Димарко о выходе «Интера» в финал Кубка Италии и в 1/2 ЛЧ: «У нас коллектив, ребята бьются в каждом матче»
Федерико Димарко оценил выход «Интера» в финал Кубка Италии.
В ответном матче 1/2 финала миланцы обыграли «Ювентус» (1:0, первая игра – 1:1).
«Мы играли очень хорошо, как и хотели, и одержали красивую победу. Люди говорят, что не очень заинтересованы в завоевании Кубка Италии, но как только мы стали участвовать в этом турнире, все захотели его выиграть. Мы довольны, что заработали победу на поле и заслужили выход в финал.
Мы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, в финал Кубка, победили наконец-то в Серии А. Не думаю, что в этих успехах есть какой-то секрет. Просто у нас есть коллектив, ребята бьются за футболку в каждом матче и доказывают всем, на что они способны», – сказал защитник «Интера».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
1 комментарий