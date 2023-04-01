Аршавин за отмену лимита: «Должен быть естественный отбор без преференций у игроков из России. Зарплаты пойдут вниз»

выступает за отмену или смягчение лимита на легионеров.

«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России.

Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живем, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться.

Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора « ».