работать .Потом посмотрим как легко ты пойдёшь учиться ещё на другую специальность
0
0
0
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