Хавбек «Спартака» Денисов о 4:3 с «Краснодаром»: «Переломили игру за счет характера, эмоций. Абаскаль старался завести, поэтому и голос сорвал»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Матч ТВ Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Хавбек «Спартака» Даниил Денисов высказался о волевой победе над «Краснодаром».

Красно-белые добились победы со счетом 4:3 в матче 24-го тура Мир РПЛ, отыгравшись во втором тайме со счета 1:3. 

– За счет чего удалось переломить игру?

– За счет характера, эмоций. После пенальти не остановились, пошли дальше.

– Тренер «Краснодара» намекал, что «Спартаку» помогло судейство.

– Это его мысли. Ничего не могу сказать. Не буду комментировать судейство.

– (Главный тренер «Спартака» Гильермо) Абаскаль голос сорвал. Что он такого в перерыве сделал?

– Сделал замены, поговорил с командой. В перерыве я разминался, поэтому не так много был с командой. Он и во время игры поддерживал нас, старался завести, помочь нам. Поэтому и сорвал голос.

– Эта победа важна в том плане, что прервали серию игр, где откровенно не везло?

– Каждая победа важна. Такая победа вдвойне приятна. Повторюсь, проявили характер и не остановились, – сказал Денисов

«Краснодар» деклассировал «Спартак» целый час, а потом все съехали с катушек

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13 комментариев

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Алексей Ненахов
Где там бесхребетный Димка Аленичев ,или только по пьяни может критиковать , забывая о том как он тренировал
+9
-2
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Игорь Пичугин
Написал статейку такой же знаток Берега слоновой кости, отыгрались со счета 1:3.
+3
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+3
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mezin
Ответ Nazarych
Безбородов опять помог кб..... пеналь на Сперцяне - 150% - а особо одарённые б/у судейки - рассказывают - "что он упал, чувствуя, что теряет мяч"!!!! - :excl: так он его терял - потому что его держали руками, и вставляли бёдра! :excl: - отдельно про "жинтельмена" :angry: Джикию: ну - вижу у ДЖИКИИ - "прыжок в игрока" - это фол, при травме - жк, при тяжёлой травме - КК! - С ДИСКВОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ! - особо подло - что нападение сзади, сгруппировавшись, безопасно для себя - страшно/неожиданно для противника - точно плечом в голову - это преступление, вообще-то - грузин точно мог и обязан был быть не так жесток!!!!!!!!!!!!! - он всё видел, к стыку был готов, мог смягчить контакт.... - могу понять тех - кто скажет о преднамеренном нанесении тяжёлой травмы с риском для жизни ведущему игроку противника, акте запугивания, и это всё - прямо повлиявшим на течение игры! - начало второго тайма - спам проигрывает в одну калитку! - так КЛАРК - ЛОМАЛ ХАРЛАМОВА - чтоб перевернуть игру! :mad:
Пересмотрите повторы с разных камер и остудите свой закисший мозг.
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Бухгалтер2021
на характере,вот такие команды должны быть чемпионами
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Caniball
А извиниться, за тот обрез, который привел ко второму году, он не хочет?!
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mezin
Денисов говорит про характер, но ни слова про свой очередной обрез. Мда, боец. Даниил опять начал играть как в начале сезона. А тогда он играл очень плохо
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Торна
Переломили Даня, даже несмотря что ты был на поле и делал все для Краснодара
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Valentin Kompaneytsev
20 лет парню, он всё воспринимает ещё не по взрослому. Вспомните себя 20 - ти летним.
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Торна
Ответ Nazarych
Безбородов опять помог кб..... пеналь на Сперцяне - 150% - а особо одарённые б/у судейки - рассказывают - "что он упал, чувствуя, что теряет мяч"!!!! - :excl: так он его терял - потому что его держали руками, и вставляли бёдра! :excl: - отдельно про "жинтельмена" :angry: Джикию: ну - вижу у ДЖИКИИ - "прыжок в игрока" - это фол, при травме - жк, при тяжёлой травме - КК! - С ДИСКВОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ! - особо подло - что нападение сзади, сгруппировавшись, безопасно для себя - страшно/неожиданно для противника - точно плечом в голову - это преступление, вообще-то - грузин точно мог и обязан был быть не так жесток!!!!!!!!!!!!! - он всё видел, к стыку был готов, мог смягчить контакт.... - могу понять тех - кто скажет о преднамеренном нанесении тяжёлой травмы с риском для жизни ведущему игроку противника, акте запугивания, и это всё - прямо повлиявшим на течение игры! - начало второго тайма - спам проигрывает в одну калитку! - так КЛАРК - ЛОМАЛ ХАРЛАМОВА - чтоб перевернуть игру! :mad:
Накручивая себя выдуманной чушью вы несетесь к инсульту. Берегите себя
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Торна
Ответ mezin
Денисов говорит про характер, но ни слова про свой очередной обрез. Мда, боец. Даниил опять начал играть как в начале сезона. А тогда он играл очень плохо
Хотел вспомнить когда он играл хотя бы приемлемо. Не смог. Видимо деменция
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