Аршавин за отмену лимита: «Должен быть естественный отбор без преференций у игроков из России. Зарплаты пойдут вниз»
Андрей Аршавин выступает за отмену или смягчение лимита на легионеров.
«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России.
Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живем, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться.
Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита».
Когда появляются ответственные лица, часто видно у клубов работающих с госкорпорациями, то и работа эффективней идёт.
В России зарплаты адекватны уровню. Вот в европке переплачивают своим бей-беги ногомячистам из-за медийности и прочего.
Лимит должен быть, но он должен быть сбалансированным. К тому же раньше отмену лимита оправдывали еврокубками, сейчас вообще странно что дискуссия снова появилась.
Чтобы зарплаты паспортистов пошли вниз, надо чтобы паспортистов готовили много, а не пускать легов непонятного разлива. Сейчас у нас работает максимум с десяток хороших академий, но это крайне мало. Вот, как мне кажется, точка развития, а не отмена лимита. Иначе говоря, проблема не в том что легов мало, проблема в том что паспортистов мало.
К - канкуренцыя
Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк.
Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.