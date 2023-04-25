Хавбек «Спартака» Денисов о 4:3 с «Краснодаром»: «Переломили игру за счет характера, эмоций. Абаскаль старался завести, поэтому и голос сорвал»

Хавбек «Спартака» Даниил Денисов высказался о волевой победе над «Краснодаром».

Красно-белые добились победы со счетом 4:3 в матче 24-го тура Мир РПЛ, отыгравшись во втором тайме со счета 1:3.

– За счет чего удалось переломить игру?

– За счет характера, эмоций. После пенальти не остановились, пошли дальше.

– Тренер « » намекал, что « » помогло судейство.

– Это его мысли. Ничего не могу сказать. Не буду комментировать судейство.

– (Главный тренер «Спартака» Гильермо) голос сорвал. Что он такого в перерыве сделал?

– Сделал замены, поговорил с командой. В перерыве я разминался, поэтому не так много был с командой. Он и во время игры поддерживал нас, старался завести, помочь нам. Поэтому и сорвал голос.

– Эта победа важна в том плане, что прервали серию игр, где откровенно не везло?

– Каждая победа важна. Такая победа вдвойне приятна. Повторюсь, проявили характер и не остановились, – сказал .

«Краснодар» деклассировал «Спартак» целый час, а потом все съехали с катушек

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол