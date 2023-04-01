Аршавин за отмену лимита: «Должен быть естественный отбор без преференций у игроков из России. Зарплаты пойдут вниз»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия лимит на легионеров деньги Футбол

Андрей Аршавин выступает за отмену или смягчение лимита на легионеров.

«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России.

Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живем, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться.

Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита».

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28 комментариев

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Seroga
Ответ Евгений Лифшиц
И? В чем проблема?
Согласен, что это нормально, когда за развлекуху (в данном случае сомнительную) платят те люди, которым оно надо, а не за счёт налогов обычных людей. Максимум бюджетные деньги на детский футбол и сборную без премиальных.
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Андрей Семенов
Ответ Aggrrist
Проблема не в самом госфинансировании, а в том в госфинансировании нет стабильности. Сменился губер - сменилось отношение, сложно стратегию строить. И по факту клубы получаются безхозные, что манит присосаться сомнительных личностей. Когда появляются ответственные лица, часто видно у клубов работающих с госкорпорациями, то и работа эффективней идёт.
Проблема как раз в гос.финансирование,как отсутствие конкретного начальника...В частном футбол спросят жестко и персонально за результат,а в бюджете стрелки друг на друга перекидывать будут+как вы выше написали,смена руководства и т.п."типо я не я,это не я,это они,все поменялось,это не мы и прочий бред"А лимит не отменяют-потому что российский футболист в здоровой конкуренции(ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ)проиграет конкуренцию и вымрут как вид(по крайней мере на какой-то промежуток времени).Это на само деле необходимо-но "особеннные" этого не понимают
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Aggrrist
Ответ Андрей Семенов
Можно рассуждать бесконечно,но 1 и единственная причина беды нашего футбола-это гос.финансирование!Зенит и ЦСКА шикарно играли в Европе,когда в них вбахнули деньги и занялись нормально))
Проблема не в самом госфинансировании, а в том в госфинансировании нет стабильности. Сменился губер - сменилось отношение, сложно стратегию строить. И по факту клубы получаются безхозные, что манит присосаться сомнительных личностей.

Когда появляются ответственные лица, часто видно у клубов работающих с госкорпорациями, то и работа эффективней идёт.
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sebastian1410
Ответ Адепт Суперлиги
Если отменить гос финансирование, то кто останется в РПЛ на прежнем уровне? Краснодар один? Клубы скатятся на уровень чемпионата Чехии.
Чешские клубы без проблем обыгрывают нас в еврокубках.
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Александр Жердин
Ответ Фан Рубина
Он, конечно, был великим игроком в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Но своё он давно отыграл, зарабатывал хорошо, а теперь говорит про снижение зарплат. Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк. Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.
Не имею ничего против когда зарплаты зарабатывают, а не получают просто за свой паспорт.
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Фан Рубина
Ответ Валерий Йованович
Андрей всё правильно предлагает, он сам в основу Зенита пробился когда лимита не было. Зачем такие зарплаты платить за паспорт, ведь все мы знаем уровень наших футболистов
Пробился - молодец. Но это лишь брюзжание уровня "в моё время на поле могли ногу запросто сломать, а нынешние хлюпики и не страдают вовсе, как я страдал".

В России зарплаты адекватны уровню. Вот в европке переплачивают своим бей-беги ногомячистам из-за медийности и прочего.
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Nadert@
Не будет смягчения. Все клубы на Гос. обеспечении. Зачем государству оплачивать труд иностранцев. И наших дровосеков всех трудоустроят.
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sebastian1410
Ответ Фан Рубина
Он, конечно, был великим игроком в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Но своё он давно отыграл, зарабатывал хорошо, а теперь говорит про снижение зарплат. Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк. Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.
в последних матчах Рубина в РПЛ как раз играли 2-3 легионера. более блевотного футбола давно не видел в РПЛ.
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Aggrrist
Часто соглашаюсь с Шавой, но не тут.
Лимит должен быть, но он должен быть сбалансированным. К тому же раньше отмену лимита оправдывали еврокубками, сейчас вообще странно что дискуссия снова появилась.

Чтобы зарплаты паспортистов пошли вниз, надо чтобы паспортистов готовили много, а не пускать легов непонятного разлива. Сейчас у нас работает максимум с десяток хороших академий, но это крайне мало. Вот, как мне кажется, точка развития, а не отмена лимита. Иначе говоря, проблема не в том что легов мало, проблема в том что паспортистов мало.
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Александр Жердин
Ответ Алексей Елистратов
Он так щас говорит от лица своей команды, потому что еще мулькумов можно взять за 40 на каждую позицию, когда остальные команды подписывают с помойки футбола легионеров. А по факту, когда цска имел качественную селекцию от Вагнеров до Вермблумов лет 10-15 назад - ставленники зенита (от мутко до фурсенок) держали лигу в лимите сознательно. Потому что сам зенит строился на русскоязычных. А в довесок брали Халков, Витселей и прочих. Сам Аршавин явно был против легионеров. Так что щас он прав на все сто, когда увидели, что легионерами можно брать чемпионаты еще 10 лет, а лимитные Чистяковы привезут в одном матче - его своя же команда и обвиняет после игр. Да и Кузяевым стало западло платить огромные бабки, потому что у него слабый уровень. Проще взять еще Барриоса на его позицию с личкой 8 лямов, зато будет качество.
Да, лимит озвучил Мутко. Только вот поинтересуйся кто именно его продавил, ну если не знаешь.
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Никита Тулаев
Ответ Фан Рубина
Он, конечно, был великим игроком в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Но своё он давно отыграл, зарабатывал хорошо, а теперь говорит про снижение зарплат. Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк. Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.
а разве Англия не топовый чемпионат без лимита? что мешает сделать то же? или Испания? правда в случае с Испанией Зенит провалится....
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Древний спартач
Если изоляция продолжится на несколько лет , то хороший игрок просто не поедет в Россию . Если только заработать . Без клубных международных турниров наш футбол загнётся и станет посредственным чемпионатом . Легионеру с амбициями скучно будет в РПЛ , а без стимула профессионального (не материального) очень тяжело выходить на матчи . Следовательно , начнётся деградация и "жизнь за стадионом" будет преобладать над "жизнью на футбольном поле" . Аршавин где-то прав , но где-то это и утопия . Ещё раз - в следующий раз "венделы" , "малкомы" , "клаудиньо" , "барриосы" , "промесы" и "мозесы и бальде" к нам не приедут . А приглашать посредственного легионера ... зачем , если у нас своих ноунеймов пруд пруди . Здесь возникает сложный вопрос именно для владельцев клуба - стоит ли платить такие деньги игрокам и вкладывать в футбол , если наш чемпионат плавно перейдёт в , типа , медийный . То есть , никому не нужный . А если ещё и Ай Уйди не отменят , то тогда дело совсем швах !
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S.A.N.
бразилец за овермного млн у.е. vs 18летний Петя из дубля
К - канкуренцыя
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Валерий Йованович
Ответ Фан Рубина
Он, конечно, был великим игроком в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Но своё он давно отыграл, зарабатывал хорошо, а теперь говорит про снижение зарплат. Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк. Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.
Андрей всё правильно предлагает, он сам в основу Зенита пробился когда лимита не было. Зачем такие зарплаты платить за паспорт, ведь все мы знаем уровень наших футболистов
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Андрей Семенов
Можно рассуждать бесконечно,но 1 и единственная причина беды нашего футбола-это гос.финансирование!Зенит и ЦСКА шикарно играли в Европе,когда в них вбахнули деньги и занялись нормально))
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Адепт Суперлиги
Ответ Вероника Иванова
Зарплаты пошли вверх, когда после покупки Халка, к руководству Зенита пришел Денисов и спросил, почему у Халка больше? и отказался играть за маленькую зарплату.
Так ему ответили, что Халк играет примерно раз в 10 лучше, чем ты. Денисов обиделся и ушел. А то, что ему дали там потом высокую зарплату, это уже не зенитовские проблемы.
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Евгений Лифшиц
Ответ Адепт Суперлиги
Если отменить гос финансирование, то кто останется в РПЛ на прежнем уровне? Краснодар один? Клубы скатятся на уровень чемпионата Чехии.
И? В чем проблема?
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Адепт Суперлиги
Ответ Евгений Лифшиц
упрощение лимита ничего глобально не изменит. какой вообще смысл сейчас набирать третьесортных легионеров? пора отменять гос финансирование, только эта мера может оздоровить рос спорт. сейчас и повод подходящий
Если отменить гос финансирование, то кто останется в РПЛ на прежнем уровне? Краснодар один? Клубы скатятся на уровень чемпионата Чехии.
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Алексей Елистратов
Ответ Эл Ку
Правильные слова говорит
Он так щас говорит от лица своей команды, потому что еще мулькумов можно взять за 40 на каждую позицию, когда остальные команды подписывают с помойки футбола легионеров. А по факту, когда цска имел качественную селекцию от Вагнеров до Вермблумов лет 10-15 назад - ставленники зенита (от мутко до фурсенок) держали лигу в лимите сознательно. Потому что сам зенит строился на русскоязычных. А в довесок брали Халков, Витселей и прочих. Сам Аршавин явно был против легионеров. Так что щас он прав на все сто, когда увидели, что легионерами можно брать чемпионаты еще 10 лет, а лимитные Чистяковы привезут в одном матче - его своя же команда и обвиняет после игр. Да и Кузяевым стало западло платить огромные бабки, потому что у него слабый уровень. Проще взять еще Барриоса на его позицию с личкой 8 лямов, зато будет качество.
+3
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-4
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Вероника Иванова
Зарплаты пошли вверх, когда после покупки Халка, к руководству Зенита пришел Денисов и спросил, почему у Халка больше? и отказался играть за маленькую зарплату.
+2
-2
0
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Фан Рубина
Он, конечно, был великим игроком в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Но своё он давно отыграл, зарабатывал хорошо, а теперь говорит про снижение зарплат.

Вот есть в России такая отвратительная национальная черта, когда начинают топить за снижение зарплат, типа, много слишком. Вместо того, чтобы повышать свой доход и не заглядывать в чужой кошелёк.

Ну и против отмены лимита, наоборот, надо сделать не более трёх игроков. Если лимит отменять, то это уже не чемпионат России будет и надо будет создавать что-то вроде МЛС на каких-нибудь иных принципах.
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-4
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ZlomSpb
Ответ Вадим Слуцкий
Конечно: к нам сразу поедут лучшие французские, английские и пр. футболисты. Интересно же было бы посмотреть на Мбаппе, допустим, в "Ростове"!
не нужно утрировать. Андрей вполне разумные вещи говорит.
+4
-3
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Дмитрий9779
Про зарплаты согласен,да и стоимость условного Макарова не будет 10 млн,а условный Зобнин не будет получать 3,5.
+7
-2
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Nogoi89
Шава пробился, когда не было лимита, имеет право так говорить на все 100.
+18
-1
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Евгений Лифшиц
упрощение лимита ничего глобально не изменит. какой вообще смысл сейчас набирать третьесортных легионеров? пора отменять гос финансирование, только эта мера может оздоровить рос спорт. сейчас и повод подходящий
+4
-7
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