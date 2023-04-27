Димарко о выходе «Интера» в финал Кубка Италии и в 1/2 ЛЧ: «У нас коллектив, ребята бьются в каждом матче»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Федерико Димарко Футбол

Федерико Димарко оценил выход «Интера» в финал Кубка Италии.

В ответном матче 1/2 финала миланцы обыграли «Ювентус» (1:0, первая игра – 1:1).

«Мы играли очень хорошо, как и хотели, и одержали красивую победу. Люди говорят, что не очень заинтересованы в завоевании Кубка Италии, но как только мы стали участвовать в этом турнире, все захотели его выиграть. Мы довольны, что заработали победу на поле и заслужили выход в финал.

Мы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, в финал Кубка, победили наконец-то в Серии А. Не думаю, что в этих успехах есть какой-то секрет. Просто у нас есть коллектив, ребята бьются за футболку в каждом матче и доказывают всем, на что они способны», – сказал защитник «Интера».

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1 комментарий

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Фил Федотов
Федя свой в доску, очень рад , что наконец-то закрепился и прогрессирует , приятно всё-таки наш воспитанник 👨‍🎓 )работает на износ в каждом матче 💪🏼
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